"A volta do 'toma lá, dá cá' é um erro grave"

No Brasil, a cada 100 mil habitantes, apenas um é doutor. O dado é três vezes menor que a média dos 38 países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne países com as economias mais avançadas do mundo. Ou seja, o Brasil precisa de mais doutores. Mas, qual o campo, ou ainda, o mercado de trabalho disponível para os doutores? Qual o cenário da pós-graduação hoje no Brasil?

O que a Ciência representa para o Brasil de hoje? Como ampliar a diversidade em programas de pós-graduação? Essas são apenas algumas das perguntas que devem nortear o caminho de institutos de pesquisa e agências fomentadoras, assim como das universidades brasileiras.

Recentemente, foi disponibilizado para consulta pública a versão preliminar do Plano Nacional de Pós-Graduação 2024-2028. O documento é peça fundamental para a atuação da Capes, maior órgão fomentador da pós-graduação no Brasil, e para promover políticas públicas de incentivo à pesquisa e à formação de doutores no país.

Basicamente, o documento propõe um conjunto de diretrizes e objetivos que resumem escolhas estratégicas a serem tomadas daqui para a frente. Ou seja, é um plano que pode - e deve - ajudar na formulação de respostas àquelas perguntas com as quais começamos a conversa sobre a pós-graduação no Brasil, além de muitas outras.

Fato é que para se pensar em políticas públicas que estimulem e ampliem o acesso e a permanência na pós-graduação, e o próprio Plano Nacional, é preciso reconhecer de forma explícita e direta que a educação e a ciência brasileira passaram por um processo sistematizado de descredibilização, ataques e perseguição implementadas por um governo negacionista.

Além do dano direto às condições de trabalho na ciência, aos cortes de bolsas e financiamento, houve deterioração do apoio e do valor social representado pela pós-graduação. Esse cenário mostra que mais do que recursos e políticas de valorização e desenvolvimento concretas, é preciso também um processo de conscientização, com campanhas, ações de esclarecimentos, e de combate à destruição das condições de ensino e pesquisa no país.

Ainda, é importante reconhecer e, sobretudo, propor soluções no que diz respeito à manutenção de pesquisadores no país. Hoje, um dos maiores problemas da pesquisa no Brasil é a “fuga de cérebros”, especialmente em áreas estratégicas como as áreas de tecnologia – que é hoje tão importante para a soberania de um país quanto foi a física no século passado.

O Brasil é extremamente dependente de ciência e tecnologia externa e ainda perde sua mão de obra altamente qualificada para o exterior.

Significa que precisamos nos fortalecer para desenvolver uma ciência que tenha impacto direto em nossos problemas e questões, e que nos tornem autossuficientes em termos científicos e tecnológicos.

Somente fazendo isso é que temos mais chances de atrair cientistas e estudantes interessados em contribuir e aprender com nosso sistema.

Outro ponto bastante estratégico - e que ficou totalmente de fora do PNPG - é a busca de uma Ciência Aberta. O país continua focando seus esforços e direcionando seus recursos majoritariamente para uma ciência proprietária sustentada com recursos públicos e de âmbito internacional.

Essas práticas não se traduzem em benefícios diretos ao país além da presença em rankings e programas pontuais. Em vez disso, o país precisa direcionar a mais recursos para criar a infraestrutura necessária, promovendo uma cultura de valorização e atuação em prol da ciência aberta e de qualidade, e sendo uma liderança no Sul Global.

Na base dessa mudança de investimento também está a valorização: não faz sentido a pós-graduação brasileira continuar se pautando e sendo avaliada por métricas produtivistas centradas em artigos “qualificados” que valorizam e incentivam a quantidade, o trabalho de curto prazo, de baixo risco, e de resultado imediato.

Muitos são os pontos que ainda ficam pendentes no que diz respeito ao aumento de doutores no Brasil. Antes que isso, é preciso pensar em políticas públicas educacionais de base e afirmativas que garantam a ampliação e a diversidade de acesso a esses programas, ainda tão elitistas e não acessíveis à população como um todo. Talvez, a palavra-chave seja soberania.

Em todos os aspectos a soberania nacional precisa prevalecer, para então termos um país desenvolvido social, econômica e culturalmente. É preciso falar sobre a pós-graduação no país, cada vez mais.

