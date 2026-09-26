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PROJETO SUCURIÚ

Arauco oferece curso gratuito para motorista Categoria E em Três Lagoas

Em busca de capacitar profissionais para Projeto Sucuriú, Programa oferecerá bolsa-bônus para aqueles que finalizarem a formação

Noysle Carvalho

26/09/2026 - 10h15
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Para profissionalizar os futuros funcionários do Projeto Sucuriú, a empresa chilena Arauco oferecerá capacitação e bolsas-bônus, em Três Lagoas para aqueles que desejam qualificar a carteira de motorista para a categoria E.

As inscrições estarão disponíveis presencialmente no próximo final de semana, de 1 a 3 de outubro, na unidade do Sest Senat no município, localizada na Avenida Júlio Ferreira Xavier, nº 2640, no Jardim Alvorada.

A capacitação é em parceria com o Sest Senat e para aqueles que desejam participar são necessários alguns requisitos básicos:

  • ter idade igual ou acima de 21 anos;
  • ser habilitado nas categorias C ou D há, no mínimo, 1 ano;

A oportunidade é disponível para mulheres e homens que querem se qualificar para a categoria E, além de profissionais que já atuam no transporte e buscam aperfeiçoamento.

O curso terá duração de 107 horas divida em formação teórica e prática, com acesso a conteúdos de legislação de trânsito, técnicas de direção preventiva, segurança viária, ética profissional e rotina operacional da condução de veículos pesados.

No momento de inscrição, o interessado deve comparecer ao local com a CNH física e um comprovante de residência recente.

A capacitação profissional faz parte do Programa de Formação de Motorista da Arauco, que busca contribuir na formação de pessoas que poderão atuar em operações logísticas do Projeto Sucuriú, em Inocência, que fica a menos de 170 quilômetros do município de Três Lagoas.

Quanto as bolsas-bônus, após finalizar a formação e profissionalização, os participantes terão direito ao benefício conforme condições do programa, no valor de um salário mínimo.

Conforme o bem acompanha o Correio do Estado, a expansão da cidade de Inocência e região, bem como as capacitações oferecidas à população reflete a evolução das demandas operacionais da empresa na localidade.

Segundo o gerente executivo de Logística Florestal da Arauco, Rodrigo Sugske, as profissionalizações avançam conforme as operações e expande o alcance do Programa de Formação de Motoritas, que busca cumprir o planejado de formar mais profissionais habilitados a atuar no maior projeto de celulose de MS.

"Incluir a Categoria E nesta nova etapa responde à demanda por capacitação no transporte pesado e florestal, garantindo que os profissionais da região estejam prontos para assumir essas posições estratégicas com foco na direção preventiva, no respeito às normas de trânsito e na excelência operacional".

De acordo com o gerente de Gestão de Pessoas da Arauco, Morela Alfonzo, a eficiência logística importa, mas o objetivo é valorizar o capital humano por meio de fortalecimento das comunidades locais que acompanham a atuação da empresa nessa região do Estado.

"Mais do que capacitar profissionais, acreditamos no potencial dos talentos locais e na sua capacidade de desenvolvimento, construindo um legado alinhado à cultura da Arauco".

As inscrições para qualificação para Categoria E possui vagas limitadas e por isso, as informações sobre as próximas etapas do processo seletivo serão divulgadas por meio das redes sociais do Projeto Sucuriú.

Para o atendimento presencial o Sest Senat reservou horários do período matutino ao noturno durante a quinta (01) e sexta-feira (02) e apenas durante a manhã no sábado (03), porém, as entregas das senhas possuem horários específicos nos dias. Confira:

Inscrições – Programa de Formação de Motoristas Arauco (Três Lagoas)

Local: Sest Senat Três Lagoas - Avenida Júlio Ferreira Xavier, 2640
Datas: 01, 02 e 03 de outubro de 2026

Horários para entrega de senhas:

01/10 (quinta-feira) - com atendimento presencial até 20h

  • das 08h30 às 09h;
  • das 12h30 às 13h;
  • e das 18h às 18h30;

02/10 (sexta-feira) - com atendimento presencial até 20h

  • das 08h30 às 09h;
  • das 12h30 às 13h;
  • e das 18h às 18h30;

03/10 (sábado) - com atendimento presencial até 14h

  • das 08h30 às 09h.

