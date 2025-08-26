Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Campo Grande 126 anos: raízes sólidas, futuro promissor

A Capital já provou sua capacidade de se reinventar. O desafio, agora, é transformar potencial em realidade

da redação

da redação

26/08/2025 - 06h00
Campo Grande completa 126 anos em um momento de transformações aceleradas e profundas. A cidade, que nasceu quando o desbravador mineiro José Antônio Pereira se instalou em terras férteis na confluência dos Córregos Prosa e Segredo, onde hoje está o Horto Florestal, evoluiu e atualmente já falamos de uma cidade a caminho de ter 1 milhão de habitantes.

Campo Grande se consolidou como capital e se projeta como protagonista de um crescimento pautado pela inovação, a sustentabilidade e a capacidade de acolher e integrar diferentes culturas.

O passado da Capital Morena mostra uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela resiliência. Da economia rural, que estruturou seus primeiros passos, ao vigor dos setores de serviços, comércio e indústria, a cidade soube se reinventar, sempre ampliando sua influência regional.

O presente revela uma cidade de quase 1 milhão de habitantes que segue a passos largos para virar uma metrópole, buscando equilibrar expansão urbana com qualidade de vida, sempre apoiada em sua gente empreendedora e trabalhadora e nunca se esquecendo das suas raízes.

As potencialidades de Campo Grande são evidentes. Sua posição geográfica estratégica no Centro-Oeste do Brasil e a sua centralidade no Estado conferem vocação natural para a logística, o agronegócio e o comércio exterior. A malha viária e as rodovias continuam em processo de modernização, prometendo colocar a cidade em um novo patamar de integração nacional e internacional, impulsionando investimentos e oportunidades de negócios.

Os ipês que embelezam nossas ruas, praças e avenidas fizeram de Campo Grande, pelo sexto ano consecutivo, ganhadora do prêmio de cidade mais arborizada. Sua proximidade com o Pantanal oferece não somente riqueza natural, mas também potencial turístico e científico, que precisa ser explorado de forma sustentável. Os setores de serviços, comércio e agronegócio têm se consolidado como motor da economia e do pleno desenvolvimento.

O futuro, no entanto, exige planejamento e coragem para enfrentar desafios históricos. A mobilidade urbana é um deles. É preciso ampliar a eficiência do transporte coletivo, investir em soluções inteligentes de tráfego e apostar em modais mais sustentáveis. Outro ponto crucial é garantir que o crescimento urbano seja ordenado e inclusivo e que proteja as áreas de preservação ambiental, conciliando progresso com equilíbrio ecológico.

Inclusão social, educação de qualidade, qualificação da mão de obra e estímulo ao empreendedorismo são pilares que podem transformar a energia criativa da população em prosperidade coletiva e devem estar no centro dessa agenda. O futuro de Campo Grande depende de políticas que reduzam desigualdades, promovam oportunidades para a juventude e fortaleçam a cidadania e a dignidade.

Ao celebrar 126 anos, Campo Grande tem o privilégio de olhar para trás com orgulho e lançar os olhos para o futuro com muita esperança. O que se espera é que os próximos anos sejam guiados por uma visão moderna e responsável, assegurando desenvolvimento econômico, justiça social e respeito ao meio ambiente.

Não basta somente ser, tem de querer enfrentar os desafios diários de uma cidade, afinal, Campo Grande é uma capital.

EDITORIAL

Os juros e o mercado imobiliário

Trata-se de um eterno compasso de espera: as famílias adiam planos, os financiamentos mínguam e o setor segue aguardando condições mais favoráveis

25/08/2025 07h15

O mercado imobiliário brasileiro vive um momento delicado. Mais uma vez, quem sonha com a casa própria encontra um cenário de incerteza, marcado por juros altos e prazos cada vez mais desanimadores para a tomada de crédito.

Trata-se de um eterno compasso de espera: as famílias adiam planos, os financiamentos mínguam e o setor, que tradicionalmente movimenta a economia, segue aguardando condições mais favoráveis.

O impacto das taxas elevadas sobre o crédito imobiliário é devastador. Em financiamentos de longo prazo, que representam a imensa maioria das operações para aquisição de imóveis, cada décimo de ponto porcentual a mais nos juros gera uma diferença significativa no valor das parcelas e no custo final.

Não há escapatória: a conta se multiplica e o sonho da casa própria acaba custando muito mais do que o valor de tabela do imóvel.

O custo efetivo total dessas operações é, por natureza, elevado. Afinal, estamos falando de bens de alto valor agregado e prazos de pagamento que podem ultrapassar duas ou até três décadas. Nesse horizonte, os juros pesam de maneira brutal.

