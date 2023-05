Gripe: Após queda da temperatura, especialistas reforçam a importância da vacinação

CAMAPUÃ

Além da agressão, Ronnie Sandro Rezende teve a casa invadida, uma moto e um carro depredados; o vereador solicitou medida protetiva contra a agressora

O vereador Ronnie Sandro Rezende Gonçalves (MDB), 56 anos, foi esfaqueado pela ex-mulher em casa, no último sábado (27), em Camapuã, segundo a Polícia Civil.

Ronnie teria sido agredido pela ex-esposa, que estava embriagada e não queria aceitar o fim da relação deles dois. A agressora, que não teve o nome revelado, invadiu a casa do parlamentar e o golpeado com uma faca, causando ferimentos no rosto e nos braços.

De acordo com boletim de ocorrência, o vereador foi socorrido por um vizinho e levado para o Pronto Atendimento do município, onde foi suturado, medicado e liberado no mesmo dia.

Assim que deixou a unidade médica, o político foi à Polícia Civil e registrou a ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e seguirá sob investigação.

Na delegacia, Ronnie destacou que, além das agressões físicas, enquanto era socorrido, a ex-mulher também teria danificado uma moto e um carro do vereador camapuense.

O parlamentar recorreu à Lei Maria da Penha e solicitou medidas protetivas contra a ex-esposa. Ele foi orientado a acionar o 190 caso novos fatos vierem a ocorrer.

Procurado pelo Correio do Estado, o vereador preferiu não se pronunciar sobre o ocorrido.

Outro caso

Na última quinta-feira (25), Aparecida Graciano de Souza, 61 anos, foi presa depois de confessar ter matado e esquartejado o marido, Antônio Ricardo Cantarim no município de Selvíria. Ela contou que usou veneno de rato para matar o companheiro.

O crime veio à tona após parte do corpo ter sido encontrado dentro de uma mala, às margens da BR-158. Na mala, estava apenas o tronco da vítima, sem os membros inferiores, superiores e cabeça. Antônio Ricardo Cantarim estava desaparecido desde o dia 20 de maio.

Com a identificação, policiais foram até a casa do casal, onde vizinhos relataram que os dois tiveram diversas brigas recentes e que Antônio não mexia um dos lados do corpo devido a um AVC, necessitando dos cuidados da esposa.

De acordo com informações da polícia, antes de se desfazer do corpo, os pedaços esquartejados foram armazenados em um freezer na casa de Aparecida.

Ela foi presa em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e com uso de veneno e ocultação de cadáver, sem direito a fiança.

À polícia, Aparecida disse que vivia com Antonio a aproximadamente dois anos e, de uns tempo cá, era maltratada e humilhada pelo ex-companheiro. Além disso, a vítima a ameaçava e acusava de roubá-lo.

Em audiência de custódia neste domingo (28), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A decisão foi deferida pela juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda.

"Ainda que a acusada não tenha antecedentes criminais há que se verificar que a manutenção da prisão é essencial para garantia da ordem pública diante da forma violenta da execução do delito", diz a juíza na decisão.

*Colaborou Glaucea Vaccari

