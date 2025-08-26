Campo Grande 126 anos: raízes sólidas, futuro promissor

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Campo Grande completa 126 anos em um momento de transformações aceleradas e profundas. A cidade, que nasceu quando o desbravador mineiro José Antônio Pereira se instalou em terras férteis na confluência dos Córregos Prosa e Segredo, onde hoje está o Horto Florestal, evoluiu e atualmente já falamos de uma cidade a caminho de ter 1 milhão de habitantes.

Campo Grande se consolidou como capital e se projeta como protagonista de um crescimento pautado pela inovação, a sustentabilidade e a capacidade de acolher e integrar diferentes culturas.

O passado da Capital Morena mostra uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela resiliência. Da economia rural, que estruturou seus primeiros passos, ao vigor dos setores de serviços, comércio e indústria, a cidade soube se reinventar, sempre ampliando sua influência regional.

O presente revela uma cidade de quase 1 milhão de habitantes que segue a passos largos para virar uma metrópole, buscando equilibrar expansão urbana com qualidade de vida, sempre apoiada em sua gente empreendedora e trabalhadora e nunca se esquecendo das suas raízes.

As potencialidades de Campo Grande são evidentes. Sua posição geográfica estratégica no Centro-Oeste do Brasil e a sua centralidade no Estado conferem vocação natural para a logística, o agronegócio e o comércio exterior. A malha viária e as rodovias continuam em processo de modernização, prometendo colocar a cidade em um novo patamar de integração nacional e internacional, impulsionando investimentos e oportunidades de negócios.

Os ipês que embelezam nossas ruas, praças e avenidas fizeram de Campo Grande, pelo sexto ano consecutivo, ganhadora do prêmio de cidade mais arborizada. Sua proximidade com o Pantanal oferece não somente riqueza natural, mas também potencial turístico e científico, que precisa ser explorado de forma sustentável. Os setores de serviços, comércio e agronegócio têm se consolidado como motor da economia e do pleno desenvolvimento.

O futuro, no entanto, exige planejamento e coragem para enfrentar desafios históricos. A mobilidade urbana é um deles. É preciso ampliar a eficiência do transporte coletivo, investir em soluções inteligentes de tráfego e apostar em modais mais sustentáveis. Outro ponto crucial é garantir que o crescimento urbano seja ordenado e inclusivo e que proteja as áreas de preservação ambiental, conciliando progresso com equilíbrio ecológico.

Inclusão social, educação de qualidade, qualificação da mão de obra e estímulo ao empreendedorismo são pilares que podem transformar a energia criativa da população em prosperidade coletiva e devem estar no centro dessa agenda. O futuro de Campo Grande depende de políticas que reduzam desigualdades, promovam oportunidades para a juventude e fortaleçam a cidadania e a dignidade.

Ao celebrar 126 anos, Campo Grande tem o privilégio de olhar para trás com orgulho e lançar os olhos para o futuro com muita esperança. O que se espera é que os próximos anos sejam guiados por uma visão moderna e responsável, assegurando desenvolvimento econômico, justiça social e respeito ao meio ambiente.

Não basta somente ser, tem de querer enfrentar os desafios diários de uma cidade, afinal, Campo Grande é uma capital.