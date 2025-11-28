Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

A dificuldade de colocar o pé no freio

Dos cerca de 2,9 milhões de sul-mato-grossenses, em torno de 1,2 milhão estão com alguma conta em atraso

Da Redação

Da Redação

28/11/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Pesquisas divulgadas na última semana pela Fecomércio de Mato Grosso do Sul revelam, conforme reportagem do Correio do Estado publicada nesta quinta-feira, explícito pessimismo com relação às vendas tanto na Black Friday quanto no Natal e no Ano-Novo.

Pesquisa feita pela instituição aponta retração de 18% e 38%, respectivamente, na comparação com as expectativas de venda do ano passado.

A mesma edição também apontou retração de 41% na contratação de crédito, principalmente, para a safra de verão, cujo plantio está na fase final. Isso significa que, se até agora os produtores não foram ao banco em busca de financiamento, dificilmente irão.

Porém, não é só o financiamento para o plantio de soja que encolheu. Os pecuaristas, os comerciantes e as indústrias do setor também estão com o pé no freio.

As explicações, tanto para o campo quanto para a cidade, parecem ser simples: os juros estão muito altos e a quantidade de gente endividada extrapolou os limites do razoável. Dos cerca de 2,9 milhões de sul-mato-grossenses, em torno de 1,2 milhão estão com alguma conta em atraso.

Não é que tenham dívidas, o que por si só não chega a ser algo ruim, o problema é que toda esta gente está com dívidas que já deveriam ter sido pagas.

Em se confirmando a queda das vendas no comércio e dos investimentos menores no agronegócio, uma das consequências será a recuo ainda maior na arrecadação de impostos estaduais.

Automaticamente, também haverá retração nos repasses às prefeituras. Assim como muitos consumidores comuns, alguns governantes também já anunciaram corte nos gastos, embora os resultados sejam praticamente invisíveis até agora.

Porém, em vez de fugirem do endividamento, como estão fazendo milhares de produtores rurais e consumidores, tanto a Prefeitura de Campo Grande quanto o governo do Estado estão a todo vapor buscando empréstimos multimilionários, os quais serão pagos, em sua grande maioria, por gestões futuras.

Tanto um quanto outro têm na folha salarial a pior pedra no sapato. Os administradores falam em cortar gastos com água, luz, combustíveis e até copinhos de plástico para o tradicional café.

Colocar um freio, e olha que nem se fala em colocar um fim, nos supersalários no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público e na Defensoria Pública, além de reduzir o número de comissionados, nem mesmo chega a ser ventilado.

O ano está acabando e, assim como costuma acontecer, projetos para a criação de novas benesses para determinados integrantes da elite do funcionalismo já estão engatilhados.

E, assim como ocorre historicamente, sofrerão resistência zero, já que é muito mais cômodo buscar dinheiro no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no BNDES, no Bird ou em outras instituições para poder “mostrar serviço” à sociedade do que confrontar certas elites do funcionalismo e, assim, estancar pelo menos parcialmente um ralo pelo qual escorrem milhões e milhões em recursos públicos.

Uma pesquisa divulgada nesta semana mostra que o Brasil aparece em primeiro lugar no ranking que analisou supersalários do funcionalismo em 11 países. O levantamento compara a elite do serviço público no Brasil com profissionais da Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, França, Itália, México, Portugal e Reino Unido.

O estudo aponta que o Brasil tem 53,5 mil servidores ativos e inativos que recebem acima do teto constitucional de R$ 46.366,19. Os gastos com esses supersalários chegam a R$ 20 bilhões por ano, cifra 21 vezes maior que a da Argentina, segunda colocada.

Nesse ranking, os magistrados são os mais bem pagos, e os de Mato Grosso do Sul estão no topo da pirâmide.

ARTIGOS

COP30: uma piada sem graça contada pelo Brasil

Belém, embora seja uma das capitais mais bonitas e de maior riqueza cultural do Brasil, não tem a infraestrutura necessária para receber um evento de tamanha grandeza

26/11/2025 07h45

Compartilhar

Continue Lendo...

As recentes falas do chanceler alemão, Friedrich Merz, com críticas ao Brasil e a Belém (PA), cidade que sediou a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, repercutiram no mundo todo.

Durante discurso no Congresso Alemão do Comércio, no dia 13 de novembro, ele disse que jornalistas enviados pela imprensa alemã para a cobertura da COP30 ficaram felizes por retornarem ao país de origem.

As declarações foram completamente desprovidas de qualquer diplomacia, mas o fato é que Merz não pode ser acusado de mentir. Ele escancarou, sem nenhum melindre, o fiasco do evento e, especialmente, a incapacidade do governo brasileiro na condução da conferência.

A posição crítica de Merz pode ser explicada pelos mais diversos fatores. A começar pelo fato de que Belém, embora seja uma das capitais mais bonitas e de maior riqueza cultural do Brasil, não tem a infraestrutura necessária para receber um evento de tamanha grandeza.

Faltaram vagas na rede hoteleira, e a alta demanda por serviços inflacionou os preços, fazendo com que os temas ambientais dessem espaço a notícias sobre altos preços praticados no comércio local.

Para completar, as fortes chuvas na cidade, nos dias 10 e 17 de novembro, prejudicaram as estruturas montadas para a COP30 e fizeram circular na internet imagens de alagamentos e goteiras dentro dos pavilhões.

A tudo isso se somou ainda a grave falha de segurança exposta já no segundo dia do evento, quando um grupo estimado em 150 ativistas entrou no pavilhão, deixando seguranças feridos, episódio que levou a ONU a cobrar oficialmente do governo brasileiro uma solução para os problemas estruturais da COP30.

