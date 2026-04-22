Ambulantes acampam 24 horas antes de show em posto de gasolina

Festival Cê Tá Doido será realizado na tarde desta quarta-feira (22), entre 16h e 22h, em um posto de gasolina na frente do Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR), localizado na avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.
O show contempla os artistas Ícaro & Gilmar, Humberto e Ronaldo e Panda. O evento é gratuito, mas com ingressos (R$ 0,00) limitados, que por sinal esgotaram em poucas horas. Quem não conseguiu garantir o ingresso, poderá assistir o show aos arredores.
Vendedores ambulantes não perderam tempo e já garantiram um lugar para vender bebidas e alimentos durante o show. Alguns dormiram no local do evento, para garantir um lugar privilegiado para as vendas. Nada de dormir a noite. Esta é a oportunidade para garantir um ‘dinheirinho’ extra.
Motorista, Cláudio Roberto, chegou no local às 16 horas desta quarta-feira (22), 24 horas antes do show, para guardar lugar.
“A gente vai vender água, refrigerante, cerveja, bebidas em geral. Pegamos um lugar privilegiado aqui, a gente está falando aqui para todos os conhecidos de nós que a gente está no camarote. Chegamos cedo aqui para pegar o melhor lugar”, disse.
Vigilante e motorista, Edivandro Lescano, também dormiu em barracas no local do show para guardar seu lugar de vendas. Ele chegou às 19 horas de terça-feira (21), 21 horas antes do evento.
“Aqui hoje a gente vai estar vendendo espetinho, cerveja, copão de vodka com gelo e energético. Nós estamos em três vendedores hoje. Dormimos aqui e foi tranquilo passar a noite. Eu acho que o meu lado aqui foi o maior que nós pegamos. O palco está bem ali, lugar privilegiado para vendas”, contou.
Vendedora ambulante, Ozana Alves, espera que o movimento seja bom e que lucre, no show de hoje, com a venda de bebidas alcoólicas e lanches.
“Vamos vender copão, espetinho e pastel. Cheguei aqui hoje de manhã para guardar lugar. Estamos na esperança que tenha um movimento bom aqui hoje. A esperança é a última que morre. Estamos esperando bastante gente. Também vendo em outros eventos, como Carnaval e Arraiá de Santo Antônio”, disse.
A expectativa é que mais ambulantes cheguem nas próximas horas, com carrinhos/barracas de pipoca salgada/doce, cachorro quente, água de coco, água natural/gaseificada, algodão doce, churros e salgados.
O evento, programado para esta quarta-feira (22), promete reunir milhares de pessoas na avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.