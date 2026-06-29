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Apreensão recorde de cocaína teria como destino os EUA

Carga apreendida em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso em toras de madeira neste mês foi a maior já registrada e investigação segue em andamento

Rodolfo César, de Corumbá

29/06/2026 - 08h00
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A apreensão de 100 toneladas de cocaína nos Portos de Arica, San Antonio e Valparaíso, no Chile, no começo deste mês, alertou autoridades na América Central e na América do Norte, em razão do destino da carga, e resultou na maior apreensão da droga da história do Brasil.

As drogas, que estavam em toras de madeira no Chile, tinham como destino os Estados Unidos, e a suspeita é de que a carga apreendida em Mato Grosso do Sul teria o mesmo destino.

Desde o começo deste mês, autoridades da América do Sul estavam em alerta, diante da atuação de traficantes internacionais em áreas fronteiriças, após a Aduana do Chile, com a Polícia Marítima e a Marinha chilena, realizar a apreensão de 100 toneladas de cocaína escondidas em forma líquida em 1.080,8 toneladas de madeira. O carregamento tinha origem na Bolívia e estava direcionado para 15 destinos.

Só na América Central e na América do Norte, a droga estava prevista para chegar a Estados Unidos, México, Panamá e República Dominicana. Na Europa, os destinos eram Alemanha, Bélgica, França, República Tcheca, Espanha, Portugal, Itália e Reino Unido. Também havia destinação para Marrocos, Nova Zelândia e Ilhas Maurício.

Carga de 260 toneladas de madeira estava impregnada de cocaína líquida e foi apreendida em Mato Grosso e Mato Grosso do SulCarga de 260 toneladas de madeira estava impregnada de cocaína líquida e foi apreendida em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

Foi justamente por conta dessa apreensão, a maior da história do Chile, que outros países emitiram alerta, e isso incluiu os Estados Unidos. 

“Esta apreensão de aproximadamente 108 toneladas de droga, principalmente de cocaína e ketamina, equivale a US$ 8,3 bilhões”, pontuou o diretor-geral do Território Marítimo e Marinha Mercante do Chile, vice-almirante Arturo Oxley.

Na Bolívia, depois da apreensão chilena, a Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) passou a monitorar outros carregamentos de madeira e fez diferentes operações.

Entre elas, uma no Aeroporto Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra, por conta de uma suspeita de que um voo internacional para Miami poderia ser usado para o transporte de cocaína.

Essa investigação em Santa Cruz de la Sierra ocorreu no dia 11 deste mês. Além do aeroporto, a fronteira com o Brasil passou a receber monitoramento intensificado, envolvendo as saídas para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 

Do lado boliviano, não houve divulgação direta sobre apreensão, mas, no dia 19, o Brasil conseguiu interceptar oito caminhões, sendo quatro em Corumbá e outros quatro em Cáceres (MT), com 260 toneladas de madeira e entre 20 toneladas e 50 toneladas de cocaína.

“A cooperação internacional entre Brasil, EUA e Bolívia foi determinante para identificação do esquema internacional, com atuação integrada entre as aduanas, os EUA e a Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Felcn, da Bolívia”, reconheceu a Receita Federal, em nota.

AÇÃO INTENSIFICADA

Esses casos são resultado da intensa aproximação política dos Estados Unidos com a Bolívia, o que faz o governo de Donald Trump atuar mais diretamente em ações coordenadas de investigação contra o tráfico transnacional de cocaína. 

Além da Operação Timber Shield, realizada por Bolívia, EUA e Brasil e que interceptou um carregamento recorde de cocaína em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, os norte-americanos levaram para atuar diretamente na embaixada do país na Bolívia Erik Martini, que assumiu o posto de encarregado consular no dia 18. 

Antes de atuar em território boliviano, ele era diretor em um setor diplomático estadunidense na Venezuela, país que teve uma intromissão direta do governo de Trump, sob a alegação de combate ao tráfico internacional de drogas. Martini também atuou na Ásia em ações de contraterrorismo.

