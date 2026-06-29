Apreensão recorde de cocaína teria como destino os EUA

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A apreensão de 100 toneladas de cocaína nos Portos de Arica, San Antonio e Valparaíso, no Chile, no começo deste mês, alertou autoridades na América Central e na América do Norte, em razão do destino da carga, e resultou na maior apreensão da droga da história do Brasil.

As drogas, que estavam em toras de madeira no Chile, tinham como destino os Estados Unidos, e a suspeita é de que a carga apreendida em Mato Grosso do Sul teria o mesmo destino.

Desde o começo deste mês, autoridades da América do Sul estavam em alerta, diante da atuação de traficantes internacionais em áreas fronteiriças, após a Aduana do Chile, com a Polícia Marítima e a Marinha chilena, realizar a apreensão de 100 toneladas de cocaína escondidas em forma líquida em 1.080,8 toneladas de madeira. O carregamento tinha origem na Bolívia e estava direcionado para 15 destinos.

Só na América Central e na América do Norte, a droga estava prevista para chegar a Estados Unidos, México, Panamá e República Dominicana. Na Europa, os destinos eram Alemanha, Bélgica, França, República Tcheca, Espanha, Portugal, Itália e Reino Unido. Também havia destinação para Marrocos, Nova Zelândia e Ilhas Maurício.

Carga de 260 toneladas de madeira estava impregnada de cocaína líquida e foi apreendida em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

Foi justamente por conta dessa apreensão, a maior da história do Chile, que outros países emitiram alerta, e isso incluiu os Estados Unidos.

“Esta apreensão de aproximadamente 108 toneladas de droga, principalmente de cocaína e ketamina, equivale a US$ 8,3 bilhões”, pontuou o diretor-geral do Território Marítimo e Marinha Mercante do Chile, vice-almirante Arturo Oxley.

Na Bolívia, depois da apreensão chilena, a Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) passou a monitorar outros carregamentos de madeira e fez diferentes operações.

Entre elas, uma no Aeroporto Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra, por conta de uma suspeita de que um voo internacional para Miami poderia ser usado para o transporte de cocaína.

Essa investigação em Santa Cruz de la Sierra ocorreu no dia 11 deste mês. Além do aeroporto, a fronteira com o Brasil passou a receber monitoramento intensificado, envolvendo as saídas para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Do lado boliviano, não houve divulgação direta sobre apreensão, mas, no dia 19, o Brasil conseguiu interceptar oito caminhões, sendo quatro em Corumbá e outros quatro em Cáceres (MT), com 260 toneladas de madeira e entre 20 toneladas e 50 toneladas de cocaína.

“A cooperação internacional entre Brasil, EUA e Bolívia foi determinante para identificação do esquema internacional, com atuação integrada entre as aduanas, os EUA e a Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Felcn, da Bolívia”, reconheceu a Receita Federal, em nota.

AÇÃO INTENSIFICADA

Esses casos são resultado da intensa aproximação política dos Estados Unidos com a Bolívia, o que faz o governo de Donald Trump atuar mais diretamente em ações coordenadas de investigação contra o tráfico transnacional de cocaína.

Além da Operação Timber Shield, realizada por Bolívia, EUA e Brasil e que interceptou um carregamento recorde de cocaína em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, os norte-americanos levaram para atuar diretamente na embaixada do país na Bolívia Erik Martini, que assumiu o posto de encarregado consular no dia 18.

Antes de atuar em território boliviano, ele era diretor em um setor diplomático estadunidense na Venezuela, país que teve uma intromissão direta do governo de Trump, sob a alegação de combate ao tráfico internacional de drogas. Martini também atuou na Ásia em ações de contraterrorismo.

Logo que assumiu o posto, Martini realizou reunião com o ministro de Defesa da Bolívia, Ernesto Justiniano, para discutir ações coordenadas. O encontro ocorreu na quarta-feira e foi divulgado pelos governos dos Estados Unidos e da Bolívia.

“Tive a oportunidade de me reunir com Erik Martini, encarregado de negócios e chefe de missão na Embaixada dos Estados Unidos na Bolívia. Foi uma conversa franca e positiva sobre os desafios que temos pela frente em matéria de segurança, defesa e luta contra o crime organizado. A Bolívia deve relacionar-se com o mundo com seriedade, respeito e objetivos claros. A cooperação internacional fortalece nossas capacidades para proteger nossa gente e defender a democracia”, escreveu Justiniano sobre a reunião.

Do lado dos EUA, também houve manifestação. “O encarregado de negócios Martini conversou com o ministro da Defesa da Bolívia sobre a cooperação de segurança contínua e a expansão dessa relação entre EUA e Bolívia. O ministro Justiniano informou sobre o papel das Forças Armadas bolivianas na proteção da segurança pública e no restabelecimento da ordem”, informou a embaixada.

Com ambos os posicionamentos, foram dados sinais ainda maiores sobre movimento para ações coordenadas contra o crime organizado no país vizinho.

E isso inclui ações contra as organizações criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), que têm atuação na Bolívia.

Além disso, a Drug Enforcement Administration (DEA), unidade policial especializada em combate às drogas dos Estados Unidos, já tem unidade em La Paz e atuação em outras partes do país.

* Saiba

No Brasil, apesar de os Estados Unidos não terem uma atuação direta no território, como na Bolívia, o governo de Donald Trump declarou as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, o que gera uma nova condição de atuação investigativa.

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