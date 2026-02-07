Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cartão de crédito vira termômetro fiscal da Receita Federal

Na prática, o que mudou foi a capacidade de leitura dos dados. Com menos uso de dinheiro em espécie e mais pagamentos rastreáveis, o Fisco passou a enxergar aquilo que antes ficava disperso

Gabriel Barros - Diretor da SF Barros Contabilidade

07/02/2026 - 07h45
O cartão de crédito, que antes era visto apenas como um facilitador do consumo, afinal, permitia parcelar despesas e ganhar tempo para organizar a vida financeira, hoje mantém essas funções, mas assume também um novo papel: o de verdadeiro termômetro fiscal.

Com a digitalização dos pagamentos, a Receita Federal passou a operar em outro patamar. A concentração está no cruzamento inteligente de dados, que compara renda declarada, faturamento informado, notas fiscais emitidas, movimentação bancária e o uso do cartão de crédito.

Existe uma percepção comum de que a Receita apertou o cerco. Na prática, o que mudou foi a capacidade de leitura dos dados. Com menos uso de dinheiro em espécie e mais pagamentos rastreáveis, o Fisco passou a enxergar aquilo que antes ficava disperso.

E aqui vale um ponto importante: a Receita não olha compras isoladas, nem está interessada no cafezinho do dia a dia. O que chama atenção é o conjunto da obra. Quando o padrão de consumo não conversa com a renda oficialmente declarada, o sistema acende o alerta.

Existe um discurso recorrente de que “só os grandes são fiscalizados”. Na teoria, parece fácil. Na prática, não é bem assim. Quem mais sente os efeitos desse modelo são MEIs, autônomos, trabalhadores informais e pequenos empreendedores.

Especialmente aqueles que misturam finanças pessoais com as do negócio, não emitem nota de tudo ou usam o cartão pessoal para bancar despesas profissionais.

Por coincidência, ou talvez não, conversei recentemente com um prestador de serviços que atuava como MEI, mas não declarava a totalidade da sua receita.

O desenquadramento de sua inscrição como MEI veio justamente a partir desses cruzamentos: movimentação no cartão, valores entrando na conta, faturamento declarado incompatível com a realidade. Resultado? Exclusão do regime e cobrança retroativa de impostos.

Outro hábito comum que merece atenção é emprestar o cartão de crédito a terceiros. Para a Receita, não existe “foi meu irmão”, “foi um amigo” ou “depois ele me pagou”. A despesa sempre recai sobre o CPF do titular.

Se os gastos superarem a renda declarada, cabe ao contribuinte provar que houve reembolso. Sem documentação, o valor pode ser tratado como renda não declarada. É um detalhe que parece pequeno, mas que pode virar um problemão.

Não, isso não é perseguição, nem fiscalização abusiva. É consequência direta de um sistema que se tornou mais digital, integrado e automático. Organização, divisão de contas, emissão de notas e registro de reembolsos não são excesso de zelo, são uma necessidade básica.

No fim das contas, o recado é simples e até meio irônico: nunca foi tão difícil esconder informações. E, diferentemente de antes, não porque o fiscal está olhando, mas porque os dados estão mostrando. E dados não esquecem, não se confundem e não aceitam desculpas que não estão documentadas.

Soberania, desenvolvimento e geopolítica

No cenário global, é evidente que o agronegócio brasileiro não é apenas um setor de exportação de commodities

06/02/2026 07h45

Não é raro que o debate público brasileiro reduza o agronegócio a uma disputa entre o rural e o urbano, como se aquele representasse um setor arcaico, sem tecnologia nem empregos e destruidor do meio-ambiente. Essa visão, contudo, é perigosamente enganosa.

Ao olharmos para o cenário global – marcado por tensões bélicas, insegurança alimentar e a urgência climática –, torna-se evidente que o agronegócio brasileiro não é apenas um setor de exportação de commodities; é um argumento central da nossa estratégia soberana e a ferramenta mais potente de nossa geopolítica.

A verdadeira independência de uma nação é construída pela sua capacidade de garantir a dignidade de seu povo e a estabilidade de seus parceiros. Nesse sentido, o Brasil ocupa uma posição singular. Não somos apenas o “celeiro do mundo” por vocação geográfica, mas por competência tecnológica e científica. A nossa produção de alimentos é o lastro que garante a segurança alimentar planetária.

Num mundo onde a fome volta a ser uma arma de guerra, a capacidade brasileira de produzir em escala, com regularidade e qualidade, transforma-se em “soft power” diplomático.

Somos, em última análise, embaixadores da paz social em diversas nações que dependem do nosso campo.

Mas a importância estratégica vai além da porteira. O agronegócio moderno é um complexo industrial sofisticado que impulsiona a produção de insumos, fomenta a biotecnologia e ancora a reindustrialização do País em bases modernas. É um erro crasso dissociar o agro da indústria; eles são elos da mesma corrente de desenvolvimento.