Logo que assumiu o posto, Martini realizou reunião com o ministro de Defesa da Bolívia, Ernesto Justiniano, para discutir ações coordenadas. O encontro ocorreu na quarta-feira e foi divulgado pelos governos dos Estados Unidos e da Bolívia.

“Tive a oportunidade de me reunir com Erik Martini, encarregado de negócios e chefe de missão na Embaixada dos Estados Unidos na Bolívia. Foi uma conversa franca e positiva sobre os desafios que temos pela frente em matéria de segurança, defesa e luta contra o crime organizado. A Bolívia deve relacionar-se com o mundo com seriedade, respeito e objetivos claros. A cooperação internacional fortalece nossas capacidades para proteger nossa gente e defender a democracia”, escreveu Justiniano sobre a reunião.

Do lado dos EUA, também houve manifestação. “O encarregado de negócios Martini conversou com o ministro da Defesa da Bolívia sobre a cooperação de segurança contínua e a expansão dessa relação entre EUA e Bolívia. O ministro Justiniano informou sobre o papel das Forças Armadas bolivianas na proteção da segurança pública e no restabelecimento da ordem”, informou a embaixada.

Com ambos os posicionamentos, foram dados sinais ainda maiores sobre movimento para ações coordenadas contra o crime organizado no país vizinho.

E isso inclui ações contra as organizações criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), que têm atuação na Bolívia.

Além disso, a Drug Enforcement Administration (DEA), unidade policial especializada em combate às drogas dos Estados Unidos, já tem unidade em La Paz e atuação em outras partes do país. 

* Saiba 

No Brasil, apesar de os Estados Unidos não terem uma atuação direta no território, como na Bolívia, o governo de Donald Trump declarou as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, o que gera uma nova condição de atuação investigativa.

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BTG/Nexus

Lula tem 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro no 2º turno, em empate técnico

Na comparação com a pesquisa anterior, Lula recuou dois pontos e seu principal opontente, Flávio Bolsonaro, cresceu um ponto percentual 

29/06/2026 07h15

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Diferença entre Lula e Flávio em um eventual segundo turno recuou três pontos entre o levantamento anterior e o atual

Diferença entre Lula e Flávio em um eventual segundo turno recuou três pontos entre o levantamento anterior e o atual

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera numericamente todos os cenários de segundo turno testados pela pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 29, mas a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diminuiu e os dois estão tecnicamente empatados. Lula tem 47% das intenções de voto, ante 44% de Flávio, diferença dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.

Na comparação com a pesquisa anterior, Lula recuou dois pontos e seu principal oponente, Flávio Bolsonaro, cresceu um ponto percentual em um eventual segundo turno.

Nos demais cenários de segundo turno, Lula aparece à frente do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por 48% a 38%; do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), por 47% a 39%, e do presidente do partido Missão, Renan Santos, por 48% a 36%.

Os eleitores que afirmam votar em branco, nulo ou nenhum variam entre 8% e 15%, atingindo o menor porcentual na disputa entre o atual presidente e o filho de Jair Bolsonaro. Já os que não sabem ou não responderam variam de 1% a 2%.

No primeiro turno, Lula registra 42% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34%. Na sequência aparecem Caiado, com 5%, Renan Santos, com 4%, e Zema, com 3%. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) aparece com 2%. Brancos, nulos ou nenhum somam 5% e não souberam ou não responderam, 3%.

A pesquisa ouviu 2.009 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 26 e 28 de junho. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-08521/2026.

CASO MASTER

O caso do Banco Master é apontado por 35% dos eleitores como um escândalo ligado tanto ao grupo político do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), quanto ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aponta A pesquisa.

A percepção de que o escândalo do Master é mais ligado ao grupo de Flávio é compartilhada por 32% dos entrevistados, enquanto para 23% o caso é mais ligado ao grupo de Lula.

Esta é a primeira pesquisa realizada depois da operação contra o agora ex-líder do governo no Senado Jaques Wagner (PT-BA) e da divulgação da conversa entre Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, dono do Master.

