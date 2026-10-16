Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

El niño

Após temporal, Defesa Civil prevê "tempos difíceis" com mudanças climáticas abruptas

Prefeitura afirma que tempestade é resultado do fenômeno El Niño, previsto por meteorologistas como um evento de grande intensidade entre a primavera de 2026 e o verão de 2027

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

16/10/2026 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após as fortes chuvas que caíram em Campo Grande nessa quinta-feira (16) e que causou diversos estragos, principalmente relacionados a transbormamento de córregos e alagamentos, a Defesa Civil Municipal alerta que o cenário para os próximos meses é preocupante.

Conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em cerca de 24 horas, choveu quase todo o acumulado registrado em outubro do ano passado.

"Nós vamos ter tempos difíceis agora, mudanças climáticas abruptas", disse o coordenador da Defesa Civil Municipal, Enéas Netto.

Isto porque, conforme o Executivo Municipal, a tempestade é resultado do fenômeno El Niño, previsto por meteorologistas como um evento de grande intensidade entre a primavera de 2026 e o verão de 2027.

Enéas afirmou que o órgão recebeu mais de 50 chamados relacionados ao temporal de quinta-feira e que as equipes estão nas ruas trabalhando no rescaldo.

O coordenador pediu para que a população utilize o número 199, de emergência, para reportar qualquer tipo de situação relacionada às chuvas. Através deste número, a Defesa Civil faz a coordenação, com direcionamento para cada secretaria específica tomar as devidas providências e ações necessárias.

Enéas Netto também pediu para que a população tome medidas preventivas para evitar qualquer ocorrência dutrante as chuvas.

"Orientamos a população, por exemplo, numa situação de advento climático como a que aconteceu ontem, a Defesa Civil pôde presenciar, inclusive, pessoas enfrentando fortes enxurradas, expondo a vida em risco.
Então, a partir do momento que emitir o alerta da Defesa Civil, para que a população respeite e siga as orientações", alertou.

"Tendo a possibilidade de uma chuva maior, de uma ventania e tudo mais, não deixar seus veículos embaixo das árvores, se possível não sair de casa, se tiver que sair, identificando uma situação de ponto de alagamento, não enfrente esse ponto de alagamento, preservando a vida sempre", orientou.

Rescaldo

A Prefeitura de Campo Grande está com equipes nas ruas desde a tarde de quinta-feira, com ações que incluem limpeza e desobstrução de vias, manutenção da drenagem urbana e acompanhamento de pontos de alagamento.

Entre os serviços em andamento estão a limpeza de grades e rebojos, retirada de terra acumulada e a desobstrução de bocas de lobo.

A atuação também envolve o atendimento a famílias afetadas pelas chuvas e o levantamento de possíveis danos em imóveis. 

O balanço geral das ocorrências, dos danos provocados pelo temporal e dos atendimentos realizados está em levantamento pelos órgãos municipais e não foi divulgada até a publicação desta reportagem.

Recorde para o mês

Conforme o Cemtec, nos primeiros 15 dias de outubro de 2026, houve predomínio de acumulados de chuva expressivos e acima da média climatológica mensal em grande parte de Mato Grosso do Sul.

O maior registro de precipitação acumulada em Campo Grande foi de 272,8 mm, valor que representa um excedente de 81% em relação à média esperada para todo o mês de outubro.

A média histórica utilizada para comparação é de 150,6mm, baseada nos dados climatológicos da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada na Embrapa Gado de Corte, referentes ao período 1981–2010. 

Em todo o Estado, os maiores volumes foram registrados em Itaquiraí (297,8 mm), Paraíso das Águas - Fazenda Ranchinho (294,6 mm), Dourados (290,4 mm), Amambai - Novo Horizonte (281,6 mm), Maracaju (281,2 mm) e Campo Grande (272,8 mm).

Nação Rubro-negra

Torcida do Flamengo terá missa, bênção e festa em Campo Grande

Celebração em homenagem a São Judas Tadeu, padroeiro do clube, será realizada no dia 27 de outubro e terá programação especial para os rubro-negros.

16/10/2026 18h55

Compartilhar
Torcedores do Flamengo terão missa, bênção especial e festa em homenagem a São Judas Tadeu, em Campo Grande, no dia 27 de outubro.