 

Expansão do Varejo

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira

Novo atacarejo será aberto no dia 29 de setembro, na Avenida Cafezais, no Bairro Paulo Coelho Machado

25/09/2026 20h26

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Nova unidade do Frama Atacadista será inaugurada na próxima terça-feira (29), na Avenida Cafezais, em Campo Grande.

Nova unidade do Frama Atacadista será inaugurada na próxima terça-feira (29), na Avenida Cafezais, em Campo Grande. Foto: Correio do Estado/Marcelo Victor

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Campo Grande ganhará uma nova unidade do Frama Atacadista na próxima terça-feira (29). O empreendimento será inaugurado na Avenida Cafezais, nº 1.341, no Bairro Paulo Coelho Machado, ampliando as opções de compras no formato de atacarejo na Capital.

A nova unidade será instalada no imóvel onde anteriormente funcionava uma loja da rede de Supermercados Pires, na Avenida Cafezais. Com a mudança, o espaço passa a operar sob a bandeira de atacarejo do próprio Grupo Pires.

A nova loja chega com a proposta de atender tanto consumidores que fazem compras para casa quanto comerciantes que buscam produtos em maior quantidade. Segundo a divulgação da empresa, a unidade foi estruturada para reunir variedade, economia e praticidade em um único espaço.

O empreendimento funcionará em uma região populosa de Campo Grande e amplia a presença do segmento atacadista na cidade, mercado que atende desde famílias em busca de preços competitivos até pequenos e médios comerciantes.

A inauguração está marcada para o dia 29 de setembro. O novo Frama Atacadista fica na Avenida Cafezais, nº 1.341, no Bairro Paulo Coelho Machado.

Até o momento, a divulgação da empresa não detalhou informações sobre o tamanho da nova unidade, número de empregos gerados, investimento realizado ou horário de funcionamento.

O Frama Atacadista pertence ao Grupo Pires, rede sul-mato-grossense com mais de quatro décadas de atuação no setor supermercadista.

A empresa

O Frama Atacadista pertence ao Grupo Pires, rede sul-mato-grossense com mais de quatro décadas de atuação no setor supermercadista e que reúne 38 lojas em Mato Grosso do Sul, incluindo supermercados e unidades de atacarejo.

A empresa entrou no segmento de atacarejo em novembro de 2024, com unidades em Campo Grande e Vicentina. Em abril deste ano, a bandeira chegou também a Nova Alvorada do Sul.

Agora, o grupo amplia novamente a operação com a segunda unidade do Frama Atacadista em Campo Grande. A nova loja, na Avenida Cafezais, se juntará à unidade da Avenida Guaicurus, inaugurada em novembro de 2024.

Prevenção a Incêndios

Pantanal integra fundo de US$ 35 milhões para prevenir incêndios

Iniciativa reúne cerca de 100 organizações de Brasil, Bolívia e Peru e prevê uso de inteligência artificial, brigada permanente e integração entre países para prevenir grandes queimadas

25/09/2026 19h34

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Lançamento do South America Fire Fund reúne organizações que atuarão na prevenção de incêndios florestais na América do Sul.

Lançamento do South America Fire Fund reúne organizações que atuarão na prevenção de incêndios florestais na América do Sul. Foto: Divulgação/IHP.

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O Pantanal passou a integrar uma iniciativa internacional criada para desenvolver e testar estratégias de prevenção aos grandes incêndios florestais na América do Sul. O projeto reúne cerca de 100 organizações e conta com compromissos financeiros que somam US$ 35 milhões, destinados ao enfrentamento do fogo e à busca de soluções capazes de reduzir os impactos dos extremos climáticos sobre diferentes biomas do continente.

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP), com sede em Corumbá, anunciou nesta sexta-feira (25) sua participação no South America Fire Fund, iniciativa filantrópica que pretende fortalecer a prevenção de incêndios no Brasil, Bolívia e Peru.

No Pantanal, o instituto será uma das organizações responsáveis pela execução das estratégias do projeto.

Entre as ações previstas estão a manutenção de uma brigada ambiental permanente, o monitoramento de áreas por meio de sistemas digitais e inteligência artificial e a integração de instituições dos dois lados da fronteira entre Brasil e Bolívia.

A iniciativa ganha importância diante da dimensão alcançada pelo fogo nos últimos anos. Segundo dados apresentados pelo projeto, entre 28 milhões e 34 milhões de hectares foram atingidos por incêndios em 2024 na Amazônia, na Floresta Seca Chiquitana e no Pantanal.

