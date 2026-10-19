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Aprovação de venda do Consórcio Guaicurus significará fim da intervenção

Cade aprovou neste mês a compra da concessão de ônibus pelo grupo HP Mobilidade, falta agora o aval da prefeitura

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

19/10/2026 - 08h05
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A intervenção municipal no serviço de transporte coletivo de Campo Grande pode estar em seus últimos momentos. Isso porque, neste mês, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a venda do Consórcio Guaicurus para a empresa Maas Administração e Participações Ltda., do grupo HP Mobilidade, de Goiânia (GO). Caso o negócio seja também validado pela prefeitura, isso significará o fim da intervenção.

A informação é do interventor, o advogado Alexandro Adriano Lisandro de Oliveira, que está à frente da concessão desde o dia 16 de junho deste ano, quando a Prefeitura de Campo Grande anunciou a decisão de tomar conta do transporte coletivo da Capital por um período de 180 dias. 

A medida de intervir no serviço não foi tomada por conta própria, mas respeitou uma decisão de dezembro de 2025 do juiz Eduardo Lacerda Trevisan, titular da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande. 

Segundo disse Oliveira ao Correio do Estado, caso a prefeitura dê sinal positivo para a transação de compra e venda do Consórcio Guaicurus, que é formado por Viação Cidade Morena, Jaguar Transportes Urbanos, Viação Campo Grande e Viação São Francisco, “a intervenção é encerrada e a nova empresa assume”.

A aprovação, no entanto, depende de projeto que deve ser apresentado pela nova empresa, a Maas Administração e Participações Ltda., para a Prefeitura de Campo Grande.

Em agenda na semana passada, a prefeita Adriane Lopes (PP) falou que o negócio só será concluído se a empresa apresentar propostas concretas para melhorar o serviço, como a renovação da frota, ônibus com ar condicionado e melhorias nos terminais.

Porém, segundo informou o interventor, reuniões entre a prefeitura e o grupo HP Mobilidade já começaram para a apresentação desses novos projetos. Oliveira, entretanto, afirmou que não tem participado desses encontros.

VENDA

No dia 21 de julho deste ano, o Consórcio Guaicurus anunciou que havia chegado a um acordo de compra e venda com a concessionária HP Mobilidade, que é responsável pelo transporte coletivo de Goiânia.

Apesar de os valores ainda serem mantidos em segredo, fontes do Correio do Estado indicam que a negociação da concessão e dos bens do Consórcio Guaicurus gira em torno de R$ 200 milhões.

Além dos veículos e dos imóveis, a venda também engloba os seis anos de contrato para administrar o transporte público de Campo Grande, tempo que pode ser estendido por mais 10 anos, conforme o acordo firmado em outubro de 2012 e que neste domingo completará 14 anos.

Apesar de o negócio ter sido anunciado em julho, ele ficou dois meses sendo analisado pelo Cade, autarquia federal que analisa e autoriza fusões, aquisições e incorporações de empresas para evitar monopólios.

INTERVENÇÃO

Decretada pela prefeitura no dia 16 de junho deste ano, a intervenção no Consórcio Guacurus divulgou no mês passado um relatório dos primeiros 90 dias à frente da empresa. Segundo o documento, neste período, os interventores descobriram R$ 48,5 milhões em débitos e obrigações acumuladas que comprometem a estabilidade das operações na capital sul-mato-grossense.

Conforme matéria do Correio do Estado da época, no centro desse passivo financeiro estão os parcelamentos fiscais consolidados com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que somam R$ 31,29 milhões. Esse montante exige um desembolso mensal de R$ 721.486,16 para amortização, gerando um comprometimento anual de cerca de R$ 8,66 milhões no fluxo de caixa operacional.

A lista de dívidas tributárias e regulatórias inclui débitos com outros órgãos federais e municipais. O consórcio registra um saldo devedor de R$ 183,7 mil em parcelamentos de multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de R$ 4,86 milhões referentes a impostos e contribuições sobre a folha de pagamento, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Imposto de Renda.

