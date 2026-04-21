PM aposentado que atirou na esposa tem morte cerebral confirmada

O problema crônico dos buracos no asfalto continua em Campo Grande. Passa ano, passa mês, passa estação e a buraqueira continua.
É só dar uma volta pelas ruas da Capital que é fácil de encontrar um buraco. A situação é tão precária que moradores comparam vias com “peneiras”, de tantos buracos que têm.
O acúmulo de água associado à movimentação de carros, principalmente veículos mais pesados, facilitam as aberturas no asfalto.
O asfalto está uma “peneira” na frente da casa de Valdirene Alves, que mora na rua dos Arquitetos, bairro Caiçara, na Capital.
Segundo a moradora, o carro sai da garagem e o pneu cai direto no buraco, o que já estragou a roda. Ela teve que desembolsar R$ 150 para reparar o dano.
A cada chuva, o buraco cresce e afunda mais. Veja as fotos:
“Saio da garagem com o carro e caio direto no buraco. O pneu não vê nem o asfalto, ele vê o buraco logo de cara. Faz meses que está essa buraqueira na frente da minha casa. A cada chuva só piora. Gostaria que o serviço de tapa-buraco viesse na minha rua”, disse a moradora.
A opção que campo-grandenses têm encontrado para ‘fugir’ dos buracos é completá-los com terra, areia, pedra, ou até mesmo cimento.
Por outro lado, há quem prefere prevenir acidentes e opta por sinalizar com galhos, paus, madeiras e outros objetos.
Motoristas fazem manobras para desviar dessas aberturas e, muitas vezes, precisam invadir a contramão da via para evitar que o pneu do veículo caia dentro do orifício. Mas, neste caso, o condutor pode estar cometendo uma infração de trânsito.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a multa para quem anda na contramão em vias de sentido duplo é de R$ 195,23 e o motorista ainda leva cinco pontos na carteira devido à infração grave.
DANOS PARA O CARRO
Buracos podem causar prejuízos para o veículo. Para perceber que algo deu errado, basta perceber vibração no volante, carro puxando para um lado, barulhos ao passar em lombadas ou direção “solta”/instável.
Os principais danos são em:
Pneus
- Estouro imediato ao cair em buracos mais profundos
- Bolhas laterais (o pneu fica “ovulado”)
- Corte ou desgaste irregular
Rodas (aros)
- Amassamento ou trinca, principalmente em rodas de liga leve
- Desbalanceamento, causando vibração ao dirigir
Suspensão
- Danos em componentes como amortecedores, molas e bandejas
- Folgas que geram barulhos e perda de estabilidade
Alinhamento e direção
- Desalinhamento do carro (volante puxando para um lado)
- Desgaste irregular dos pneus
- Problemas na caixa de direção
Parte inferior do carro
- Raspagem ou quebra de proteções do motor (cárter)
- Possível dano ao próprio motor se o impacto for forte
Freios
- Em casos mais severos, pode afetar discos ou sensores
SERVIÇO TAPA-BURACO
A Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) realiza serviço de “tapa-buracos” - operação de manutenção de vias pavimentadas - durante todo o ano. O órgão responsável pela atividade é a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP).
Porém, no verão, o serviço é desacelerado, por conta da chuva. A partir de março/abril, com fim das chuvas, o serviço é restabelecido.
Vale ressaltar que vias com passagem de transporte coletivo e ruas com intenso tráfego de veículos são os mais priorizados.
O Correio do Estado entrou em contato com a PMCG para saber quando o serviço passará pela rua da entrevistada, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.
Para solicitar o fechamento de um buraco, a população pode acionar equipes da Sisep, através do número 156.