A pesquisa mostrou que 24% dos entrevistados não ouviram falar da operação contra Wagner, realizada no dia 18 de junho. Por outro lado, 17% não ouviram falar da conversa entre Flávio e Vorcaro, divulgada em 13 de maio. Ao todo, 82% ouviram falar do caso de Flávio e 75%, do caso de Wagner.

SEGURANÇA PÚBLICA

A segurança pública segue sendo apontada como o principal problema do País, segundo a pesquisa. A questão, no entanto, perdeu força em relação a meados de junho, enquanto o temor em relação à corrupção cresceu.

Para 29% dos entrevistados, a segurança é um dos principais problemas: 15% a apontaram em primeiro lugar e 14%, em segundo. No caso da corrupção, 19% a apontaram em primeiro lugar e 7%, em segundo, totalizando 26% dos entrevistados colocando-a como principal problema do País.

A saúde pública também é citada como principal problema do Brasil por 26% dos eleitores (para 12%, é o primeiro, e para 14%, o segundo). A classe política (15%), a educação (14%), a inflação e o custo de vida (11%), o desemprego (11%) e a desigualdade social (10%) também são apontados como problemas brasileiros.
 

fab

Governo federal resgata 13 brasileiros na Venezuela após terremoto fechar aeroporto da capital

O transporte foi feito em aproveitamento da aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que levou ajuda humanitária para socorrer os venezuelanos e iria voltar vazia ao Brasil

28/06/2026 22h00

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Resgate foi feito em aeronave KC-390 Millennium da FAB, que levou ajuda humanitária a Venezuela

Resgate foi feito em aeronave KC-390 Millennium da FAB, que levou ajuda humanitária a Venezuela Foto: Divulgação / FAB

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Em meio ao maior terremoto ocorrido na Venezuela em mais de cem anos, o governo brasileiro resgatou neste domingo 13 brasileiros que estavam de passagem pelo país.

Eles tinham procurado a Embaixada do Brasil em Caracas, em caráter emergencial, uma vez que o aeroporto comercial da capital venezuelana estava fechado.

O transporte foi feito em aproveitamento da aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que levou ajuda humanitária para socorrer os venezuelanos e iria voltar vazia ao Brasil.

A missão de socorro mobilizou uma aeronave cargueira KC-390 Millennium, que transportou uma estrutura completa de hospital de campanha pertencente à Marinha do Brasil.

Além do suporte médico móvel, o avião levou 100 purificadores de água equipados com painéis solares, capazes de filtrar até 5 mil litros de água por dia por unidade, garantindo o abastecimento em áreas com infraestrutura colapsada, de acordo com o governo federal.

O terremoto duplo de 7,2 e 7,5 de magnitude foi o maior no país desde 1900. Um terceiro tremor foi sentido na noite de sexta-feira, 26, este com 4,7 pontos de magnitude.

O número de mortos chegou a 1.4230, e há 3.288 feridos, segundo o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, Delcy Rodríguez. Cerca de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Cálculos da ONU estimam que os danos materiais causados pelos tremores na Venezuela chegaram a US$ 6,7 bilhões, o equivalente a 6% do PIB do país.

A avaliação preliminar baseia-se em modelos sísmicos, imagens de satélite e dados populacionais. Ela inclui perdas em bens como imóveis, mas não abrange a ampla perturbação econômica causada pelo desastre de quarta-feira, afirmou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em comunicado.

Janela de buscas cada vez mais curtas

A situação se torna mais desesperadora a cada hora, enquanto moradores escavam os escombros de casas e prédios três dias após os tremores.

As autoridades anunciaram que iriam restringir o acesso a La Guaira, epicentro da destruição, à medida que o caos e o trânsito passaram a atrapalhar os trabalhos de busca. Quem quiser entrar agora terá de obter autorização oficial, embora poucos detalhes tenham sido divulgados sobre quem será autorizado a passar.

Diante da escassez de socorristas do governo, venezuelanos passaram a procurar por conta própria parentes desaparecidos. Em várias das áreas mais atingidas, moradores relataram ter visto poucas equipes de resgate estatais, apesar de as autoridades tentarem projetar uma resposta robusta.

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