* Saiba 

O transporte coletivo e urbano de Campo Grande está desde 2012 sob o comando do Consórcio Guaicurus, que é formado pela junção de quatro empresas que já atuavam no serviço. O acordo prevê que o grupo ficará 20 anos explorando o serviço, prazo que pode ser prorrogado por mais 10 anos. 

No Interior

Idoso morre após caminhonete cair em valeta durante caçada em Dourados

Três amigos que acompanhavam a vítima ficaram feridos; dois permanecem internados

19/10/2026 09h50

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Caminhonete caiu em uma valeta durante uma caçada na região da Picadinha, em Dourados

Caminhonete caiu em uma valeta durante uma caçada na região da Picadinha, em Dourados Foto: Dourados News

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Um idoso morreu na noite do último domingo, 18, em Dourados, após a camionete em que dirigia cair em uma valeta. A vítima, Paulo Rodrigues Machado, de 74 anos, realizava uma caçada com amigos em uma fazenda na região de Picadinha. 

Segundo informações divulgadas pelo Dourados News, Paulo havia saído para caçar acompanhado de três amigos, Gesse, de 29 anos; Amauri, de 47; e Vitor, de 31. Durante o trajeto pela propriedade rural, o veículo saiu da pista e caiu na valeta.

O motorista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Os três passageiros também ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. 

Gesse recebeu alta hospitalar, enquanto Amauri e Vitor continuavam internados na manhã desta segunda-feira (19).

Paulo era morador do Jardim Flórida II, em Dourados. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.
 

POLÍCIA

Acusado de latrocínio morre em confronto com o Choque em Campo Grande

Um outro homem foi preso durante a ação e confessou sua participação no crime, que aconteceu na sexta-feira (16), no Parque do Lageado

19/10/2026 09h45

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Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande

Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande Divulgação: Batalhão de Choque da Polícia Militar

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Na madrugada desta segunda-feira (19), um homem, identificado como Bruno Rafael Souza da Silva, de 18 anos, foi morto após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no bairro Caiobá, em Campo Grande. O jovem era apontado como o responsável pelo disparo que vitimou Gian Marcelo Samaniego Ramão durante um latrocínio na última sexta-feira (16), no Parque do Lageado.

 A equipe do Batalhão de Choque deslocou-se até o imóvel no bairro Caiobá, onde estaria o Bruno. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito sacou um revólver e apontou a arma contra os policiais, desobedecendo as ordens para largá-la e gerando uma situação de agressão iminente, de acordo com o relato oficial dos militares.

Diante da ameaça, os policiais atiraram contra o indivíduo, que posteriormente foi desarmado, socorrido e levado ao Centro Regional de Saúde (CRS) do Coophavila, onde deu entrada com sinais vitais, mas posteriormente morreu.

A perícia técnica compareceu ao local e as demais providências de polícia judiciária foram adotadas. As armas de fogo e os materiais relacionados à ocorrência foram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis.

Além de Bruno, o Batalhão de Choque também prendeu Yuri Silva Santos Modesto, de 27 anos, envolvido no latrocínio de Gian Marcelo. O rapaz relatou aos policiais a sua participação no crime e forneceu informações sobre a dinâmica do crime, indicando um imóvel utilizado para armazenar materiais subtraídos e outros objetos ilícitos, localizado no bairro Tijuca, em Campo Grande.

No endereço, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, uma pistola, diversos dispositivos do tipo kit Roni, utilizados para adaptar pistolas, além de pneus e mercadorias de origem paraguaia, incluindo produtos de contrabando.

Latrocínio

Gian Marcelo, de 27 anos, foi morto após ser baleado durante um assalto na noite de sexta-feira (16), no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele foi atingido nas costas ao tentar fugir de criminosos armados e encapuzados. Na ocasião, os autores roubaram um veículo Volkswagen Gol, que posteriormente foi incendiado.

Gian havia acabado de chegar de Ponta Porã com a esposa quando foi abordado pelos  criminosos. Após ser baleado, o homem foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital Santa Casa de Campo Grande.

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