Arauco oferece curso gratuito para motorista Categoria E em Três Lagoas

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Para profissionalizar os futuros funcionários do Projeto Sucuriú, a empresa chilena Arauco oferecerá capacitação e bolsas-bônus, em Três Lagoas para aqueles que desejam qualificar a carteira de motorista para a categoria E.

As inscrições estarão disponíveis presencialmente no próximo final de semana, de 1 a 3 de outubro, na unidade do Sest Senat no município, localizada na Avenida Júlio Ferreira Xavier, nº 2640, no Jardim Alvorada.

A capacitação é em parceria com o Sest Senat e para aqueles que desejam participar são necessários alguns requisitos básicos:

ter idade igual ou acima de 21 anos;

ser habilitado nas categorias C ou D há, no mínimo, 1 ano;

A oportunidade é disponível para mulheres e homens que querem se qualificar para a categoria E, além de profissionais que já atuam no transporte e buscam aperfeiçoamento.

O curso terá duração de 107 horas divida em formação teórica e prática, com acesso a conteúdos de legislação de trânsito, técnicas de direção preventiva, segurança viária, ética profissional e rotina operacional da condução de veículos pesados.

No momento de inscrição, o interessado deve comparecer ao local com a CNH física e um comprovante de residência recente.

A capacitação profissional faz parte do Programa de Formação de Motorista da Arauco, que busca contribuir na formação de pessoas que poderão atuar em operações logísticas do Projeto Sucuriú, em Inocência, que fica a menos de 170 quilômetros do município de Três Lagoas.

Quanto as bolsas-bônus, após finalizar a formação e profissionalização, os participantes terão direito ao benefício conforme condições do programa, no valor de um salário mínimo.

Conforme o bem acompanha o Correio do Estado, a expansão da cidade de Inocência e região, bem como as capacitações oferecidas à população reflete a evolução das demandas operacionais da empresa na localidade.

Segundo o gerente executivo de Logística Florestal da Arauco, Rodrigo Sugske, as profissionalizações avançam conforme as operações e expande o alcance do Programa de Formação de Motoritas, que busca cumprir o planejado de formar mais profissionais habilitados a atuar no maior projeto de celulose de MS.

"Incluir a Categoria E nesta nova etapa responde à demanda por capacitação no transporte pesado e florestal, garantindo que os profissionais da região estejam prontos para assumir essas posições estratégicas com foco na direção preventiva, no respeito às normas de trânsito e na excelência operacional".

De acordo com o gerente de Gestão de Pessoas da Arauco, Morela Alfonzo, a eficiência logística importa, mas o objetivo é valorizar o capital humano por meio de fortalecimento das comunidades locais que acompanham a atuação da empresa nessa região do Estado.

"Mais do que capacitar profissionais, acreditamos no potencial dos talentos locais e na sua capacidade de desenvolvimento, construindo um legado alinhado à cultura da Arauco".

As inscrições para qualificação para Categoria E possui vagas limitadas e por isso, as informações sobre as próximas etapas do processo seletivo serão divulgadas por meio das redes sociais do Projeto Sucuriú.

Para o atendimento presencial o Sest Senat reservou horários do período matutino ao noturno durante a quinta (01) e sexta-feira (02) e apenas durante a manhã no sábado (03), porém, as entregas das senhas possuem horários específicos nos dias. Confira:

Inscrições – Programa de Formação de Motoristas Arauco (Três Lagoas)

Local: Sest Senat Três Lagoas - Avenida Júlio Ferreira Xavier, 2640

Datas: 01, 02 e 03 de outubro de 2026

Horários para entrega de senhas:

01/10 (quinta-feira) - com atendimento presencial até 20h

das 08h30 às 09h;

das 12h30 às 13h;

e das 18h às 18h30;

02/10 (sexta-feira) - com atendimento presencial até 20h

das 08h30 às 09h;

das 12h30 às 13h;

e das 18h às 18h30;

03/10 (sábado) - com atendimento presencial até 14h