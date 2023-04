Após perseguição e confronto com a PM, dois homens morrem portando 153 Kg de cocaína

MATO GROSSO DO SUL

O secretário de educação, Hélio Daher falou sobre o modelo educacional durante a palestra "Metaverso no Mundo do Trabalho"

O evento "Metaverso no Mundo do Trabalho" contou com cerca de 500 alunos da Rede Estadual de Ensino Gerson Oliveira/Correio do Estado

O secretário de educação, Hélio Daher, falou sobre a manutenção do Novo Ensino Médio na tarde desta segunda-feira (24) em evento da Secretaria de Estado de Educação (SED). A ação contou com estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE), dos municípios de Campo Grande, Terenos, Sidrolândia e Bandeirantes.

Durante o evento “Metaverso no Mundo do Trabalho”, o secretário afirmou que o governo não irá suspender a nova política educacional, e que apenas irá aprimorar o modelo aprovado em 2017.

“O governo federal deixou claro que não vai ter revogação do Novo Ensino Médio, eles concordaram com o argumento do Estado que é necessário aprimorar o que está feito, o que a gente precisa agora é discutir em coletivo, com as escolas, estudantes e sindicatos, e ver o que precisa melhorar”, afirmou Daher.

De acordo com o secretário, a consulta pública aberta nesta segunda-feira (24) sobre o Novo Ensino Médio elaborada pelo Ministério da Educação (MEC), vai discutir uma reestruturação a partir das observações feitas pelas entidades de ensino.

“A consulta foi aberta hoje a nível nacional, o Ministério da Educação (MEC) que está organizando. O que compete aos Estados é apenas divulgar e solicitar que as pessoas participem, mas além dessa participação, os próprios Estados já emitiram notas daquilo que nós entendemos que é necessário aprimorar”, afirmou Daher.

Consulta pública

O MEC realizou nesta segunda-feira (24), a primeira atividade relacionada à consulta pública sobre o Novo Ensino Médio. A consulta dura até 6 de junho, com possibilidade de prorrogação, e envolverá processos como audiências nos estados, realização de pesquisas e especialistas em educação.

Daher explicou que a consulta pública, a princípio, não afeta a estrutura curricular das unidades escolares, no entanto, dependendo dos resultados, alterações podem ser feitas para o próximo ano.

“No caso de Mato Grosso do Sul, a gente já implementou [o novo ensino médio], então aqui, o novo cronograma não interrompeu em nada. Agora gente vai esperar, não é possível mudar nada em ano letivo vigente. A proposta é que com as discussões deste ano, entre em vigor as alterações para aprimorar o ensino médio no ano que vem”, afirmou o secretário.

De acordo com a portaria publicada que instituiu a consulta pública, o processo terá 90 dias, com possibilidade de prorrogação. Após o término das atividades, a Secretaria de Articulação Intersetorial, junto com os Sistemas de Ensino (Sase), elaborará um relatório final que deverá ser encaminhado ao Ministro da Educação em até 30 dias.

Metaverso

Para Daher, a proposta do evento “Metaverso no Mundo do Trabalho” é preparar os alunos da educação pública e inseri-los às novas possibilidades geradas pelo metaverso no mercado de trabalho.

“A ideia é mostrar que o aluno da rede pública também tem acesso ao metaverso, tirar esse estigma que ele não pode produzir conteúdo sobre o assunto ou que ele não possa ter um conhecimento dentro da tecnologia. Mostrar que é possível crescer no mundo digital”, afirmou o secretário.

Segundo o professor e superintendente de tecnologia, Paulo Cezar Rodrigues, o assunto do metaverso ainda está distante da escola pública, mas é muito relevante, principalmente para aqueles alunos que estão saindo da escola e ingressando no mercado de trabalho.

“Hoje um conteúdo trabalhado nos livros didáticos pode ser feito dentro de uma realidade imersiva. A escola pública está tentando acompanhar o que essa meninada acaba vivenciando, mas é usado basicamente para o lazer e não para a aprendizagem. Mostrar isso para os alunos do terceiro ano que já estão pensando na carreira, desperta a curiosidade por outras profissões”, afirmou o superintendente.

Para o professor, o metaverso está sendo aplicado aos poucos no ensino médio, segundo ele todas as escolas de tempo integral possuem ferramentas de robótica que auxiliam nas disciplinas curriculares.

“Todas as escolas de tempo integral, cerca de quase 40% da rede, possuem um carrinho com cinco kits de robótica educacional e todas as escolas da rede, já receberam um laboratório didático móvel para física, química e biologia. Esse é o ponta pé inicial para buscarmos outras tecnologias”.

De acordo com o representante da Samsung, Wellington Xavier, a empresa recebeu o convite para participar e fazer a demonstração do conteúdo de realidade virtual aos estudantes.

“A gente se colocou à disposição para fazer uma demonstração, já que a tecnologia hoje em dia está presente na vida de todas as famílias, as crianças pequenas já possuem smartphones, então utilizar a inovação de interação entre o professor, escola e aluno é extremamente fundamental para poder acelerar o processo de desenvolvimento e aprendizagem”, explicou o representante da Samsung.

Alunos utilizaram óculos de realidade virtual.

Aluna do terceiro ano da Escola Estadual Amélio de Carvalho Baís, Isabela Pereira, falou sobre a experiência de conhecer sobre as novas possibilidades do metaverso no mercado de trabalho e a sensação de experimentar os óculos de realidade virtual.

“Eu conhecia algumas ferramentas, mas não sabia que dava para trabalhar com isso. É uma experiência muito legal, realmente parece que você está imerso no ambiente virtual, é um espaço bem interativo em que você pode andar, escolher as opções e selecionar imagens”, falou animada.

Para o palestrante e professor de tecnologia, Kenneth Corrêa, existe um contato muito grande dos alunos com os videogames, mas é preciso mostrar possibilidades além do entretenimento.

“A gente está falando de uma tecnologia em que, muito provavelmente, boa parte desses alunos vão trabalhar, então é preciso fazer esse contato para dizer o que o mercado está precisando. É importante mostrar que é possível trabalhar com isso”, afirmou Corrêa.