Torcedores do Flamengo terão missa, bênção especial e festa em homenagem a São Judas Tadeu, em Campo Grande, no dia 27 de outubro. Foto: Divulgação/Santuário São Judas Tadeu.

Continue Lendo...

A paixão pelo Flamengo vai sair das arquibancadas e ganhar um espaço especial de fé e devoção em Campo Grande. No próximo dia 27 de outubro, uma terça-feira, torcedores rubro-negros estão convidados para uma celebração religiosa em homenagem a São Judas Tadeu, padroeiro do clube carioca, com missa, bênção dos flamenguistas e uma programação festiva que promete reunir a Nação Rubro-Negra da Capital.

O encontro será realizado no Santuário Diocesano São Judas Tadeu, localizado na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, nº 58, no Jardim América. A celebração está marcada para as 19h30 e faz parte das atividades do Novenário e da Festa das Nações em Honra a São Judas Tadeu 2026.

A iniciativa conta com a mobilização da Raça Rubro-Negra de Mato Grosso do Sul, que convoca os apaixonados pelo Flamengo a participarem de uma noite dedicada à união entre a fé católica e o amor pelo time.

De acordo com o convite divulgado aos torcedores, a programação começará com a Santa Missa.

Após a celebração religiosa, os participantes serão convidados a permanecer no estacionamento do santuário, onde haverá uma confraternização com a execução do hino do Flamengo, bênção especial dos torcedores e atrações musicais.

O evento busca aproximar os flamenguistas por meio de uma tradição que acompanha a história do clube há décadas. A proposta é reunir famílias, integrantes da torcida organizada e demais simpatizantes do time em um ambiente de oração, celebração e confraternização.

O encontro acontecerá na véspera do Dia de São Judas Tadeu, celebrado em 28 de outubro, data que também possui um significado especial para os torcedores do Flamengo.

Por que São Judas Tadeu é o padroeiro do Flamengo?

A ligação entre o Flamengo e São Judas Tadeu começou a ganhar força na primeira metade do século passado e se consolidou durante uma das fases mais marcantes da história do clube.

Segundo informações do Museu Flamengo, a devoção ganhou destaque em 1953, quando dirigentes do clube visitaram a Igreja de São Judas Tadeu, no bairro Cosme Velho, no Rio de Janeiro, e estabeleceram uma aproximação com o padre Góes, conhecido por sua relação com a equipe rubro-negra.

Naquele período, o religioso participou de encontros com jogadores, distribuiu medalhas e imagens do santo e incentivou a equipe a manter a fé durante a disputa do Campeonato Carioca.

O Flamengo conquistou o título estadual de 1953 e repetiu o feito nos dois anos seguintes, alcançando o tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955. As conquistas fortaleceram a associação entre São Judas Tadeu e a trajetória vitoriosa do clube.

Em dezembro de 1957, a imagem do santo foi colocada na sede do Flamengo, na Gávea, fortalecendo uma tradição religiosa que atravessou gerações de torcedores.

Torcedores do Flamengo terão missa, bênção especial e festa em homenagem a São Judas Tadeu, em Campo Grande, no dia 27 de outubro.
Imagem de São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo, ocupa lugar de destaque no vestiário do clube carioca.Foto: Gilvan de Souza/Flamengo.

Na tradição católica, São Judas Tadeu é conhecido como o santo das causas impossíveis. Essa característica contribuiu para que sua imagem também passasse a ser associada à esperança dos flamenguistas em momentos decisivos dentro de campo.

Ao longo dos anos, a devoção passou a integrar a identidade cultural de parte da torcida, que celebra o padroeiro em missas, homenagens e manifestações de fé.

Festa das Nações reúne fé e cultura em Campo Grande

O encontro dos flamenguistas faz parte do Novenário e da Festa das Nações em Honra a São Judas Tadeu, realizados entre os dias 19 e 28 de outubro, com celebrações religiosas, apresentações musicais e atividades culturais.

Neste ano, os eventos passaram a integrar o calendário oficial de Mato Grosso do Sul, em reconhecimento à importância religiosa e cultural da festividade.

A programação especial para os rubro-negros busca unir fé e paixão pelo futebol. Os torcedores são convidados a participar da celebração vestindo a camisa do Flamengo.

