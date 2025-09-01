Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

Correção de rota após ficar sob suspeita

Quando o sistema reconhece falhas e age para repará-las, a Justiça se aproxima daquilo que dela se espera: ser instrumento da lei, não do privilégio ou da aparente fraude

Da Redação

Da Redação

01/09/2025 - 07h30
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestes a começar, amplia como nunca o olhar da população sobre o Poder Judiciário e seus procedimentos. Se antes os trâmites de um processo – sejam penais, cíveis ou de execução – passavam despercebidos, restritos ao universo técnico de juízes, advogados e promotores, agora estão sob atenção nacional. O que parecia um ritual distante tornou-se parte do debate público.

Tradicionalmente, quando se falava em julgamento, a população pensava apenas no resultado: quem foi condenado ou absolvido, quem recebeu indenização ou reparação. Os meios importavam menos que o mérito. Hoje, contudo, cresce a percepção de que os caminhos são tão importantes quanto os desfechos.

O aspecto positivo é que não apenas o Supremo Tribunal Federal (STF) está sob críticas e elogios. O Judiciário em todas as suas esferas – estaduais, federais e superiores – vem sendo escrutinado. A sociedade já não enxerga apenas o ápice da pirâmide, mas também os degraus que sustentam as decisões.

Esse olhar mais atento coincide com as investigações que atingiram o núcleo do sistema. A Operação Ultima Ratio, em Mato Grosso do Sul, afastou quatro desembargadores e revelou suspeitas de venda de sentenças. O impacto foi profundo: a Justiça, antes vista como instância máxima de correção, apareceu vulnerável à corrupção.

Paradoxalmente, foi dessa exposição que surgiram sinais de correção. Decisões duvidosas começaram a ser revistas. No mês passado, o Ministério Público propôs a devolução de uma fazenda à vítima de um golpe, medida que contrariou decisão anterior, suspeita de ter sido contaminada por corrupção. 

Agora, como o leitor saberá com mais detalhes adiante, nesta edição, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) barrou o pagamento de R$ 178 milhões em honorários advocatícios no Mato Grosso do Sul – um valor tão absurdo que foi comparado a um prêmio da Mega-Sena.

Essas reversões não apagam os danos já causados, mas demonstram que ainda é possível corrigir distorções. Quando o sistema reconhece falhas e age para repará-las, a Justiça se aproxima daquilo que dela se espera: ser instrumento da lei, não do privilégio ou da aparente fraude.

Que não haja qualquer outro indício do Judiciário, que é de onde mais se espera probidade. Pois, quando a Justiça falha em seus próprios fundamentos, a democracia inteira se fragiliza. 

O olhar da sociedade precisa permanecer atento, cobrando transparência e coerência. É dessa vigilância que pode nascer uma Justiça mais íntegra, capaz de honrar seu nome.

Segurança no consumo de milho transgênico

30/08/2025 07h45

Arquivo

Desde os primórdios do cultivo de plantas geneticamente modificadas (GM), há cerca de 30 anos, existe um debate recorrente sobre a segurança de seu cultivo e consumo. Aspectos ambientais e de toxicologia têm sido arguidos, o que exigiu a condução de centenas – quiçá milhares – de estudos científicos sobre o tema.

Em cada país ou bloco de países existe uma legislação de biossegurança, com grande similaridade entre elas, que objetiva proteger o ambiente e os consumidores, no que tange ao cultivo e uso de OGMs. Também existem órgãos específicos que zelam pela correta aplicação das regras e normas estabelecidas em lei.

Podemos citar algumas delas como exemplo: Food Safety Commission (Japão), Food Standards (Austrália e Nova Zelândia), U. S. Food and Drug Administration (EUA), European Food Safety Autority (EU), Health Canada (Canadá) e Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (Brasil). O Codex Alimentarius, operado conjuntamente pela Fao e pela Organização Mundial da Saúde, é o órgão de referência internacional para o tema.

Os testes de segurança requeridos para a liberação de um cultivo GM dependem da legislação de cada país. Esses testes, que são muito exigentes e severos, juntamente com os artigos científicos publicado sobre o tema, têm demonstrado a segurança de cultivo e do consumo de produtos transgênicos.

Curto e longo prazo. Parcela ponderável das avaliações de segurança baseiam-se, predominantemente, em estudos de exposição aguda ou subcrônica em roedores, que servem como modelos considerando impactos na capacidade imunológica, no metabolismo e na expectativa de vida. Pincemos alguns exemplos.

Com respeito à segurança quanto ao consumo, um estudo de alimentação de 90 dias em ratos alimentados com milho GM, contendo genes resistentes a insetos (cry1Ac e cry2Ab), demonstrou não haver qualquer prejuízo à saúde dos animais.

