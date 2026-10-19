El Niño faz Governo Federal unificar pagamentos do Bolsa Família

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Beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber o auxílio nesta segunda-feira (19). Os pagamantos serão unificados a partir de quarta-feira (21), como medida preventiva para mitigar os efeitos do super El Niño sobre as famílias mais vulneráveis. A medida se estende para novembro e dezembro, considerados meses críticos do fenômeno.

Em Mato Grosso do Sul, 191.275 famílias são atendidas, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome(MDS). Os beneficiários com NIS terminado em 1 receberão os pagamentos nesta segunda-feira (19). Na terça-feira (20), será a vez de quem tem NIS terminado em 2. O calendário será unificado na quarta-feira (21), com o pagamento, na mesma data, aos beneficiários com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Em agosto e setembro, foram registrados 518 reconhecimentos federais de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública, mais do que o dobro no mesmo período de 2025 (253). A alta veio principalmente das tempestades no Sul: os eventos de chuva, granizo, vendaval e inundação foram de 81 para 272 reconhecimentos. O aumento também foi percebido no semiárido: os reconhecimentos por estiagem e seca saltaram de 172 para 239 (+39%).

O fenômeno, contudo, pode causar efeitos em todas as regiões geográficas brasileiras. O Boletim nº 4 do Painel El Niño 2026–2027 registra que a previsão para o último trimestre é de menos chuva que a média histórica em grande parte do Norte do país e em áreas do Nordeste e do Centro-Oeste, o que pode agravar a seca nessas regiões. No Sul, em parte do Sudeste e no leste do Nordeste, deve chover mais que a média.

Diante desses elementos, o Comitê Permanente para Respostas de Proteção Social em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (CCPE) considerou pertinente avançar na medida excepcional de unificação do calendário de pagamento do Bolsa Família em resposta ao El Niño 2026–2027, utilizando mecanismos já existentes na operacionalização do Bolsa Família para o enfrentamento de desastres.

A unificação dos pagamentos, como forma de mitigar os efeitos de desastres climáticos, já ocorreu em outros momentos emergenciais, como nas enchentes do Rio Grande do Sul, em maio de 2024, quando o MDS unificou o pagamento para as famílias dos 497 municípios gaúchos, que puderam acessar o benefício no primeiro dia do calendário.

A unificação do calendário amplia a capacidade das famílias beneficiárias de se prepararem para os efeitos da seca, da escassez hídrica, das inundações e das interrupções no abastecimento. A medida serve para proteção social adaptativa, especialmente diante do risco de agravamento da insegurança alimentar e de comprometimento dos meios de subsistência das populações mais vulneráveis.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Beneficiários que vivem em municípios que já estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal vão receber o pagamento de forma unificada, todos no dia 19, primeiro dia do calendário.

Para receber o benefício, as famílias devem manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, atender aos critérios do programa e cumprir as condicionalidades de saúde e educação. Entre elas estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, a vacinação em dia e o acompanhamento pré-natal das gestantes.

COMO CONSULTAR E TIRAR DÚVIDAS

Para consultar a situação do benefício, os extratos e os valores liberados, basta acessar os aplicativos oficiais do Bolsa Família e do Caixa Tem ou o Portal Cidadão da Caixa, disponíveis na internet.

O Disque Social do MDS, pelo telefone 121, esclarece dúvidas sobre regras e cadastros. A Central de Atendimento da Caixa, pelo telefone 111, fornece informações sobre pagamentos e saques.