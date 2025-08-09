Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR | MS

Arauco investe mais R$ 41 milhões em alojamentos, agora em área urbana

Instalação de um núcleo extra adiciona exatos R$41.071.676,23 em investimento que já somava "duas Mega-Senas" e que demanda o quase R$200 mil em compensação ambiental

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

09/08/2025 - 12h54
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Se anteriormente o investimento previsto pela gigante chilena Arauco beirava R$242 milhões, para construção de alojamentos para trabalhadores em Inocência, agora, o Governo do Estado publicou o empenho de mais R$41 milhões para abrigos dos trabalhadores, agora em perímetro urbano.

Como abordado anteriormente pelo Correio do Estado, o investimento anterior já somava um montante equivalente a dois prêmios da Mega-Sena à época, acima de qualquer obra pública em andamento até então, porém 1% do  valor do empreendimento.

Agora, a instalação de um núcleo adicional de alojamento, com capacidade para abrigar mais de 1,5 mil trabalhadores, adiciona exatos R$41.071.676,23, que demanda o seguinte valor de compensação ambiental: R$199.197,63.

Conforme detalhado na edição de sexta-feira (08) Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, esse montante de quase 200 mil reais de compensação ambiental é referente a 3.785,59 Unidades de Fiscais Estadual de Referência do Mato Grosso do Sul, segundo os parâmetros da chamada Uferms de julho e agosto (R$ 52,62).

Perímetro urbano

Vale lembrar que, diferente do proposto no anúncio feito em maio de 2024, diante da concessão da licença de instalação, a Arauco e o município de Inocência buscaram distância dos operários, uma vez que esses alojamentos dos trabalhadores que atuam na construção da megafábrica foram estabelecidos para ficar longe 40 quilômetros do empreendimento e cerca 10 km distante da cidade. 

Agora, como bem esclarece o objeto publicado ontem em Diário Oficial, esse núcleo adicional de alojamentos com capacidade para comportar mais de 1,5 mil usuários deverá ser "em área urbana", no município de Inocência. 

Também cabe apontar que, em balanço feito em abril de 2025 pelo diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, esses alojamentos de Inocência já consumiam 300% mais energia que todo o município

"Inocência hoje, consome 2.5 megawatts de energia. Só os alojamentos já estão consumindo cerca de 10 megawatts", disse Paulo Roberto à imprensa durante evento para lançamento da pedra fundamental da fábrica de celulose da empresa Arauco, ocasião acompanhada in loco pela equipe do Correio do Estado. 

Desde o início dos estudos para implantação do projeto já ficou definido que os operários não ficariam alojados na área urbana de Inocência, segundo informou em maio do ano passado o prefeito Antônio Ângelo Garcia dos Santos, mais conhecido como Toninho da Cofap. À época, porém, ele informou que este alojamento seria próximo ao canteiro de obras. 

Quando da entrega da licença de instalação, tanto o governador Eduardo Riedel, quanto o CEO da Arauco no Brasil, Carlos Altimiras, e o prefeito de Inocência foram  unânimes em afirmar que durante o período de construção a cidade enfrentaria uma série de contratempos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, lazer e até habitação. Porém, deixaram claro, não tem como "fazer omelete sem quebrar os ovos". 

E para tentar reduzir esses transtornos, a Arauco se baseou no caso de Ribas do Rio Pardo e justamente por isso optou em abrigar os trabalhadores fora da cidade.

Megafábrica

Atualmente Mato Grosso do Sul abriga três fábricas de celulose em atividade, sendo a da Suzano, que está em operação desde 2009 em Três Lagoas, a primeira entre as gigantes do setor.

Nessa mesma cidade, a da Eldorado, do grupo J&F, funciona desde 2012, enquanto a terceira pertence à Suzano e está localizada em Ribas do Rio Pardo. 

Para além do projeto da Arauco em Inocência, existem estudos para instalação de uma quinta unidade, desta vez em Água Clara, que deve ser erguida pela Bracell, o que apesar do acordo de confidencialidade, foi também confirmada em nove de abril pelo diretor da Energisa.

Já a megafábrica da Arauco deve funcionar às margens da MS-377 e do Rio Sucuriú, que batiza o projeto da empresa chilena que têm previsão de ser a maior fábrica de celulose do mundo, com capacidade para 3,5 milhões de toneladas por ano. 

Com investimentos que ultrapassam a casa de quatro bilhões e meio de reais, a previsão é que essa fábrica entre em operação a partir do segundo semestre de 2027, distante ainda quase dois anos até o início das atividades. 

O Projeto Sucuriú deve gerar cerca de 400 megawatts de energia, sendo metade consumida pela fábrica em si e o restante vendido, uma quantidade essa que será suficiente para abastecer uma cidade com até 800 mil habitantes. 

**(Colaborou Neri Kaspary)

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Retomada do 'ponto de apoio do frio' tem 44 acolhimentos e prevê mais ações

Espaço no Parque Ayrton Senna fica aberto das 18h até às 6h para demanda espontânea e demais encaminhamentos em resposta aos alertas intensos emitidos pela Defesa Civil

09/08/2025 11h01

Compartilhar
Ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro Pop

Ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro Pop Reprodução/Divulgação

Continue Lendo...

Em sua primeira ação após retomada, o "ponto de apoio do frio" instalado no Parque Ayrton Senna em Campo Grande realizou 44 acolhimentos que começaram na noite de sexta-feira (08) até 06h deste sábado (09), prevendo mais ações enquanto durar os alertas de temperaturas intensas da Defesa Civil. 

