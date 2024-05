Arraial de Santo Antônio terá cinco dias de festa em Campo Grande

Preparativos estão em pleno andamento para a celebração da 22ª edição do Arraial de Santo Antônio, um dos eventos juninos mais emblemáticos da capital sul-mato-grossense, Campo Grande. Marcada para ter início no dia 12 de junho, a festança vai contar com cinco dias de duração tendo como local a Praça do Rádio Clube.

A festa, que já se tornou um marco cultural no calendário da cidade, reúne famílias, amigos e turistas para celebrar as tradições juninas com animação. Este ano, a programação inclui uma variedade de apresentações musicais com artistas renomados, barracas de comidas e bebidas tradicionais, além de espaço kids.

O evento também contará com uma área destinada à venda de artesanatos, onde os visitantes poderão adquirir produtos confeccionados por artesãos locais, promovendo a economia solidária e a valorização da cultura regional.

Na primeira noite, a música fica por conta do Grupo Tradição às 19h. Ainda no dia 12 de junho, a dupla sertaneja Munhoz e Mariano se apresenta às 21h.

Na quinta-feira (13), dia de Santo Antônio, haverá procissão dos fiéis do padroeiro de Campo Grande com saída prevista às 18h da Catedral Santo Antônio em direção até a Praça do Rádio Clube. Às 19h será celebrada a Santa Missa no local. Os shows da noite ficam por conta da Fraternidade São João Paulo II às 20h, e na sequência, a dupla sertaneja João Haroldo e Betinho às 21h30.

Na sexta-feira (14), a animação fica por conta da dupla Pedro e Evandro às 19h, Tostão e Guarani às 20h e Trio Violada às 21h. No dia 15, às 19h, Max Henrique agita a penúltima noite de festa no Arraial às 19h, e às 21h, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio se apresenta às 21h. O encerramento dos shows, no domingo (16), fica por conta do grupo de forró Ipê da Serra às 18h, seguido da dupla sertaneja Alex e Ivan, que se apresenta às 20h.

A prefeita Adriane Lopes destaca a importância do evento. “O evento é tradicional e esperado pelos campo-grandenses. A iniciativa e a organização é muito importante para a Capital, pois o Arraial movimenta a economia local, proporciona momentos de lazer e cultura e reúne as famílias”.

De acordo com a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, é estimado que por dia, pelo menos 8 mil pessoas passem pela festa. “Não faltará diversão para as famílias campo-grandenses, teremos uma grade especial de shows nacionais e regionais, comidas típicas e brinquedos. A partir do dia 13 de junho, os fiéis podem comprar o tradicional bolo do Santo Casamenteiro das 6h até às 13h na Catedral Santo Antônio e a partir das 18h, no próprio Arraial’, salientou.

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em colaboração com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC),

CAUSAS SOCIAIS

O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande é aguardado com ansiedade por muitas Organizações Sociais sem fins lucrativos que veem neste período uma oportunidade de levantar renda com a venda de produtos durante todos os dias de evento. As barracas que serão montadas na festa terão autorização para a comercialização de alimentos, bebidas e artesanatos nos cinco dias de festa.

Para a coordenadora-geral do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), Adir Diniz, além de aproveitar as delícias da culinária típica de festa junina, quem frequentar o 22º Arraial de Santo Antônio vai contribuir com diversas causas sociais. “As instituições foram escolhidas por meio de sorteio, conforme previsto no edital e esperamos que as vendas de seus produtos sejam um sucesso para que mais recursos sejam angariados para que seus atendimentos sejam ampliados à comunidade”, relatou.

Conforme a representante da Associação Pantanal dos Surdos de Mato Grosso do Sul, Alessandra Souza da Cruz, o dinheiro arrecadado com a venda de alimentos e comidas nos cinco dias de evento beneficiará 150 pessoas assistidas pela instituição.

“É a primeira vez que vamos participar e pretendemos vender todos os tipos de bebidas autorizadas conforme o edital, além de cachorro-quente. Durante o evento, vamos contar com a participação de diversas pessoas da nossa associação e tenho a certeza que conseguiremos ajudar muitas pessoas com o valor arrecadado na festa”, salientou.

Presente desde a primeira edição do Arraial de Santo Antônio, a Associação dos Ostomizados do Estado de Mato Grosso do Sul (AOMS), venderá durante os dias de festa diversas comidas típicas e bebidas para melhorar a estrutura da instituição.

“Queremos concluir a pintura do nosso espaço para confeccionarmos bonés, camisetas e canecas com as máquinas que nós ganhamos. Estamos presentes há 22 anos no Arraial e esperamos que essa seja mais uma edição de sucesso”, disse a presidente da (AOMS), Márcia Damásio da Silva.

PROGRAME-SE

Evento: 22ª Edição do Arraial de Santo Antônio

Data: 12 a 16 de junho

Local: Praça do Rádio Clube

Horário: A partir das 18h

Entrada: Gratuita