Não é raro que um comprador, ao fim do contrato, tenha pago mais que o dobro do valor originalmente negociado. Em momentos de taxas altas como as atuais, há casos em que o montante desembolsado supera três vezes o valor inicial do imóvel. O peso sobre o orçamento das famílias é insustentável.

Nem mesmo os subsídios oferecidos pelo governo conseguem neutralizar esse efeito. Programas habitacionais conseguem aliviar parte do impacto, mas estão longe de resolver a equação.

O problema central não está apenas no preço dos imóveis, mas, sobretudo, no custo do financiamento em um ambiente de juros altos e de instabilidade econômica. Enquanto não houver um movimento consistente de queda das taxas, os incentivos oficiais funcionarão apenas como paliativos.

Nesta edição, o leitor encontrará uma reportagem que detalha esse problema, mostrando como os financiamentos imobiliários estão em queda justamente por causa desse ambiente hostil ao crédito.

Os números confirmam o que já se percebe no dia a dia: famílias desistem de comprar, preferem aguardar tempos melhores ou acabam migrando para alternativas menos vantajosas, como aluguéis mais longos ou imóveis menores do que o desejado.

O que se vê, portanto, é um círculo vicioso: o crédito encarece, as vendas diminuem, o mercado desacelera e a economia perde dinamismo. O setor imobiliário, que costuma ser um dos motores do crescimento, hoje é um exemplo claro de como a política monetária se reflete diretamente na vida das pessoas.

A persistência de juros altos impede que milhões de brasileiros realizem o sonho da casa própria e deixa o País parado em um compasso de espera.

Lamentavelmente, não há sinais no curto prazo que indiquem uma queda expressiva nas taxas. Para que isso ocorra, seria necessário um cenário mais estável, tanto na política doméstica quanto no ambiente internacional.

Infelizmente, sabemos que essa é uma condição que se constrói devagar. Enquanto ela não vem, o setor imobiliário continua a ser vítima de um contexto que desestimula o crédito e adia sonhos. E a sociedade, mais uma vez, paga o preço da incerteza.

ARTIGO

"Deus, eu perdoo os Teus pecados!": uma reflexão sobre fé, religião e religiosidade

Armadilha da religiosidade começa pequena, mas logo vira um abismo entre fé e religião

23/08/2025 07h45

“Deus, eu perdoo os Teus pecados!” é como termina o desabafo sobre como o cansado mostrara seu impacto no ato de busca de comunhão com Deus, pois a oração feita ao deitar fica subvertida e, às vezes, nem é concluída.

Apesar de não intencional, o erro na prece leva a pensar em como se pode facilmente culpar Deus pelo resultado das nossas escolhas, e vamos, como escreveu C. S. Lewis, pondo Deus no banco dos réus.

Uma destas escolhas é se deixar entrar no automático durante a participação dos protocolos que a igreja segue no culto – o que chamamos de doutrina ou religião –, pois, por necessidade de ordem na instituição humana, criam-se sistemas onde nos encaixamos e vamos nos deixando levar pelo hábito.

Esta é a armadilha da religiosidade. Começa pequena, mas logo vira um abismo entre fé e religião.

É o fazer por fazer, sem que o ato produza reflexão, autoavaliação ou cuidado em quem o executa. É o imitar o que a congregação faz, sem inclinação sincera em participar do movimento. É o ir à igreja só porque toda família vai e não se quer ficar para trás.

Mas termina-se por ficar para trás. Em muitos casos, termina-se em fugir dos protocolos, aumentando a igreja que mais cresce hoje: a dos desigrejados.

Pois se não há fé na obra que se faz, esta obra é tão morta quanto quem a faz. E assim é que muitos vão à igreja, apenas seguindo rituais, presos na rotina e mortos, tal qual aqueles a quem Deus exortou e, ao vir ao mundo, chamou de sepulcros caiados.

E chamou-os também de hipócritas, pois faziam o que fora estabelecido por Ele por meio da lei, mas só porque outros os olhavam, sem olharem ao motivo para tais rituais: manter comunhão com Deus.

Em um paralelo, é como escovar os dentes sem saber do objetivo: preservar a saúde bucal. Esta é a situação da criança enquanto os pais ensinam ou escovam por ela, que cumpre o rito e colhe o benefício dele.

E este é o papel dos protocolos no começo: ensinar. Aos adultos, seguir escovando sem pensar no porquê é uma escolha pessoal.

E é da falta de se considerar os porquês e de buscar sabedoria e respostas em Deus que cresce o abismo “religiosidade” entre a fé e a religião verdadeira, cujos ritos nos servem de lembretes de que, na busca da saúde espiritual, vale a pena “nos escovarmos” mais que três vezes ao dia, mesmo quando, ao fim deles, o cansaço nos faz tropeçar na oração.

Afinal, Deus perdoou e ainda perdoa nossos tropeços. Já a hipocrisia…