Outra preocupação é com o sistema reprodutivo. Um estudo realizado com milho GM, contendo os genes cry1Ab (resistência a insetos pragas) e epsps (resistência ao herbicida glifosato), demonstrou não haver efeitos adversos no sistema reprodutivo de ratos, até a terceira geração.

Como a maioria dos estudos é realizada em prazos curtos (poucos dias ou meses), permanecia o questionamento sobre os efeitos a longo prazo de consumo de cultivos GM. Em julho deste ano, foi publicado um estudo no conceituado periódico Agricultural and Food Chemistry, de autoria de um grupo de pesquisadores chineses. O estudo teve duração de sete anos, utilizando macacos (macaca fascicularis) como modelos, escolhidos por compartilharem mais de 93% do genoma com humanos, e exibirem grande similaridade de respostas imunes e vias metabólicas.

Nesse estudo controlado, foram avaliadas duas gerações de macacos alimentadas durante sete anos com milho transgênico, considerando as redes de citocinas associadas à inflamação e à tolerância imunológica, além do perfil metabolômico sérico. Os autores concluíram que o consumo prolongado de milho transgênico não leva à modulação imunológica ou a distúrbios metabólicos nos animais testados. Segundo eles, os resultados são relevantes para o aprimoramento de padrões regulatórios e para o direcionamento de políticas públicas sobre sistemas alimentares geneticamente modificados.

Esse estudo complementa as informações já acumuladas por investigações anteriores, o que leva agências respeitadas, como a FDA dos EUA, a citarem textualmente que “[...]alimentos transgênicos são cuidadosamente estudados antes de serem vendidos ao público para garantir que sejam tão seguros quanto os alimentos que consumimos atualmente. Esses estudos mostram que os transgênicos não afetam você de forma diferente dos alimentos não transgênicos”.

Importante frisar que a biossegurança vai além do tema deste artigo (consumo alimentar), considerando outros aspectos, em especial, impactos sobre a biodiversidade e o meio ambiente, que não foram aqui analisados.

O preço da ideologia: impressões de dois governos

30/08/2025 07h30

Arquivo

A notícia mais recente a desestabilizar os mercados foi a tentativa do presidente Donald Trump de demitir a diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, sob acusações de fraude hipotecária. Trata-se de uma ação inusitada, que já provoca forte reação institucional e amplia os temores sobre a independência do Banco Central norte-americano.

A investida, interpretada como uma manobra para influenciar a política monetária ao conquistar maioria no comitê do Fed, gerou efeitos imediatos: o dólar caiu em relação a outras moedas fortes e os juros de longo prazo subiram, refletindo o aumento do prêmio de risco. O episódio reacende uma questão institucional fundamental e, para muitos, já resolvida: qual deve ser o grau de independência de um banco central?

O mundo desenvolvido tem adotado modelos institucionais que conferem aos bancos centrais algum grau de autonomia ou independência. A razão é simples: a experiência histórica mostra que blindar a política monetária contra ciclos eleitorais e contra o voluntarismo político é, até aqui, a melhor forma conhecida de garantir previsibilidade, estabilidade e ancoragem de expectativas. Mas será que Donald Trump desconhece esse dado da realidade ou simplesmente escolhe ignorá-lo?

A resposta não é direta e exige certo grau de inferência. A seguir, três hipóteses que podem ajudar a explicar o comportamento do presidente americano.

Pressão por juros mais baixos em ano eleitoral. Trump deseja estimular a economia com juros reduzidos, impulsionando crédito, consumo e atividade antes das eleições de novembro. Como o Fed resiste a cortes imediatos, ele tenta impor maioria dentro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Foms, em inglês) para forçar a redução das taxas.

Visão personalista do poder executivo. Trump opera com uma lógica autoritária e entende que, como presidente eleito, deve ter controle sobre todos os braços do governo, inclusive os independentes. O problema é que isso fere o princípio da separação entre funções técnicas e políticas, basilar em qualquer república funcional.

Reação ao establishment tecnocrático. Para muitos, o Fed representa um bastião da tecnocracia que resiste à vontade popular e bloqueia projetos de governo. Dentro dessa narrativa, “limpar” a instituição de vozes críticas ou autônomas é visto como um ato de justiça política e não como uma ruptura.

É preciso dizer que essas hipóteses não são mutuamente excludentes. Mas, qualquer que seja o diagnóstico, o remédio proposto por Trump está equivocado. Ao sacrificar instituições americanas no altar do curto prazo, o presidente dos EUA cede à tentação do atalho e o resultado já é conhecido: comprometimento da credibilidade do Fed, desancoragem das expectativas de inflação, alta dos juros de longo prazo e maior volatilidade da moeda americana.

