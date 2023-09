Áreas de queimadas caem mais da metade no Cerrado e Pantanal

TROCA DE TIROS

Maycon Antônio foi baleado neste último dia 31 e entra para as 433 vítimas de intervenção de agente do estado na última década, de maioria homens (381) e jovens (215)

Ano começou com oito vítimas no primeiro mês e teve dois picos, em fevereiro e abril, quando registrou 18 e 19 mortes pelas polícias Arquivo/Correio do Estado/ Álvaro Rezende

Maycon Antônio de Freitas, 25 anos, baleado em confronto com a Polícia Militar no bairro Cidade Morena, na Capital, após uma série de crimes no Jardim Los Angeles e Moreninhas, foi a última morte por intervenção de Agente do Estado do mês de agosto e, faltando quatro meses para dezembro, 2023 já é o ano com o maior índice de letalidade policial em uma década no Mato Grosso do Sul

Antes da morte registrada na noite de ontem (31), já eram 77 vítimas em 62 ocorrências policiais, até agosto de 2023, pelo que mostra a base estatística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul.

Desde 2013 uma crescente foi registrada até 2019, com as vítimas por intervenção de agente do Estado dobrando de 2015 para 2016, com 15 e 33 mortes respectivamente, até chegar ao pico de 70 mortes no período pré-pandemia.

Nos últimos três anos, os índices voltaram a subir, indo de 30 vítimas em 2020 para 51 em 2022. Na última década, os dados da Sejusp mostram que, 433 pessoas foram mortas em 360 ocorrências policiais em Mato Grosso do Sul, a maioria homens (381) e jovens (215).

Quando lançado o olhar para 2023, é possível notar que o ano começou com oito vítimas no primeiro mês e teve dois picos, em fevereiro e abril, quando registrou 18 e 19 mortes, respectivamente.

O último de agosto

Baleado no tórax, quando a perseguição culminou na área de uma empresa privada no Cidade Morena, Maycon chegou a ser levado pelos militares à Unidade de Pronto Atendimento, mas já chegou sem vida na UPA das Moreninhas, conforme boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac/Cepol).

Ainda na tarde de quinta-feira (31) ele teria roubado a moto Biz com que fazia a fuga dos policiais, de um rapaz no Jardim Los Angeles, enquanto sua segunda vítima foi a jovem de 21, que conseguiu avisar a Força Tática que passava pela região minutos após perder seu celular e o cartão de crédito para Maycon na rua Minas Novas, que inclusive "termina" na entrada da empresa.

Pelo documento registrado na Depac, Maycon levava consigo uma pistola calibre 38, que usou para disparar, ao menos cinco vezes, contra os policiais ao perder o controle do veículo e invadir o pátio do local onde morreu.

