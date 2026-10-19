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El Niño faz Governo Federal unificar pagamentos do Bolsa Família

Em Mato Grosso do Sul, mais de 190 mil famílias são beneficiadas com o auxílio

João Pedro Flores

19/10/2026 - 08h15
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Beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber o auxílio nesta segunda-feira (19). Os pagamantos serão unificados a partir de quarta-feira (21), como medida preventiva para mitigar os efeitos do super El Niño sobre as famílias mais vulneráveis. A medida se estende para novembro e dezembro, considerados meses críticos do fenômeno.

Em Mato Grosso do Sul, 191.275 famílias são atendidas, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome(MDS). Os beneficiários com NIS terminado em 1 receberão os pagamentos nesta segunda-feira (19). Na terça-feira (20), será a vez de quem tem NIS terminado em 2. O calendário será unificado na quarta-feira (21), com o pagamento, na mesma data, aos beneficiários com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Em agosto e setembro, foram registrados 518 reconhecimentos federais de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública, mais do que o dobro no mesmo período de 2025 (253). A alta veio principalmente das tempestades no Sul: os eventos de chuva, granizo, vendaval e inundação foram de 81 para 272 reconhecimentos. O aumento também foi percebido no semiárido: os reconhecimentos por estiagem e seca saltaram de 172 para 239 (+39%).

O fenômeno, contudo, pode causar efeitos em todas as regiões geográficas brasileiras. O Boletim nº 4 do Painel El Niño 2026–2027 registra que a previsão para o último trimestre é de menos chuva que a média histórica em grande parte do Norte do país e em áreas do Nordeste e do Centro-Oeste, o que pode agravar a seca nessas regiões. No Sul, em parte do Sudeste e no leste do Nordeste, deve chover mais que a média.

Diante desses elementos, o Comitê Permanente para Respostas de Proteção Social em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (CCPE) considerou pertinente avançar na medida excepcional de unificação do calendário de pagamento do Bolsa Família em resposta ao El Niño 2026–2027, utilizando mecanismos já existentes na operacionalização do Bolsa Família para o enfrentamento de desastres. 

A unificação dos pagamentos, como forma de mitigar os efeitos de desastres climáticos, já ocorreu em outros momentos emergenciais, como nas enchentes do Rio Grande do Sul, em maio de 2024, quando o MDS unificou o pagamento para as famílias dos 497 municípios gaúchos, que puderam acessar o benefício no primeiro dia do calendário.

A unificação do calendário amplia a capacidade das famílias beneficiárias de se prepararem para os efeitos da seca, da escassez hídrica, das inundações e das interrupções no abastecimento. A medida serve para proteção social adaptativa, especialmente diante do risco de agravamento da insegurança alimentar e de comprometimento dos meios de subsistência das populações mais vulneráveis.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Beneficiários que vivem em municípios que já estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal vão receber o pagamento de forma unificada, todos no dia 19, primeiro dia do calendário.

Para receber o benefício, as famílias devem manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, atender aos critérios do programa e cumprir as condicionalidades de saúde e educação. Entre elas estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, a vacinação em dia e o acompanhamento pré-natal das gestantes.

COMO CONSULTAR E TIRAR DÚVIDAS

Para consultar a situação do benefício, os extratos e os valores liberados, basta acessar os aplicativos oficiais do Bolsa Família e do Caixa Tem ou o Portal Cidadão da Caixa, disponíveis na internet.

O Disque Social do MDS, pelo telefone 121, esclarece dúvidas sobre regras e cadastros. A Central de Atendimento da Caixa, pelo telefone 111, fornece informações sobre pagamentos e saques.

No Interior

Idoso morre após caminhonete cair em valeta durante caçada em Dourados

Três amigos que acompanhavam a vítima ficaram feridos; dois permanecem internados

19/10/2026 09h50

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Caminhonete caiu em uma valeta durante uma caçada na região da Picadinha, em Dourados

Caminhonete caiu em uma valeta durante uma caçada na região da Picadinha, em Dourados Foto: Dourados News

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Um idoso morreu na noite do último domingo, 18, em Dourados, após a camionete em que dirigia cair em uma valeta. A vítima, Paulo Rodrigues Machado, de 74 anos, realizava uma caçada com amigos em uma fazenda na região de Picadinha. 

Segundo informações divulgadas pelo Dourados News, Paulo havia saído para caçar acompanhado de três amigos, Gesse, de 29 anos; Amauri, de 47; e Vitor, de 31. Durante o trajeto pela propriedade rural, o veículo saiu da pista e caiu na valeta.

O motorista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Os três passageiros também ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. 

Gesse recebeu alta hospitalar, enquanto Amauri e Vitor continuavam internados na manhã desta segunda-feira (19).

Paulo era morador do Jardim Flórida II, em Dourados. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.
 

POLÍCIA

Acusado de latrocínio morre em confronto com o Choque em Campo Grande

Um outro homem foi preso durante a ação e confessou sua participação no crime, que aconteceu na sexta-feira (16), no Parque do Lageado

19/10/2026 09h45

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Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande

Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande Divulgação: Batalhão de Choque da Polícia Militar

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Na madrugada desta segunda-feira (19), um homem, identificado como Bruno Rafael Souza da Silva, de 18 anos, foi morto após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no bairro Caiobá, em Campo Grande. O jovem era apontado como o responsável pelo disparo que vitimou Gian Marcelo Samaniego Ramão durante um latrocínio na última sexta-feira (16), no Parque do Lageado.

 A equipe do Batalhão de Choque deslocou-se até o imóvel no bairro Caiobá, onde estaria o Bruno. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito sacou um revólver e apontou a arma contra os policiais, desobedecendo as ordens para largá-la e gerando uma situação de agressão iminente, de acordo com o relato oficial dos militares.

Diante da ameaça, os policiais atiraram contra o indivíduo, que posteriormente foi desarmado, socorrido e levado ao Centro Regional de Saúde (CRS) do Coophavila, onde deu entrada com sinais vitais, mas posteriormente morreu.

A perícia técnica compareceu ao local e as demais providências de polícia judiciária foram adotadas. As armas de fogo e os materiais relacionados à ocorrência foram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis.

Além de Bruno, o Batalhão de Choque também prendeu Yuri Silva Santos Modesto, de 27 anos, envolvido no latrocínio de Gian Marcelo. O rapaz relatou aos policiais a sua participação no crime e forneceu informações sobre a dinâmica do crime, indicando um imóvel utilizado para armazenar materiais subtraídos e outros objetos ilícitos, localizado no bairro Tijuca, em Campo Grande.

No endereço, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, uma pistola, diversos dispositivos do tipo kit Roni, utilizados para adaptar pistolas, além de pneus e mercadorias de origem paraguaia, incluindo produtos de contrabando.

Latrocínio

Gian Marcelo, de 27 anos, foi morto após ser baleado durante um assalto na noite de sexta-feira (16), no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele foi atingido nas costas ao tentar fugir de criminosos armados e encapuzados. Na ocasião, os autores roubaram um veículo Volkswagen Gol, que posteriormente foi incendiado.

Gian havia acabado de chegar de Ponta Porã com a esposa quando foi abordado pelos  criminosos. Após ser baleado, o homem foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital Santa Casa de Campo Grande.

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