Agronegócio de MS e recuperação judicial: lições práticas para produtores rurais

Recuperação judicial não significa o encerramento das atividades, conforme a lei o objetivo é viabilizar a superação da crise e, sobretudo, preservar a empresa e a fonte produtora

Mayara Mendonça - Advogada especialista em Processo Civil

Mayara Mendonça - Advogada especialista em Processo Civil

07/10/2025 - 07h30
O agronegócio de Mato Grosso do Sul, historicamente associado à resiliência e à força produtiva, opera em um ambiente de constantes desafios, que vão da volatilidade do mercado de commodities às intempéries climáticas.

Diante de cenários de crise econômico-financeira, tem se consolidado a compreensão de que a recuperação judicial (RJ) é um instrumento legal eficiente para a reestruturação e a manutenção da atividade no campo.

O aumento nos pedidos de recuperação judicial reflete não apenas a pressão dos ciclos econômicos, mas também a maior segurança jurídica trazida pela Lei nº 14.112/2020.

Essa legislação, ao consolidar o direito do produtor rural, inclusive pessoa física, de buscar a RJ, transformou a ferramenta em um caminho legítimo para o soerguimento dos negócios em momentos de dificuldade.

Ao contrário do que muitos pensam, a recuperação judicial não significa o encerramento das atividades. Seu objetivo, conforme a lei, é viabilizar a superação da crise e, sobretudo, preservar a empresa e a fonte produtora, mantendo os empregos e cumprindo sua função social.

Para o produtor rural, a RJ proporciona um crucial período de blindagem, que é a suspensão temporária de ações e execuções de dívidas.

Isso concede o fôlego necessário para que o devedor, munido de um plano de recuperação judicial bem estruturado, possa reorganizar o passivo, negociando com credores condições de pagamento que sejam sustentáveis no longo prazo, proteger o patrimônio de medidas expropriatórias e assegurar a capacidade de obtenção de crédito para o custeio das próximas safras, indispensável para a retomada do crescimento.

O aumento na busca pela RJ é contextualizado por fatores macroeconômicos que têm “drenado” os recursos dos produtores. São eles: os juros elevados, o custo dos insumos, muitos deles atrelados ao dólar, e a restrição de crédito que gera o aumento no custo das operações de empréstimo realizadas pelos produtores.

Esses ventos contrários exigem que o produtor, diante da impossibilidade de honrar seus compromissos, visualize na recuperação judicial um meio eficiente e legal para garantir a liquidez e solidez do seu negócio.

O sucesso no agronegócio nos dias de hoje exige, além da excelência produtiva, uma gestão empresarial e jurídica proativa.

Por isso, diante dos primeiros sinais de crise financeira, a orientação de advogados especializados em Direito do Agronegócio e Recuperação Judicial é fundamental.

O conhecimento técnico garante que o processo seja conduzido para, de fato, salvar o patrimônio e a atividade empresarial construída ao longo dos anos.

A janela de oportunidade para o planejamento patrimonial e sucessório no Mato Grosso do Sul

Além da economia tributária imediata, a nova lei contribui para a redução de potenciais litígios familiares, ao permitir que o titular do patrimônio estabeleça, ainda em vida, a destinação dos bens

06/10/2025 07h45

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul sancionou recentemente a Lei nº 6.472/2025, que institui benefício inédito aos contribuintes: a possibilidade de desconto de 30% no pagamento à vista do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), quando se tratar de doações de bens e direitos realizadas até 30 de dezembro deste ano.

Trata-se de medida que merece atenção especial, pois alia incentivo fiscal a uma oportunidade concreta de planejamento patrimonial.

O ITCD é o tributo estadual que incide sobre a transmissão de bens em razão do falecimento (causa mortis) e sobre as doações ocorridas em vida.

Sua incidência é inevitável no processo sucessório, e muitas vezes representa ônus relevante para as famílias, que, sem planejamento, acabam enfrentando custos elevados ou até mesmo a necessidade de venda do patrimônio para arcar com as despesas do inventário – que não se limitam ao ITCD.

O desconto instituído pela nova lei cria uma janela de oportunidade para quem deseja, de forma antecipada e planejada, realizar doações e organizar a sucessão patrimonial.

