Após a morte da estudante de psicologia de 23 anos, Ana Benevides, de Sonora, Mato Grosso do Sul, no show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, a empresa Time For Fun mudou sua política que proibia a entrada de água no evento.

“Também será permitida a entrada no estádio com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de itens por pessoa. Esclarecemos que a exigência dos itens serem lacrados segue recomendações de segurança”, informa a empresa em nota publicada.

Nas redes sociais, o comunicado ao público, informa sobre mudanças no plano de ação especial, reforçando o oferecimento de água gratuitamente nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio.

A empresa também alegou que a “proibição de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos” e que não realizam a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa, uma atribuição da administração do estádio.

A organizadora também vai disponibilizar 200 colaboradores extras, que irão se somar aos 1.230 profissionais que estão trabalhando no evento desde o início.

A mudança foi uma determinação do prefeito Eduardo Paes, anunciada já no início da manhã desse sábado (18), para serem implementadas imediatamente, para a segunda apresentação da The Eras Tour, no Estádio Nilton Santos. Paes lamentou a perda de Ana Bevenides, e disse que estava apurando mais detalhadamente as circunstâncias do ocorrido.

“De qualquer forma, já determinei ao Chefe do Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show. Já posso adiantar as seguintes medidas que eles devem anunciar ainda na manhã de hoje: antecipar a entrada em 1h e ocupar o anel de circulação para tirar o público do sol; novos pontos de distribuição de água; aumento de brigadistas e aumento de ambulâncias”, escreveu o prefeito no X.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou em uma rede social, que a partir desse sábado (18), “por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de água de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos”.

Além disso, as empresas e produtoras deverão disponibilizar água potável gratuita, em “ilhas de hidratação” de fácil acesso, uma medida que deve ser implementada imediatamente. A secretaria também irá tomar providências para a fiscalização dos shows, e pediu a colaboração dos Estados e municípios.

A deputada federal, Erika Hilton, realizou denúncia ao Ministério Público Federal contra a empresa Time For Fun. Em nota, a deputada alega que “a hidratação é essencial durante uma onda de calor como a que estamos enfrentando e não pode ser vista como fonte de lucro”.

Na noite dessa sexta-feira, a sensação térmica chegou a 60°C e fãs relatam forte calor. A cantora chegou a parar a apresentação para distribuir água ao público e bombeiros apontam cerca de mil desmaios durante o evento.