Cidades

Conferência do Clima

Arborização de Campo Grande ganha destaque na COP30

Cidade Árvore do Mundo há seis anos, a Capital vai mostrar, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o modelo que a tornou referência

Laura Brasil

10/11/2025 - 16h33
Com o título de Cidade Árvore do Mundo pelo sexto ano consecutivo, concedido pelo programa Tree Cities of the World, Campo Grande apresenta o modelo que garantiu o título de capital mais verde do país na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém (PA).

A apresentação será no painel “Florestas urbanas no foco das NDC: uma infraestrutura essencial para moldar a resiliência das cidades no sul global”, no dia 17 de novembro, das 9h30 às 11h, na Zona Verde da COP30.

Será exibido o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), elaborado em 2011, que está sendo atualizado e se encontra em fase final de tramitação para se tornar uma política pública.

A exibição técnica será feita pela auditora fiscal de Meio Ambiente Sílvia Rahe Pereira, que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

“A participação na COP30 será uma oportunidade de apresentar esse modelo de governança, que alia base legal sólida, equipe técnica qualificada, participação social e integração com políticas de desenvolvimento urbano”, destacou a pasta por meio de nota.

Durante o painel, serão compartilhadas ações como o Projeto Via Verde, que realiza plantios em larga escala priorizando bairros vulneráveis, e o Viveiro Municipal Flora do Cerrado, responsável pela produção e distribuição de mudas nativas e frutíferas à população.

Planejamento técnico

O Plano Diretor de Arborização Urbana, idealizado em 2011, passa por alterações, segundo a pasta, e está em processo de finalização. A atualização traz a proposta idealizada pelo Centro para a Investigação de Soluções de Biodiversidade (NBSI), no início de 2021, que estabelece a métrica 3-30-300.

Uma cidade saudável, para o NBSI, deve seguir a regra 3-30-300, que consiste em cada morador ver ao menos três árvores de sua casa e residir em um bairro com 30% de cobertura arbórea.

A regra também implica que o munícipe esteja a até 300 metros de um espaço verde de alta qualidade.

Em entrevista ao Correio do Estado, Sílvia Rahe afirmou que parte dessas diretrizes foi elaborada em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e que a pasta já trabalha para aplicar essa métrica nos bairros da Capital.


“Daqui para a frente, a gente vai começar a olhar e a planejar nossas ações com esse viés. Não por acaso, esse vai ser o indicador utilizado pelo Ministério do Meio Ambiente [e Mudança do Clima] para monitorar o Plano Nacional de Arborização Urbano. A gente está superbem colocado, porque a gente foi a primeira cidade que fez o mapeamento e já vai começar alguns projetos com esse enfoque de acrescentar o olhar das áreas públicas com a urbanização, para que os moradores tenham acesso e obtenham os benefícios em termos de saúde com relação a isso”, declarou Silvia.

Conferência do clima

O Sindicato dos Auditores Fiscais (Sindafis) entendeu a importância de apresentar o trabalho técnico dos auditores fiscais municipais em um evento reconhecido internacionalmente, que fez uma doação para auxiliar a servidora com custos envolvem deslocamento e alimentação, a princípio, seriam arcados por Sílvia Rahe.

Enquanto a Semades arcou com a hospedagem e as passagens da servidora. 

“Entendemos que o apoio do Sindafis será um reconhecimento da atuação de destaque da auditora Sílvia Rahe e um investimento na visibilidade e valorização das nossas carreiras de auditoria fiscal de Campo Grande, no cenário nacional e internacional”, destacou o sindicato.
 

** Colaborou Daiany Albuquerque

Cidades

Homem que matou família da ex queimada é indiciado por feminicídio

No final da tarde desta segunda-feira (10), a Polícia Civil indiciou o suspeito, de 31 anos, por feminicídio da ex e da mãe dela, e por homicídio pela morte do filho adolescente da vítima

10/11/2025 17h30

A Polícia Civil indiciou por feminicídio contra o suspeito de esfaquear e matar a ex-namorada, o filho adolescente e a mãe dela e incendiar a residência. Higor Thiago de Oliveira, de 31 anos, cometeu o crime em Rochedo.