Na estimativa apresentada pelos responsáveis pelo fundo, a extensão corresponde aproximadamente à área do estado norte-americano do Arizona e a pelo menos 39,2 milhões de campos de futebol.

O South America Fire Fund é ligado à Renaissance Philanthropy e liderado pela Conservation X Labs. O fundo tem compromisso inicial de US$ 30 milhões da Gordon and Betty Moore Foundation e outros US$ 5 milhões da The David and Lucile Packard Foundation.

A iniciativa foi estruturada em conjunto com aproximadamente 100 organizações que atuam nos três países e pretende, além de financiar ações, identificar quais estratégias apresentam melhores resultados para que possam ser reproduzidas em outras regiões vulneráveis ao fogo.

Inteligência artificial contra o fogo

Uma das principais frentes previstas para o Pantanal é o fortalecimento do monitoramento ambiental. O sistema utilizado pelo IHP funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e emprega recursos digitais e inteligência artificial para identificar focos de incêndio e emitir alertas em poucos minutos.

A tecnologia busca diminuir o intervalo entre o surgimento de um foco e a chegada das equipes de combate, especialmente em áreas remotas do bioma, onde as distâncias e as dificuldades de acesso podem permitir que pequenos focos se transformem rapidamente em incêndios de grandes proporções.

O projeto também dará continuidade à atuação da brigada ambiental permanente mantida pelo instituto desde 2021.

Diferentemente de estruturas mobilizadas somente durante grandes ocorrências, a equipe trabalha durante todo o ano, inclusive em períodos sem incêndios, com ações preventivas e preparação para a temporada de fogo.

Lançamento do South America Fire Fund reúne organizações que atuarão na prevenção de incêndios florestais na América do Sul.Brigada ambiental permanente do IHP atua durante todo o ano em ações de prevenção e resposta a incêndios no Pantanal. Foto: Divulgação/IHP.

Outra frente será a articulação entre instituições brasileiras e bolivianas para ampliar a proteção de áreas consideradas prioritárias para conservação. Entre elas estão a Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar (Rede Amolar) e a Área Natural de Manejo Integrado San Matías, na Bolívia.

A integração transfronteiriça é considerada estratégica porque os incêndios que atingem o Pantanal podem atravessar limites territoriais e administrativos, exigindo monitoramento e respostas coordenadas.

“O fogo que atinge o Pantanal não respeita fronteiras, e a resposta também não pode respeitar. Fazer parte de um esforço internacional como o South America Fire Fund permite somar a experiência acumulada pelo IHP em campo, com brigadistas, tecnologia de monitoramento e o conhecimento das comunidades pantaneiras, a uma rede capaz de mostrar, com evidências, quais soluções funcionam”, afirma Ângelo Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro

Segundo Rabelo, a prevenção ganha ainda mais relevância diante da possibilidade de eventos climáticos extremos.

“Diante de um cenário de Super El Niño e de extremos climáticos cada vez mais frequentes, prevenir é o caminho mais eficaz para proteger o bioma”, completa.

Comunidades entram na estratégia

O projeto também prevê a participação de comunidades tradicionais e indígenas. A proposta é fortalecer práticas de uso racional e controlado do fogo, principalmente em regiões remotas, combinando conhecimentos locais com sistemas de monitoramento e estratégias de prevenção.

A gestão territorial voltada ao desenvolvimento sustentável completa o conjunto de ações previstas para o Pantanal.

A proteção contra incêndios tem impacto direto sobre a biodiversidade do bioma. Conforme estudos citados pelo IHP e atribuídos à Embrapa Pantanal, a região abriga uma das maiores concentrações de mamíferos do planeta.

A estratégia do fundo, porém, vai além do combate imediato às chamas. Durante os próximos três anos, as organizações participantes deverão reunir dados e avaliar as intervenções adotadas para identificar quais medidas funcionam, em quais condições e por quais motivos.

A intenção é transformar essas experiências em evidências que possam orientar políticas e projetos de prevenção em escala maior na América do Sul, sobretudo em áreas que enfrentam secas prolongadas, temperaturas elevadas e aumento do risco de grandes incêndios.

Fundado em 2002, em Corumbá, o Instituto Homem Pantaneiro é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à conservação e restauração do Pantanal.

A entidade atua na gestão de áreas protegidas, apoio a pesquisas científicas e articulação com comunidades e instituições ligadas ao bioma.

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