E, finalmente, ainda houve o incêndio na chamada Zona Azul dos pavilhões, que pode impactar as negociações, especialmente no que se refere aos combustíveis fósseis, considerado ponto nevrálgico nas iniciativas de combate às mudanças climáticas.

O maior prejuízo do evento, no entanto, foi o estrago político que ele fez reverberar em todo o mundo. Muito mais do que uma conferência ambiental, a COP30 representava um momento importante para que Brasil assumisse posição de protagonismo no discurso global de sustentabilidade, mostrando seu potencial para produção de energia limpa e de contribuição com outras nações para busca de soluções para a crise climática. Uma missão que fracassou fortemente.

Diante desse cenário, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), que era a grande aposta do governo para colocar o País em destaque no cenário ambiental, acabou em segundo plano. É lamentável. Perdemos uma grande oportunidade de nos posicionar como vitrine ambiental. 

ARTIGOS

O risco de premiar o inadimplente

Quem pagou, mesmo discutindo judicialmente, fica sem direito à restituição

26/11/2025 07h30

Compartilhar

Continue Lendo...

Nos últimos dias, li com atenção o artigo do professor Arthur M. Ferreira Neto, publicado em 24 de outubro de 2025, intitulado “Modulação no caso Difal e o erro do STF ao privilegiar a inadimplência”.

É uma leitura obrigatória para quem se preocupa com o sentido de justiça nas decisões tributárias, especialmente quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decide modular efeitos de seus próprios julgamentos.

Arthur expõe com precisão um fenômeno que se repete: a modulação, usada sob o pretexto de garantir segurança jurídica, termina por distribuir a injustiça de forma seletiva. O caso do Difal (Tema nº 1.226) é emblemático.

A proposta que hoje reúne maioria no STF, liderada pelo ministro Flávio Dino, estabelece que apenas os contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo em 2022 seriam beneficiados pela não exigência do Difal naquele exercício.

Em outras palavras: quem pagou, mesmo discutindo judicialmente, fica sem direito à restituição; e quem não pagou, por estratégia, liminar ou sorte, é premiado com o benefício da modulação. É o tipo de raciocínio que inverte a lógica da boa-fé e da conformidade fiscal. A mensagem é perigosa: cumprir a lei vira um mau negócio.

O mais grave é que não se trata de um caso isolado. O Supremo Tribunal de Justiça, em 2023, seguiu linha semelhante no Tema nº 1.079, que tratava da limitação das contribuições de terceiros (Sistema S, Incra, etc.) a 20 salários mínimos.

Na ocasião, o Tribunal reconheceu a tese favorável aos contribuintes, mas restringiu seus efeitos apenas a quem já tinha decisão judicial ou administrativa favorável até 25/10/2023, data do início do julgamento.

Mais uma vez, quem já havia pago, perdeu; quem não pagou, ganhou. Esse padrão, de premiar a inadimplência e punir a prudência, mina a confiança no sistema, tornando as decisões imprevisíveis e arbitrárias. Em nome da “segurança jurídica”, o que se produz é insegurança permanente.

Arthur chama isso de falácia utilitarista: o discurso da segurança jurídica, na prática, serve para dividir o direito em partes, como na metáfora do rei Salomão, só que sem a sabedoria do rei bíblico. Dividir o bebê, aqui, é matar o próprio princípio da Justiça.

A verdadeira segurança não nasce da limitação do direito, mas da coerência e integridade das decisões judiciais e da certeza de que agir corretamente nunca será um erro.

Ao premiar o inadimplente, o STF cria um incentivo perverso. O contribuinte passa a entender que pagar tributo discutido em juízo é arriscado: se perder, o pagamento é definitivo; se ganhar, dificilmente será restituído.

Logo, o comportamento racional passa a ser não pagar e esperar a modulação. Essa lógica pode ser explicada à luz da teoria dos jogos, como mostram Cristiano Carvalho e Bradson Camelo em “Análise Econômica do Direito Tributário” (JusPodivm, 2025).

O sistema jurídico sinaliza que quem não paga tende a ser premiado, o agente econômico reage de modo estratégico, buscando maximizar o próprio ganho e adotando uma postura de free rider, aquele que se beneficia do esforço alheio sem contribuir.

O resultado é previsível: rompe-se o equilíbrio cooperativo entre Estado e contribuinte. O jogo, que deveria ser de confiança recíproca, transforma-se em um jogo de desconfiança e oportunismo, corroendo a legitimidade do sistema tributário.

Em vez de estimular a conformidade fiscal, a modulação deseduca o contribuinte e institucionaliza a descrença.

A justiça tributária exige isonomia, previsibilidade e boa-fé. Não é justo nem constitucional proteger quem desobedeceu à lei punindo quem a cumpriu. Ao modular dessa forma, o STF fere a confiança legítima e os próprios pilares da segurança jurídica. Como alerta Arthur Ferreira Neto, não se faz justiça cortando o direito pela metade.

E a própria teoria dos jogos, traduzida em linguagem simples, chega ao mesmo resultado: quando o sistema recompensa o comportamento oportunista, todos os jogadores acabam perdendo.

O contribuinte deixa de confiar, o Estado arrecada menos e a relação jurídica, que deveria ser de cooperação, transforma-se num tabuleiro de desconfiança mútua.

Em síntese: não há segurança jurídica possível quando o próprio sistema ensina que cumprir a lei é desvantagem. Essas decisões corroem a confiança, transformam o contencioso em estratégia e premiam o inadimplemento como virtude.

É urgente restabelecer a integridade das decisões judiciais e lembrar que a verdadeira justiça não se mede pela economia do Estado, mas pela coerência do Direito.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília
8 de janeiro

/ 1 dia

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6888, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6888, quinta-feira (27/11)

4

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa
OAB suspensa

/ 2 dias

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10 horas

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata