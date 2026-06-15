Mais de R$ 20,7 milhões em obras entram em licitação em Aquidauana

SAÚDE

Serão realizados cirurgias, exames, diagnósticos, radioterapia, hemodinâmica e tratamentos especializados nas áreas de oncologia ortopédica, urologia, mastologia e cabeça e pescoço

Evento de abertura do Dia 'D' do programa 'Vira CG Saúde', nesta segunda-feira (15), no Hospital do Câncer GERSON OLIVEIRA

Acabou a espera de pacientes que aguardam por cirurgia, exames e tratamentos especializados contra o câncer.

A bancada federal de Mato Grosso do Sul destinou verba de R$ 7,5 milhões para realização de procedimentos oncológicos , via Sistema Único de Saúde (SUS), em Campo Grande.

Ao todo, 24,8 mil procedimentos oncológicos serão realizados, como cirurgias, exames, diagnósticos, radioterapia, hemodinâmica e tratamentos especializados nas áreas de oncologia ortopédica, urologia, mastologia e cabeça e pescoço.

Serão feitos 2.313 procedimentos, via Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), somente no Hospital do Câncer.

Neste primeiro dia de mutirão, 50 pacientes serão atendidos no local. O investimento é de R$ 7,5 milhões, provenientes da bancada federal. O mutirão faz parte do programa ‘Vira CG Saúde’.

O objetivo é reduzir a fila de espera de pacientes, facilitar o acesso aos serviços de saúde e agilizar o atendimento de pessoas que aguardam procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os atendimentos ocorrem em parceria com a Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais (Funcraf), Cotolengo, Hospital do Pênfigo, Hospital São Julião e Maternidade Cândido Mariano.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a expectativa do mutirão é eliminar filas de espera de pacientes que estão aguardando há meses por um procedimento.

“Hoje nós estamos com 100 pessoas que estão aqui no Saguão do hospital já sendo atendidas e esse é um programa que nós pretendemos avançar, não parar, continuar buscando recurso para investir e diminuir essa fila”, disse a chefe do executivo municipal.

Dia ‘D’ do programa ‘Vira CG Saúde’ ocorre nesta segunda-feira (15) no Hospital do Câncer Alfredo Abrão (HCAA), localizado na rua Marechal Rondon, número 1053, centro, em Campo Grande.

As autoridades presentes no evento foram:

Sueli Lopes Teles – presidente do HCAA

Adriane Lopes – prefeita de Campo Grande

Luiz Ovando – deputado federal

Nelsinho Trad – senador

Lídio Lopes – deputado estadual

NÚMEROS

Dados do Painel de Oncologia do DataSUS mostram que o Estado registrou cerca de 15,2 mil diagnósticos de câncer entre 2024 e 2026. Somente neste ano, já foram contabilizados 748 novos casos.

Segundo levantamento, os tumores mais frequentes em MS são:

Câncer de Pele: 2.193 casos

Câncer de Mama: 1.584 casos

Câncer de Próstata: 1.176 casos

Câncer Colorretal (cólon): 728 casos

Câncer do colo do útero: 482 casos

Câncer de Pulmão: 479 casos

Câncer de Estômago: 454 casos

O câncer é um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento descontrolado de células do corpo. Normalmente, as células crescem, se dividem e morrem de forma organizada. No câncer, alterações genéticas fazem com que algumas células continuem se multiplicando sem controle, formando massas chamadas tumores.

Essas células anormais podem invadir tecidos próximos e, em alguns casos, espalhar-se para outras partes do corpo por meio do sangue ou do sistema linfático. Esse processo é chamado de metástase.

As causas podem incluir fatores genéticos, envelhecimento, exposição ao tabaco, radiação, certos vírus, consumo excessivo de álcool e outros fatores ambientais e de estilo de vida.

Os sintomas variam conforme o tipo de câncer, mas podem incluir:

Perda de peso sem explicação

Cansaço persistente

Dor contínua

Caroços ou inchaços incomuns

Alterações na pele

Sangramentos anormais

Mudanças persistentes nos hábitos intestinais ou urinários

O tratamento depende do tipo e do estágio da doença e pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou terapias direcionadas.