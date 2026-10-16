Campo Grande concentra 65% denúncias eleitorais do 2° turno em MS

Campo Grande contabiliza 65% das denúncias de possíveis irregularidades eleitorais registradas no 2° turno no Pardal, ferramenta da Justiça Eleitoral.
Conforme o levantamento, a Capital concentra 27 das 41 denúncias registradas em todo o Estado. Três Lagoas (3), Aquidauana (2) e Corumbá (2) aparecem na sequência como as cidades com maor número de ocorrências.
Entre os tipos de possíveis irregularidades informadas pelos eleitores, a propaganda eleitoral na internet lidera, com 11 denúncias. Na sequência aparecem as ocorrências sobre bens públicos, com 8 casos, bem como emissoras de rádio e televisão, showmícios (5) e comícios (5).
Também existem registros relacionados à distribuição de material gráfico, adesivos em veículos e envio de mensagens.
Cabe destacar que apesar dos sul-mato-grossenses votarem apenas para presidente no próximo dia 25, o registro de denúncias segue ativo para as demais candidaturas.
Panorama
No primeiro turno das Eleições 2026, Mato Grosso do Sul contabilizou 288 denúncias de possíveis irregularidades eleitorais.
O levantamento apontou ocorrências em 27 municípios. Campo Grande liderou o quesito, com 148 denúncias, o equivalente a 51,3% de todos os registros feitos no Estado no primeiro turno.
Depois de Campo Grande, apareceram: Dourados, com 35 registros, e Paranaíba, com 23, enquanto Três Lagoas ocupa a quarta colocação entre os municípios com maior número de comunicações encaminhadas pelo Pardal.
Naviraí, Bonito, Glória de Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Rio Brilhante também apareceram entre as dez cidades com maior quantidade de denúncias.
Ocorrências no 1° turno
- Campo Grande – 148
- Dourados – 35
- Paranaíba – 23
- Três Lagoas – 21
- Naviraí – 7
- Glória de Dourados – 6
- Ponta Porã – 6
- Bonito – 5
- Corumbá – 5
- Rio Brilhante – 4
- Aquidauana – 3
- Chapadão do Sul – 3
- Coxim – 3
- Ribas do Rio Pardo – 3
- Sonora – 3
- Jardim – 2
- Batayporã – 1
- Bela Vista – 1
- Caarapó – 1
- Costa Rica – 1
- Eldorado – 1
- Ivinhema – 1
- Miranda – 1
- Nioaque – 1
- Sete Quedas - 1
- Sidrolândia - 1
- Vicentina - 1
Análise
A maior parte das denúncias deste segundo turno (36) já está peticionada no Processo Judicial Eletrônico (PJe). O balanço também aponta registros baixados do sistema e outros ainda em andamento, mas não apresenta o total de ocorrências em cada uma dessas duas situações.
O registro no Pardal, porém, não significa que uma irregularidade tenha sido comprovada nem representa condenação de candidato, partido ou responsável citado.
A plataforma é um canal para comunicar fatos que podem contrariar a legislação eleitoral e que ainda dependem da análise dos órgãos competentes. O aplicativo foi regulamentado para as Eleições Gerais de 2026 pela Portaria nº 451 do TSE.
A ferramenta permite o envio de informações sobre possíveis irregularidades na propaganda eleitoral aos Tribunais Regionais Eleitorais. O eleitor pode anexar fotografias, vídeos, áudios, links e outras informações capazes de auxiliar na apuração do fato denunciado. A identificação do denunciante é exigida para utilização da ferramenta, mas permanece sob sigilo.
O aplicativo continua disponível para o encaminhamento de denúncias nesta reta final. Dependendo da situação relatada, o próprio sistema também pode direcionar o cidadão para outros canais da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.