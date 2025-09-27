Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ação renovatória, diferenças de aluguel e Selic: o STF mudou as regras do jogo?

Débito referente às diferenças de aluguel nas ações renovatórias e revisionais, embora tenha natureza civil, não se enquadra no entendimento do STF para fins de aplicação de correção monetária e juros

Francisco dos Santos Dias Bloch - Mestre e pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC-SP

27/09/2025 - 07h30
Em 12 de setembro deste ano o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.558.191, fixou tese segundo a qual a Taxa Selic deverá ser aplicada como índice de correção monetária e de juros moratórios, em condenações referentes a débitos judiciais. A Corte entendeu que a Selic incide para a atualização de condenações cíveis em geral, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

A questão que se coloca é a seguinte: este entendimento deverá ser aplicado também às diferenças de aluguel exigidas ao final das ações renovatórias de locação, e das ações revisionais de aluguel? A discussão é extremamente relevante, uma vez que a eventual aplicação da Selic a estes créditos pode resultar em aumento extraordinário do passivo de empresas do varejo.

A resposta a este questionamento exige uma análise cautelosa da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, e da situação específica das ações judiciais acima indicadas.

O STF reconheceu, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.558.191, que a Selic funciona como índice de correção monetária e também como aplicação de juros moratórios, considerando a natureza desta taxa. E nos termos da redação atual do artigo 406 do Código Civil, alterado pela Lei 14.905/2024, a Selic é aplicável em situações nas quais não exista norma contratual acerca de juros, ou quando os juros resultarem de determinação legal.

Mas o débito referente às diferenças de aluguel nas ações renovatórias e revisionais, embora tenha natureza civil, não se enquadra no entendimento do STF para fins de aplicação de correção monetária e juros.

As diferenças de aluguel, nestas ações locatícias, são baseadas no valor de remuneração pelo uso do imóvel fixado pelo Poder Judiciário, normalmente com fundamento em prova pericial avaliatória, ao longo do processo judicial. O crédito a ser executado pelo locador ou pelo inquilino, portanto, é resultado das diferenças entre as quantias efetivamente pagas ao longo do processo, e o aluguel homologado em sentença judicial.

Ocorre que nem o locador e nem o inquilino sabem, até a decisão final da ação renovatória ou revisional, qual valor de aluguel será estabelecido, especialmente considerando eventuais recursos apresentados pela parte contrária. O montante das diferenças torna-se exigível ao final do processo, com a sentença, pois antes desta etapa do processo é impossível calcular a verba.

E a aplicação de juros moratórios exige a mora, o inadimplemento da obrigação. Mas não existe mora quando não há fato ou omissão imputável ao devedor, nos termos do artigo 396 do Código Civil.

É por este motivo que o Superior Tribunal de Justiça estabelece que a correção monetária incidente sobre as diferenças de aluguel deverá ser aplicada a partir do vencimento de cada parcela, de maneira a preservar o poder de compra da moeda. Mas os juros moratórios só incidem após o trânsito em julgado, a partir do início da fase de cumprimento de sentença (execução judicial) dos valores.

A Taxa Selic, portanto, que inclui juros moratórios e correção monetária, não pode ser aplicada às diferenças de aluguel nas ações judiciais ora destacadas. O entendimento estabelecido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.558.191 pode ser aplicado a outras condenações de natureza cível, mas não a estes créditos, que são constituídos ao longo de um processo judicial e, antes da decisão final, sequer podem ser calculados pelo locador ou pelo inquilino.

É relevante apontar que o Superior Tribunal de Justiça proferiu recentíssima decisão, em 18 de setembro – seis dias, portanto, após a decisão do STF – reiterando seu posicionamento anterior, no sentido que as diferenças de aluguel sofrem a incidência de juros de mora somente ao final das ações renovatórias e revisionais, quando inicia-se a fase de execução. Este entendimento foi apresentado quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2633587-PR, relatado pela ministra Isabel Gallotti, e confirma a preservação do entendimento anterior do STJ.

Concluímos, assim, que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 12 de setembro não muda o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça. As diferenças de aluguel em ações renovatórias, e também nas ações revisionais de aluguel, devem sofrer correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, mas os juros moratórios devem ser aplicados em momento distinto, a partir do início da execução judicial dos valores.

Quando as demandas do Congresso Nacional não são as mesmas das do povo

Pauta em Brasília é consumida por debates que giram em torno, exclusivamente, da polarização política enquanto o Brasil segue com problemas urgentes que batem à porta de milhões de famílias

26/09/2025 07h45

Arquivo

A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021, a PEC da Blindagem. Em linhas simples, por meio da medida, parlamentares que cometerem crimes só poderão ser processados pelos tribunais se o próprio Congresso Nacional autorizar.

Ou seja: transfere-se ao Poder Legislativo a decisão sobre um deputado ou senador poder ou não responder à Justiça por seus atos delituosos.

Mais do que o mérito do conteúdo – que, na minha visão, já passa uma mensagem muito ruim à sociedade de impunidade em seu estado mais puro –, o que mais me incomoda é ver a pauta, em Brasília-DF, ser consumida por debates que giram em torno, exclusivamente, da polarização política, incluindo privilégios e autoproteção, enquanto o Brasil segue com problemas urgentes que batem à porta de milhões de famílias: a violência urbana que assusta e só aumenta, o desemprego que corrói a dignidade, o custo de vida que sufoca, a saúde que não chega a todos, e a educação que precisa de modernização e valorização – só para citar alguns exemplos.

Ocorre que temas que deveriam estar no topo da lista de discussão de nossos governantes e do Parlamento, e que são capazes de mudar a realidade do País, são deixados para depois – e, muitas vezes, para um depois que nunca chega. Essa inversão de prioridades transmite uma sensação perigosa: a de que as demandas do Brasil não são as mesmas das de seu povo.

A distância entre o que se discute em Brasília e o que a população sente no dia a dia corrói a confiança nas instituições, alimenta discursos radicais e abre espaço para o descrédito da política como um todo – o que acontece não de hoje.

O tempo gasto em torno de pautas que não impactam para melhor em nada o cotidiano do cidadão deveria ser canalizado em reformas estruturais e estruturantes, como a modernização do Código Penal, imprescindível para o enfrentamento ao crime organizado, a revisão do pacto federativo, a fim de conceder mais autonomia aos municípios, ou medidas sérias capazes de reduzir desigualdades sociais.

Compartilho essa análise como cidadão preocupado com os rumos do País e com a experiência de quem já governou uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Em Santo André-SP, município do qual fui prefeito por dois mandatos consecutivos, aprendemos, eu e o time que me acompanhou no Paço, que boa gestão funciona, desde que seja prioridade.

Resultado: o esgoto tratado passou de 27% para 94%, as dívidas deixadas por mandatos passados foram renegociadas e reduzidas significativamente, e os programas sociais foram potencializados e alcançaram quem mais precisava. Além disso, áreas consideradas sensíveis, como Saúde, Educação e Esporte, foram reorganizadas, receberam os investimentos necessários e potencializaram a qualidade de vida da população.

Não foi sorte. Foi gestão pública baseada em planejamento, responsabilidade e foco no que importa. Esse modelo provou que é possível, sim, mudar a realidade quando se coloca o cidadão no centro da política, em vez de a energia do mandato ser gasta com disputas, benesses e ideologias.

Ao meu juízo, o Brasil não precisa de mais polarização. Precisa de mais compromisso. Nem necessita de mais privilégios. Precisa de mais prioridade no que transforma vidas.

Cabe à sociedade continuar cobrando, fiscalizar e exigir que o foco das discussões seja o povo, para que tenhamos como resultado um Brasil mais eficiente, desenvolvido e humanizado.

Imigrantes, uma riqueza ignorada

A migração forçada de populações inteiras, movidas pela fome, falta de oportunidades, problemas políticos ou da própria natureza

26/09/2025 07h30

Arquivo

O que leva uma pessoa, em qualquer idade e de qualquer origem, a deixar o seu local de nascimento para migrar para outro lugar, onde tudo é diferente – cultura, língua, costumes, ambiente?

Em tempos passados, era muito mais difícil – e até perigoso – deixar o “ninho” para trás e aventurar-se pelo mundo. Mesmo assim, a rapaziada botava uma mochila nas costas e saía por aí, para o que desse e viesse. Para as garotas não era assim, mas, atualmente, até parece que são elas que mais se apresentam para intercâmbios no estrangeiro.

No estado atual das comunicações, é possível se informar sobre tudo que se relaciona com o país a ser visitado, seja para estudar ou passear. O que antes acrescentava uma aura de mistério à nova terra a explorar, hoje, está ultrapassado.

Só mesmo uma mudança drástica nos planos é capaz de alterar a rota traçada, seja por algum evento no país estrangeiro, problema de saúde, ou outro de natureza particular. No entanto, não são só os jovens independentes que saem por aí.

O que vemos, hoje, é outro fenômeno: a migração forçada de populações inteiras, movidas pela fome, falta de oportunidades, problemas políticos ou da própria natureza, como secas, enchentes, tornados e outros. Regiões de todo o mundo têm sido afetadas.

Exemplo disso são as migrações de europeus – principalmente de italianos e alemães – para as Américas, no século 19.

Vindos inicialmente em navios à vela, em viagens que duravam meses, sujeitos a condições sub-humanas, amontoados e com poucos pertences além de algumas roupas e bíblias, esses migrantes se sujeitavam a tudo para escapar à miséria em seus países de origem.

Regiões de clima ameno, no Sul do Brasil, receberam muitas levas desses imigrantes, mas não só essas.

Cidades grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, também foram visadas por migrantes com outras ambições, como comerciantes, artistas, intelectuais, principalmente no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Cidadãos do leste Europeu e do Oriente Médio, assim como os japoneses e coreanos, afluíram às metrópoles brasileiras.

Todos esses afluentes culturais trouxeram ao nosso País uma imensa riqueza, em todos os sentidos: tanto na agricultura quanto na indústria, esse encontro entre o brasileiro “raiz” e povos de outras origens e costumes abriu não só a economia a novas técnicas e meios, mas também enriqueceu a nossa cultura e a inseriu no contexto mundial.