Além da economia tributária imediata, a medida contribui para a redução de potenciais litígios familiares, ao permitir que o titular do patrimônio estabeleça, ainda em vida, a destinação dos bens.

Esse tipo de benefício fiscal reforça a importância do planejamento patrimonial e sucessório como instrumento não apenas de economia, mas também de preservação da harmonia familiar e da continuidade do legado construído.

A utilização de ferramentas jurídicas adequadas – como doações, testamentos ou a constituição de holdings familiares – deve ser acompanhada de orientação técnica, de modo a assegurar conformidade legal e efetividade.

Em tempos de incertezas econômicas e alta carga tributária, a possibilidade de usufruir de um desconto significativo como o previsto na Lei nº 6.472/2025 representa incentivo relevante para que famílias sul-mato-grossenses reflitam sobre o futuro de seus bens.

Mais do que um alívio momentâneo, trata-se de oportunidade de adotar postura responsável e estratégica em relação à sucessão, transformando uma obrigação fiscal em instrumento de segurança e equilíbrio patrimonial.

Carga tributária em queda em MS

Entre 2021 e 2023, houve uma redução de aproximadamente 10,18% na carga tributária dos tributos estaduais em relação ao PIB estadual

06/10/2025 07h30

O papel do Estado em uma economia capitalista é fundamental. Por meio de políticas públicas eficientes, pode-se impulsionar o crescimento e o desenvolvimento, sobretudo ao investir em áreas em que a lógica de mercado não se mostra suficiente.

Cabe ao Estado, por exemplo, formar cidadãos críticos, desenvolver uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho e garantir serviços essenciais.

Além disso, ao assegurar segurança jurídica e de propriedade, o Estado cria alicerces para investimentos que elevam a produtividade e estimulam o crescimento econômico. Logo, um estado eficiente não apenas fortalece a economia, mas também contribui para uma sociedade mais justa e equilibrada.

Nesse contexto, uma questão relevante é o tamanho do estado na participação econômica, tema que gera muita controvérsia. Um dos principais indicadores para mensurar esse espaço é a carga tributária em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

Esse indicador mostra qual é a extensão do estado em relação à riqueza produzida em determinado período. Em geral, ele é analisado no contexto nacional, considerando-se a arrecadação total de tributos em comparação ao PIB do País. Mas e no caso dos governos estaduais? Seria possível fazer uma estimativa?

Uma forma de observar essa questão é relacionar a arrecadação própria do estado (tributos estaduais) com o PIB estadual. No caso de Mato Grosso do Sul, os números recentes mostram uma redução da carga tributária estadual em proporção ao PIB.

Em 2021, o Estado registrou um PIB de aproximadamente R$ 142 bilhões (IBGE) e uma arrecadação própria de cerca de R$ 15 bilhões (Tesouro Transparente), resultando em uma carga tributária estadual estimada em 10,8% do PIB.

Já em 2023, o PIB elevou-se para cerca de R$ 184 bilhões (Semadesc/IBGE), enquanto a arrecadação própria foi de R$ 18 bilhões (Tesouro Transparente), reduzindo a carga tributária estadual para 9,7% do PIB.

Portanto, entre 2021 e 2023, houve uma redução de aproximadamente 10,18% na carga tributária dos tributos estaduais em relação ao PIB estadual.

Essa tendência indica dois pontos importantes. Primeiro, que a carga de tributos tornou-se relativamente mais leve para os contribuintes sul-mato-grossenses nesse período, sobretudo pela adoção da menor alíquota de ICMS do País em 17%. Segundo, que o protagonismo do setor privado tem crescido de forma mais acelerada, na margem, do que o do setor público estadual.

Na literatura econômica, uma carga tributária menor é frequentemente associada a inúmeras vantagens, como o estímulo ao investimento privado, o aumento do consumo, a elevação da competitividade internacional e a redução da informalidade.

No entanto, uma carga menor pode significar também um risco à capacidade de financiamento para serviços públicos essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, comprometendo, no limite, políticas públicas e o crescimento de longo prazo.

O desafio, portanto, está em buscar sempre o ponto de equilíbrio: arrecadar o suficiente para garantir políticas públicas de qualidade, sem sufocar a dinâmica da atividade produtiva.

