Após nova variante da Covid-19 ser identificada no País, ainda não há casos registrados em MS

Nesta quinta-feira (05), o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de Covid-19 com a nova variante XBB.1.5, em São Paulo. Diante do cenário, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) informaram não haver casos no Estado e estarem cuidando.

Ao Correio do Estado, a SES disse que a secretaria segue fazendo monitoramento em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A Sesau confirma a não ocorrência de casos e disse também estar monitorando os casos em todo o país e o cenário epidemiológico da doença na Capital.

Variante

O primeiro caso da variante XBB.1.5 do coronavírus, considerada a mais transmissível até agora pela OMS (Organização Mundial da Saúde), foi identificado em uma amostra do vírus em São Paulo.

Chamada XBB.1.5, ela é descendente da XBB, e já foi identificada em pelo menos 29 países. Nos EUA, ela substituiu as variantes da ômicron BA.5 e BQ.1, chegando a representar mais de 75% das amostras de alguns locais do país, como Nova York.

Em uma apresentação do grupo técnico da OMS nesta quarta (4), a epidemiologista e responsável pelo grupo de Covid da entidade, Maria van Kerkhove, disse que "a variante é a mais transmissível até agora devido às mutações que acumulou" e que possui um escape imunológico, isto é, ela consegue fugir da imunidade conferida por vacinas e infecção prévia.

De acordo com a epidemiologista, o comitê técnico da OMS se reuniu na última terça (3) para discutir a alta de casos de Covid na China, mas acabou discutindo também a rápida dispersão da XBB.1.5, que já demonstra sinais de preocupação ao comitê.

Sintomas

Estima-se que os sintomas de XBB.1.5 sejam semelhantes aos das cepas anteriores. A maioria das pessoas apresenta sintomas parecidos aos do resfriado.

Boletim Coronavírus

O Boletim Epidemiológico Covid-19 da última semana, divulgado nesta terça-feira (03), registra 3.189 casos em Mato Grosso do Sul.

Desse total, 2.192 são fechamentos de casos de semanas epidemiológicas anteriores. Os casos mais recentes totalizam 997, enquanto a média de confirmações dos últimos sete dias ficou em 455,6.

A média de contaminação nova, em 997, é a menor desde o último mês.

Campo Grande é a cidade com o maior número de casos confirmados, 1,384, seguida de Corumbá, com 168, Coxim, com 160, Douradina, com 156.

Já as cidades de Rochedo e Terenos zeraram o índice de casos de Covid-19 nos últimos dias.

Sintomas da Covid-19

É possível que o cidadão esteja infectado com o vírus da Covid-19 caso apresente os seguintes sintomas: