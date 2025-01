Após queda em 2023, feminicídios voltam a subir em MS

Oportunidade

Interessados podem se inscrever na página do Sisu entre os dias 17 e 21 de janeiro

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu 920 vagas para cursos gratuitos e presenciais de graduação em dez municípios do estado. As oportunidades foram anunciadas em edital, publicado nessa quinta-feira (2).

A seleção será realizada por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e os interessados podem se inscrever na página do sistema entre os dias 17 e 21 de janeiro. De acordo com a publicação, os ingressos acontecerão no primeiro e segundo semestres de 2025, a depender do curso.

Entre os cursos superiores disponíveis, estão presentes vagas para bacharelados, licenciaturas e tecnologia. Os estudantes classificados e convocados deverão apresentar o certificado de conclusão do ensino médio ou documento equivalente para concretizar a matrícula.

Já no caso de cursos com início das aulas no segundo semestre, o estudante poderá finalizar o ensino médio ainda em 2025, desde que apresente o certificado de conclusão até 1° de agosto.

Entre os 10 câmpus disponíveis, estão:

Aquidauana

Campo Grande

Corumbá

Coxim

Dourados

Jardim

Naviraí

Nova Andradina

Ponta Porã

Três Lagoas

Já entre os cursos disponíveis, estão:

Engenharia Civil

Redes de Computadores

Sistemas para Internet

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Processos Metalúrgicos

Licenciatura em Química

Jogos Digitais

Arquitetura e Urbanismo

Licenciatura em Computação

Agronomia

Gestão do Agronegócio

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Computação

Cotas e cronograma

Entre as 920 vagas disponíveis, metade são voltadas a quem estudou o ensino médio integralmente em escolas pública ou comunitárias de educação do campo conveniadas com o poder público.

Além disso, há o processo seletivo oferece vagas exclusivas para pretos, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Os candidatos que se identificarem como pretos e pardos e desejarem concorrer às vagas exclusivas, deverão passar por uma banca de heteroidentificação antes da convocação definitiva. A medida tem o objetivo de verificar a veracidade da autodeclaração.

Vale destacar que apenas poderão participar do processo seletivo os estudantes que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2024 e obtiveram nota maior que zero na prova de redação.

Resultado e convocação

Segundo o cronograma do Sisu, o resultado e a convocação para matrículas em primeira chamada serão divulgados a partir do dia 26 de janeiro, com matrículas disponíveis entre 27 e 31 de janeiro.

Durante o processo de convocação, estão inclusas as etapas do processo de heteroidentificação, a divulgação da 2ª chamada e o prazo para inscrição em lista de espera.

Maiores informações podem ser obtidas diretamente no Edital nº 001/2025, ou por e-mail, pelo endereço [email protected].