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Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3015, sábado (06/06): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

07/06/2026 - 08h28
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3015 da Mega-Sena na noite deste sábado, 6 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Premiação

  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 30.424.768,27)
  • 5 acertos - 68 apostas ganhadoras (R$ 37.037,29)
  • 4 acertos - 4.932 apostas ganhadoras (R$ 841,73)

Os números da Mega-Sena 3015 são:

  • 18 - 31 - 58 - 53 - 26 - 09

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3016

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3016. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1222, sábado (06/06): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/06/2026 08h49

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1222 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 6 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 29 apostas ganhadoras, R$ 3.611,47
  • 5 acertos - 1.777 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos - 18.837 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

  • 67.957 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Os números da Dia de Sorte 1222 são:

  •  11 - 06 - 21 - 30 - 10 - 20 - 24
  • Mês da sorte: Outubro (10)

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1223

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1223. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 361, sábado (06/06): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/06/2026 08h40

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 361 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 6 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras, R$ 66.920,84
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 28 apostas ganhadoras, R$ 4.248,94
  • 4 acertos + 2 trevos - 76 apostas ganhadoras, R$ 1.677,21
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo -  992 apostas ganhadoras, R$ 128,49
  • 3 acertos + 2 trevos -  1382 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo - 11539 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos - 9846 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo - 94066 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 361 são:

  • 22 - 35 - 10 - 31 - 33 - 21
  • Trevos sorteados: 1 - 2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 362

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 362. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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