Ainda além, é na transição energética que nossa vantagem geopolítica se torna avassaladora. Enquanto potências globais lutam para descarbonizar suas matrizes a custos proibitivos, o agro brasileiro já nos oferece a solução: biocombustíveis, biomassa e uma agricultura regenerativa que sequestra carbono.

O mundo busca a “economia verde”; o Brasil já a pratica em seus canaviais e florestas plantadas. Isso nos coloca não como coadjuvantes pedindo licença em conferências climáticas, mas como protagonistas que detêm a tecnologia da sobrevivência ambiental.

Falar em preservação ambiental, aliás, exige honestidade intelectual. A tecnologia tropical desenvolvida aqui permitiu que poupássemos milhões de hectares de vegetação nativa por meio do aumento de produtividade vertical. O agro sério, legalista e tecnológico é o maior interessado na preservação, pois entende que seu maior ativo é o capital natural.

Portanto, fortalecer o agronegócio é uma política de Estado para a soberania nacional. É ele que garante as divisas que permitem ao Estado financiar políticas públicas de inclusão social e infraestrutura. É ele que nos dá voz ativa no cenário internacional.

O Brasil não precisa escolher entre ser uma potência agrícola ou uma nação ambientalmente responsável e industrializada.

Nós somos a síntese dessas potencialidades. Reconhecer a centralidade do agronegócio na nossa estratégia geopolítica é o primeiro passo para deixarmos de ser o país do futuro e assumirmos, finalmente, nossa cadeira na liderança do presente.

Telecirurgia: por que esse momento muda a história da saúde em Mato Grosso do Sul?

Não apenas a tecnologia de ponta ou de um novo equipamento hospitalar, mas a capacidade de realizar procedimentos de alta complexidade, com a máxima segurança

06/02/2026 07h30

Alguns acontecimentos na saúde passam quase despercebidos. Outros, como a implantação da telecirurgia com robô cirurgião Toumai no Hospital Cassems de Campo Grande, mudam o rumo da história da saúde. 

A Cassems é vanguarda quando o assunto é oferecer o que há de mais moderno na assistência à saúde. Foi assim, que trouxemos a cirurgia robótica para Mato Grosso do Sul em 2024, subimos a régua na assistência à saúde e realizamos 212 procedimentos de alta complexidade com precisão e maturidade.

Este ano, iniciamos um novo capítulo para a saúde com a chegada do robô cirurgião Toumai, conseguimos realizar procedimentos cada vez mais complexos, com apoio de especialistas de qualquer lugar do mundo. É um avanço muito importante para o Estado e, principalmente, para os servidores públicos beneficiários da Cassems.

Mas não estamos falando apenas de tecnologia de ponta ou de um novo equipamento hospitalar. Estamos falando de algo muito maior que é a capacidade de realizar procedimentos de alta complexidade, com a máxima segurança. E o melhor, sem que o paciente precise sair de casa, da sua cidade, da sua família. 

Durante anos, quando surgia um caso cirúrgico mais complexo, o caminho quase automático era a transferência para grandes centros. Era necessário que o paciente precisasse sair do seu ambiente de segurança, com a necessidade da família se reorganizar, e o aumento dos custos. Muitas vezes, a angústia era maior que a própria doença.

Quem vive a gestão em saúde sabe o que isso significa. Com a chegada do robô Toumai no Hospital Cassems de Campo Grande, a lógica se transforma. Conseguimos conectar nossas estruturas com o mundo todo e em menos de um mês, já realizamos mais de 20 cirurgias em nosso hospital.

E temos alcançado resultados positivos para os pacientes como a redução de dor no pós-operatório, menor tempo de internação e uma rápida recuperação. Para os médicos representa apoio técnico e para o sistema de saúde, representa maturidade.

Reforçando algo que é muito importante para nós, na Cassems, que na saúde, inovar não é apenas adquirir equipamentos modernos. É melhorar os desfechos, ampliar acesso e garantir sustentabilidade.

Além disso, a Cassems contribui com o avanço da medicina em Mato Grosso do Sul e fortalecemos nossa estrutura hospitalar. Isso é gestão responsável aliada à inovação.

Mas, talvez, o maior legado é a formação médica. A possibilidade de mentoria e troca de conhecimento em tempo real cria um ambiente de aprendizado permanente. Estamos formando profissionais em um novo patamar tecnológico. Isso muda o presente e, principalmente, o futuro da medicina no nosso estado.

E saber que a Cassems escreve um novo capítulo na medicina em Mato Grosso do Sul. Já que o Estado deixa de ser apenas receptor de tecnologia e passar a ser protagonista em inovação em saúde é motivo de orgulho. Mostra que é possível fazer diferente, fazer melhor e fazer aqui.

A telecirurgia robótica é um sinal de que estamos construindo um modelo mais resolutivo, mais humano e conectado com o que há de melhor na medicina mundial. E isso, para quem acredita na saúde como instrumento de transformação social, tem um valor imenso.