Entre demandas espontâneas, animais de estimação e mulheres e homens que são levados de ônibus do Centro Pop pela Secretaria de Assistência Social (SAS), o ponto de apoio no Ayrton Senna anotou 44 acolhidos nesta retomada, sendo: 

  • 39 homens
  • 05 mulheres

Desse total, o ponto de apoio anotou a chegada de quatro pessoas por demanda espontânea durante a madrugada, com outros oito que vieram encaminhados pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS). 

Ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro PopReprodução/Divulgação

Essa retomada do ponto de apoio do frio, como bem acompanhou o Correio do Estado, fica condicionada aos alertas de frio intenso por parte da Defesa Civil, já que neste sábado (09) e segunda-feira (11) os termômetros atingem mínimas entre 10 e 11 graus, enquanto que o domingo prevê um frio de até 8°C.

Vale lembrar que o ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro Pop, com o espaço no Ayrton Senna aberto para abrigar todas as idades. 

Até mesmo os animais de estimação têm seu cantinho garantido, já que três pets foram relacionados junto dos acolhimentos, que detalharam ainda a presença de três pessoas migrantes.  

Apoio 

Sendo responsáveis por buscas ativas que cobrem toda a Cidade Morena, as equipes do chamado Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) atuam 24 horas por dia, todos os dias da semana. 

Ação diferente do ponto de apoio, os trabalhos do Seas nessa retomada registraram 27 abordagens, com 15 cobertores oferecidos para pessoas em vulnerabilidade e cerca de outros 10 que aceitaram sendo levado para acolhimento. 

Antes da retomada do ponto de apoio, a última ação de acolhimento aconteceu em 25 de junho, com novas ações sendo recomendadas pela Defesa Civil sempre que há previsão de temperatura mínima de 12 graus ou menos, quando há situação de geada. 

Cabe explicar que, diferente da onda de frio, onde há queda na temperatura do ar por dias consecutivos, a geada é caracterizada pela formação de uma camada de cristais de gelo sobre plantas ou sobre outras superfícies. 

Causada pela advecção (transmissão no sentido horizontal do calor pelo deslocamento de massa atmosférica) de massa de ar polar, a geada têm o poder reduzir o potencial de produção de lavouras e, nesse caso, levar a população de rua à morte. 

Em situações mais extremas, caso alguém encontre pessoas em situação de rua expostas ao frio, é possível avisar os órgãos competentes pelos telefones: (67) 99660-6539, 99660-1469 ou 156. 

 

Assine o Correio do Estado

Reeducação

Presos de MS transformam bicicletas velhas em cadeiras de roda

Equipamentos produzidos por detentos atendem projetos sociais no estado

09/08/2025 09h45

Compartilhar

Continue Lendo...

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou, na última semana, a doação de quatro cadeiras de rodas e uma cadeira de banho ao Cotolengo Sul-Mato-Grossense, entidade filantrópica que atende pessoas com deficiência mental e cognitiva, em Campo Grande.

Os equipamentos foram produzidos por detentos do Estabelecimento Penal Masculino de Ivinhema, por meio do projeto “Liberdade sobre Rodas”, que transforma bicicletas apreendidas pela Justiça em cadeiras de roda para pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Durante a entrega, representantes da Agepen visitaram as instalações do Cotolengo, conhecendo de perto o trabalho humanitário desenvolvido há quase 30 anos pela instituição.

O diretor-presidente do Cotolengo, padre Valdeci Marcolino, afirmou que as cadeiras serão utilizadas tanto pelos assistidos quanto emprestadas a famílias que recorrem à instituição em busca de auxílio.

“Esses equipamentos vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Somos gratos pela sensibilidade da Agepen em atender essa necessidade”, afirmou.

A Agepen também se colocou à disposição para contribuir com outras necessidades da instituição, como a confecção de lençóis, enxovais e a reforma de camas danificadas, utilizando mão de obra prisional.

“Ficamos impressionados com a estrutura do Cotolengo e com a dedicação em oferecer cuidado digno e amoroso aos assistidos. É uma honra poder colaborar com esse trabalho transformador”, destacou o diretor-presidente Rodrigo.

Além da produção de cadeiras de rodas, o sistema priional de Mato Grosso do Sul também promove a doação de pães, hortaliças, absorventes, uniformes, EPIs para hospitais, e a realização de reformas em escolas e instituições assistenciais, sempre com a ocupação produtiva da mão de obra dos reeducandos.

“Mais do que oferecer ocupação produtiva, essas ações refletem o compromisso da Agepen com a dignidade, a solidariedade e a construção de novas possibilidades de vida, tanto para quem está em privação de liberdade quanto para quem é assistido por essas iniciativas, finalizou.

Cotolengo

Atualmente, o Cotolengo acolhe mais de 600 pessoas, com atendimento diário a crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave e outras sequelas neurológicas, a maioria oriunda de famílias em situação de vulnerabilidade.

Dentre os atendidos, 13 adultos vivem em regime de residência terapêutica, recebendo cuidados integrais por não possuírem suporte familiar.

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense é aberto a doações e visitas agendadas. Quem quiser ajudar pode obter mais informações pelo telefone (67) 3358-4848.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 3 dias

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF
Até agosto de 2026

/ 19 horas

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

3

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo
Política

/ 20 horas

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo

4

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado
TRÂNSITO

/ 1 dia

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado

5

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje
Correio B

/ 1 dia

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD