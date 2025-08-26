Capital atualiza Plano Diretor para deixar cidade mais verde

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Classificada como Cidade Árvore do Mundo pelo sexto ano consecutivo pelo programa Tree Cities of the World, administrado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Fundação Arbor Day, dos Estados Unidos, e apontada pelo Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como a capital mais arborizada do Brasil, Campo Grande quer mais.

A Capital se prepara para atualizar o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU). O texto em vigor foi feito em 2011, mas a Prefeitura de Campo Grande entende que novas métricas devem ser implantadas para acompanhar o que há de mais moderno em relação à arborização.

A principal mudança é referente a uma regra criada pelo Centro para a Investigação de Soluções de Biodiversidade (NBSI) no início de 2021, que estabelece a métrica 3-30-300.

Segundo a regra do NSBI, para que as cidades sejam mais verdes e saudáveis, existem três indicadores: cada pessoa deve conseguir ver pelo menos 3 árvores da janela; cada bairro deve ter no mínimo 30% de cobertura vegetal; e todos devem viver a menos de 300 metros de um espaço verde público de alta qualidade. É essa medida que está em processo de implantação em Campo Grande.

Segundo a auditora fiscal de meio ambiente Silvia Rahe Pereira, que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), a Pasta já está trabalhando para implantar essa métrica nos bairros da Capital.

“Daqui para a frente, a gente vai começar a olhar e a planejar nossas ações com esse viés. Não por acaso, esse vai ser o indicador utilizado pelo Ministério do Meio Ambiente [e Mudança do Clima] para monitorar o Plano Nacional de Arborização Urbano. A gente está superbem colocado, porque a gente foi a primeira cidade que fez o mapeamento e já vai começar alguns projetos com esse enfoque de acrescentar o olhar das áreas públicas com a urbanização, para que os moradores tenham acesso e obtenham os benefícios em termos de saúde com relação a isso”, declarou Silvia ao Correio do Estado.

Esse mapeamento citado pela auditora fiscal é referente a uma pesquisa, feita em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que identificou a quantidade de árvores existentes em Campo Grande e onde elas estão localizadas.

“A gente está fazendo a revisão do Plano Diretor e fez um convênio com a UFMS. Então, só no sistema viário, eles levantaram que a gente tem aproximadamente 175.000 árvores, fora as que a gente encontra em praças, parques, lotes particulares, então, daí a gente faz a gestão desse patrimônio arbóreo”, afirmou Silvia.

“A gente trabalha muito em parceria com as universidades, para fazer política pública baseada em ciência. A gente tem que ser certeiro. Então, na revisão do nosso Plano Diretor, estamos trabalhando já com o que tem de mais recente. Inclusive, por isso que foi adotado pelo Ministério do Meio Ambiente [e Mudança do Clima]. Então, essa nossa ligação com as universidades nos deixa sempre na fronteira do conhecimento, do que tem de melhor para a cidade”, completou a auditora fiscal da Semades.

Sete bairros de Campo Grande respeitam nova métrica de arborização

Jardim Veraneio é um dos sete bairros que respeitam nova regra (Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado)

Estudo feito pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), identificou que, dos 79 bairros da cidade, 7 já respeitam a regra 3-30-300, que será implantada a partir da atualização do Plano Diretor de Arborização Urbana.

Segundo a auditora fiscal de meio ambiente Silvia Rahe Pereira, que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), a pesquisa identificou que os bairros Jardim Veraneio, Chácara dos Poderes, Mata do Segredo, Jardim Seminário, Pioneiros, Maria Aparecida Pedrossian e Vila Sobrinho já respeitam a nova regra.

Nos outros 72 bairros, segundo Silvia, a prefeitura já iniciou o plantio de mudas, para que elas se tornem árvores no futuro.

“A gente vai começar alguns plantios este ano com esse enfoque, para que os moradores tenham acesso e obtenham os benefícios em termos de saúde com relação a isso. Quando a gente pensa em todos os bairros, a gente começa a democratizar o acesso aos benefícios da urbanização. Então, não é só no bairro onde tem melhor poder aquisitivo que vai ser mais arborizado, não, a gente tem que enxergar a cidade como um todo, ver onde há deficit de arborização, e agenda nesse sentido”, explicou a auditora fiscal do meio ambiente.

Ainda conforme Silvia, a existência de espaços verdes nos bairros contribui para a melhora nos indicadores de saúde da cidade.

“Vários artigos já mostram que a gente tem aumento de casos de infarto e hipertensão, vários estudos já demonstram a relação entre arborização e saúde. Pessoas que moram mais próximas de áreas verdes têm a tendência de fazer mais exercício físico, então, tudo isso contribui, em última instância, para a gente tirar atendimentos do sistema público”, disse.

Aliado ao plantio de novas mudas, a prefeitura também trabalha com parceiros privados para colaborar com essa meta. Um dos exemplos é o fato de que os empreendimentos que são construídos em Campo Grande que fazem a retirada de árvores devem realizar o plantio de outras em áreas próximas.

Com o mapeamento feito pela UFMS das árvores existentes na cidade, foi criado um site onde há registros sobre a espécie e a situação dessas árvores.

“A gente iniciou a utilização, no ano passado, da gestão digital. A gente implantou uma plataforma de avaliação digital, que pega desde a solicitação do requerente, a resposta para o requerente e o direcionamento do manejo adequado”, afirmou.