Confira quando e onde será a celebração

  • Data: 27 de outubro de 2026 (terça-feira).
  • Horário: 19h30.
  • Local: Santuário Diocesano São Judas Tadeu.
  • Endereço: Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, Jardim América, Campo Grande.
  • Programação: Santa Missa, bênção dos torcedores, hino do Flamengo e confraternização durante a Festa das Nações.
  • Mobilização: Raça Rubro-Negra, 40ª Região de Mato Grosso do Sul.

A participação representa uma oportunidade para os torcedores de Campo Grande celebrarem a tradição religiosa ligada ao Flamengo e compartilharem a paixão pelo clube fora do ambiente dos estádios.

Infraestrutura

Prefeitura prepara obra de R$ 1,2 milhão na Avenida Europa em Campo Grande

Intervenção prevê recuperação de quase 9 mil m² de asfalto e melhorias de acessibilidade; licitação será realizada em 4 de novembro.

16/10/2026 18h17

Compartilhar
Imagem aérea mostra equipes e máquinas trabalhando na pavimentação de uma rua de Campo Grande. Prefeitura abriu licitação de R$ 1,16 milhão para recuperar a Avenida Europa.

Imagem aérea mostra equipes e máquinas trabalhando na pavimentação de uma rua de Campo Grande. Prefeitura abriu licitação de R$ 1,16 milhão para recuperar a Avenida Europa. Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Grande.

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação estimada em R$ 1,16 milhão para contratar uma empresa responsável pela recuperação da Avenida Europa, no trecho entre as avenidas Ernesto Geisel e Bandeirantes. O projeto prevê intervenções em aproximadamente 796 metros da via, com recuperação do pavimento asfáltico e melhorias nas condições de acessibilidade.

O aviso foi publicado nesta sexta-feira (16), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). O processo será conduzido pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc).

Conforme a planilha orçamentária, a intervenção contempla aproximadamente 8,9 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico, além de serviços de remoção do pavimento deteriorado, adequações em meios-fios, sarjetas e estruturas de drenagem.

O projeto também prevê trabalhos em cerca de 480 metros quadrados de áreas destinadas a calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo a instalação de piso tátil para facilitar a circulação de pessoas com deficiência visual.

A maior parte do investimento estimado será destinada à recuperação do pavimento, com aproximadamente R$ 889 mil previstos para os serviços de asfaltamento.

De acordo com a documentação, o cronograma de execução está distribuído em três etapas, ao longo de 90 dias. Entretanto, ainda não há data definida para o início dos trabalhos, que dependem da conclusão da licitação e da contratação da empresa responsável.

A prefeita Adriane Lopes (PP) afirmou que a intervenção faz parte das iniciativas destinadas à melhoria da infraestrutura viária da Capital.

"Nosso compromisso é cuidar da infraestrutura da cidade e buscar melhorias que façam a diferença no dia a dia da população. A recuperação da Avenida Europa vai contribuir para oferecer melhores condições de tráfego, mais segurança e conforto para quem passa pelo local", destacou.

Licitação será realizada em novembro

A sessão pública para disputa de preços está marcada para 4 de novembro de 2026, às 7h45. As empresas interessadas poderão encaminhar suas propostas até as 7h44 do mesmo dia.

O procedimento será realizado por meio do Pregão Eletrônico nº 173/2026, com julgamento pelo critério de menor preço.

Após a análise das ofertas e o cumprimento das demais etapas previstas no edital, a Prefeitura poderá formalizar a contratação da vencedora.

O valor de R$ 1,16 milhão corresponde ao orçamento estimado para os serviços e poderá ser reduzido conforme as propostas apresentadas durante a disputa.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7143, quinta-feira (15/10)
Economia

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7143, quinta-feira (15/10)

2

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)

3

A reflexão do Pequeno Príncipe sobre o amor: "Corre-se o risco de chorar quando se deixa domar"
Vínculos emocionais

/ 1 dia

A reflexão do Pequeno Príncipe sobre o amor: "Corre-se o risco de chorar quando se deixa domar"

4

Grupo traficou 24 toneladas de drogas em caminhões de minério em MS
OPERAÇÃO CAPOLÍNEA

/ 1 dia

Grupo traficou 24 toneladas de drogas em caminhões de minério em MS

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3070, terça-feira (14/10): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3070, terça-feira (14/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 1 semana

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário