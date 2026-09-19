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Morre Paulo Roberto Teixeira, referência no combate à aids no Brasil

Médico atuou na criação de políticas de prevenção e tratamento

Agência Brasil

19/09/2026 - 23h00
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Morreu neste sábado (19), aos 77 anos, o médico Paulo Roberto Teixeira, uma das referências em saúde pública no Brasil. Ele foi protagonista na criação da primeira resposta de governo à aids no Brasil, em 1983, época em que a doença era ainda pouco conhecida e marcada pelo estigma.

Quando os primeiros casos da doença foram confirmados em São Paulo, Teixeira estava à frente do programa de hanseníase do estado. A experiência com uma doença que também era marcada pela exclusão, ajudou a desenhar para a aids uma política pautada no direito à saúde e ao respeito, que passava pela prevenção e assistência, incluindo o acesso aos antirretrovirais, e o trabalho em parceria com sociedade civil.

Em 2000, já à frente do Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde, Paulo Teixeira passou a denunciar que os preços dos medicamentos eram inviáveis para a manutenção do acesso universal ao tratamento de aids pelo SUS e passou a defender a quebra de patentes dos laboratórios farmacêuticos.

Defendeu que a Lei de Patentes brasileira, aprovada em 1996, limitou o acesso à saúde e organizou um programa internacional de transferência de tecnologia entre países do Sul global para a produção de antirretrovirais genéricos.

Esse movimento foi fundamental para que em 2001, a Organização Mundial do Comércio reconhecesse que o direito à saúde está acima das regras de propriedade intelectual e fortaleceu a luta dos países pobres pelo direito de acesso ao tratamento.

A luta pelo acesso universal ao tratamento seguiu na OMS, quando Paulo Roberto Teixeira, assumiu em 2003 o Departamento de HIV/Aids da OMS e integrou a estratégia 3 by 5 que estabeleceu a meta de 3 milhões de pessoas vivendo com HIV em tratamento até o fim de 2005.

Em nota, o Ministério da Saúde manifestou pesar pela morte de Paulo Roberto Teixeira, reconhecendo que ele foi um dos "nomes fundamentais da resposta do país à epidemia" e que Paulo Teixeira "dedicou a vida à defesa da saúde como direito, dos direitos humanos e do acesso universal à prevenção e ao tratamento".

CAMPO GRANDE

Projeto que suspende descontos do Master na folha dos servidores é aprovado

Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a medida que alcança servidores ativos, aposentados e pensionistas

19/09/2026 17h00

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Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) aplicou dinheiro no Banco Master

Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) aplicou dinheiro no Banco Master Gerson Oliveira

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Nesta semana, a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou o Projeto de Lei que determina a suspensão dos descontos em folha de pagamento relacionados ao Banco Master, ao CredCesta e às instituições e empresas vinculadas às operações. A medida alcança servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas.

O projeto de lei é de autoria da vereadora Luiza Ribeiro (PT) e do vereador Jean Ferreira (PT). Com a aprovação da Casa de Leis, o projeto segue agora para sanção da Prefeitura de Campo Grande. 

A proposta foi aprovada em única discussão e votação e estabelece a suspensão do processamento dos descontos referentes a empréstimos consignados, cartões de crédito consignados, cartões de benefício consignado e outras modalidades de crédito vinculadas às instituições.

O texto também prevê a suspensão de novas averbações em folha e determina que o Município adote medidas para verificar a regularidade dos contratos e das operações. Entre as providências previstas estão: a disponibilização aos servidores de cópia integral dos contratos; demonstrativo atualizado do saldo devedor; e memória discriminada do cálculo da dívida. 

No projeto apresentado em setembro, Luiza Ribeiro voltou a questionar a regularidade das consignações e do credenciamento das instituições no sistema municipal. A justificativa cita, entre outros pontos, requisitos previstos no Decreto Municipal nº 13.870/2019 e sustenta que a utilização da folha de pagamento deve observar as regras estabelecidas pelo próprio Município.

A suspensão dos descontos não significa perdão ou extinção de eventuais dívidas. A medida interrompe o desconto automático em folha enquanto são realizadas as apurações necessárias sobre a regularidade das consignações e dos contratos.

A proposta aprovada estabelece, portanto, uma proteção imediata à folha de pagamento dos servidores municipais e cria mecanismos para que as operações vinculadas ao Banco Master e ao CredCesta sejam analisadas antes da continuidade dos descontos.

ESPORTE

Dia do Corre está perto de integrar calendário oficial de Campo Grande

Câmara aprovou o projeto de lei e agora depende da análise e sanção da Prefeitura

19/09/2026 16h00

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Dia do Corre acontece toda primeira segunda-feira do mês

Dia do Corre acontece toda primeira segunda-feira do mês Divulgação: Câmara Municipal

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O “Dia do Corre” está perto de integrar o Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande, após a Câmara Municipal aprovar o projeto de lei do vereador Maicon Nogueira (PP). Com a aprovação pelo Legislativo municipal, o projeto segue agora para análise e sanção do Executivo.

O projeto de lei reconhece oficialmente o movimento que reune milhares de pessoas em torno da corrida de rua, da atividade física e da promoção de hábitos mais saudáveis.

A iniciativa também contou com ampla participação popular durante a tramitação da proposta. Em consulta pública realizada pela Câmara Municipal, foram registrados quase 2 mil votos favoráveis à inclusão do “Dia do Corre” no calendário oficial da Capital. A realização anual é prevista para o dia 20 de outubro.

Entre os objetivos da proposta estão incentivar a prática regular de atividades físicas, estimular hábitos de vida saudáveis, ampliar o acesso à corrida de rua e fortalecer iniciativas comunitárias ligadas ao esporte e à integração social.

Dia do Corre

O movimento é gratuito, aberto ao público e reúne pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico. Com percurso de aproximadamente cinco quilômetros pelas ruas da Capital, a iniciativa tem caráter coletivo e não competitivo.

Para o vereador Maicon Nogueira, autor da proposta, a inclusão no calendário oficial é uma forma de reconhecer uma iniciativa que já mobiliza a população e incentiva a ocupação dos espaços públicos por meio do esporte.

“É um movimento que nasceu da própria cidade e que hoje consegue reunir milhares de pessoas em torno de algo extremamente positivo: atividade física, saúde e convivência. A aprovação desse projeto é uma forma de reconhecer o trabalho que já vem sendo realizado e contribuir para que o Dia do Corre alcance ainda mais pessoas”, destacou Maicon.

O diretor executivo do Dia do Corre, Átilla Eugênio, também comemorou a aprovação e destacou o impacto que o reconhecimento oficial pode trazer para o crescimento da iniciativa.

“Para nós do Dia do Corre, ter esse reconhecimento no calendário de eventos de Campo Grande significa que estamos impactando de maneira ativa e saudável a nossa cidade, contribuindo para o combate ao sedentarismo. Essa conquista junto à Câmara e ao vereador Maicon Nogueira também abrirá portas para que mais pessoas conheçam o maior movimento de corrida de rua de Mato Grosso do Sul, além de contrapartidas dos setores público e privado”, afirmou Átilla.

 

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