O indiciamento contra Higor é por feminicídio da ex-namorada, Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37 anos, e da mãe dela, Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos, além de homicídio pela morte do filho da vítima, Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos.

No final da tarde, conforme apurado pelo Correio do Estado, Higor foi encaminhado para passar por exame de corpo de delito e coleta de digitais, e, posteriormente, para audiência de custódia. A polícia pediu que ele responda ao processo preso.

O delegado Jarley Inácio de Souza, em conversa com a reportagem, aventou a possibilidade de a prisão ser convertida em preventiva. Naquele momento, a equipe realizava o levantamento de câmeras de segurança para traçar os passos do suspeito.

O laudo preliminar da perícia confirmou que a mãe da vítima foi morta com pelo menos seis facadas e que o adolescente levou três golpes. Devido à carbonização do corpo de Rosimeire, uma tomografia foi solicitada para determinar quantos golpes ela sofreu.

Feminicídio

Durante a madrugada, estavam na casa de Rosimeire ela, a mãe e o filho. A vítima chegou a telefonar para uma amiga, dizendo que havia alguém na residência, mas não conseguiu identificar de quem se tratava.

Inicialmente, a polícia foi acionada e isolou a área, enquanto moradores tentavam combater o fogo até a chegada dos bombeiros.

O ex-namorado, que possui histórico de violência doméstica e, em outro relacionamento, chegou a agredir uma mulher com uma facada, foi localizado dormindo em uma república onde residia.

No local, a perícia recolheu peças de roupa e outros objetos. Ele foi encaminhado à delegacia, onde negou ter cometido o crime e afirmou que estava em outro lugar.

Cada corpo, conforme informou o delegado, estava em um cômodo da casa, uma cena que chama a atenção, já que ninguém na vizinhança ouviu gritos ou pedidos de socorro, apenas o telefonema feito pela vítima à amiga, em que disse que “tinha alguém na casa”, sem identificar a pessoa.

A motivação teria sido o fato de o suspeito não aceitar o término do relacionamento.

Cidades

Ex-funcionário é condenado por desvio de R$ 326 mil de empresa

Depois de trabalhar mais de 20 anos na empresa, responsável pela folha de pagamento criou esquema para desviar valores para sua conta pessoal

10/11/2025 17h00

Um ex-funcionário de uma empresa de transportes foi condenado pela 8ª Vara Cível de Campo Grande a reparar a instituição por danos materiais após desviar um total de R$ 326.539,65 da folha de pagamento.

Segundo informações do processo, o ex-empregado atuou por mais de 20 anos na empresa e era responsável pela folha de pagamento dos funcionários.

Desvios

Após a transportadora contratar uma empresa especializada para realizar auditoria interna, foi descoberto que, entre maio de 2013 e novembro de 2015, o funcionário havia efetuado diversos desvios de valores da conta bancária da empresa para sua conta pessoal.

Para fazer os desvios, ele elaborava mensalmente duas folhas de pagamento distintas: uma real, com os valores efetivos devidos aos empregados, e outra fictícia, com lançamentos inflados, que servia de base para a liberação dos recursos financeiros.

Após receber o valor total referente à folha falsificada, o ex-funcionário realizava os pagamentos corretos aos colaboradores e ficava com a diferença.

A fraude foi descoberta porque as transferências para sua conta pessoal eram muito superiores ao valor de seu salário que, na época, não ultrapassava R$ 2.200,00.

Decisão

A perícia judicial confirmou o prejuízo total de R$ 326.539,65, valor reconhecido como indevido.

Na sentença foi destacado que a empresa apresentou provas robustas, como extratos bancários, planilhas e documentos contábeis, enquanto a defesa não comprovou a alegação de que os valores eram destinados a pagamentos informais a outros empregados.

“Há provas suficientes de que o réu, abusando da confiança que lhe fora depositada, promoveu desvio de valores em benefício próprio, devendo ressarcir o prejuízo causado, sob pena de enriquecimento sem causa”, registrou o juiz Mauro Nering Karloh na decisão.

 

