Danos morais em negativas de planos de saúde como tema de uniformização no Judiciário

Por: Fábio Fonseca Pimentel - Advogado

09/10/2025 - 08h00
A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de afetar o Recurso Especial nº 2.197.574 – SP ao rito dos recursos repetitivos marca um ponto crucial na discussão sobre o cabimento de indenização por danos morais “in re ipsa” nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadoras de planos de saúde. A medida, definida por unanimidade em recente julgamento pela Segunda Seção do STJ – sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva –, sinaliza a necessidade de uniformização de entendimento em matéria de vasto impacto social e jurídico.

A questão jurídica a ser dirimida é clara e objetiva: “definir se há configuração de danos morais ‘in re ipsa’ nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”. O conceito de “dano moral in re ipsa” refere-se aquele dano que se presume pela simples ocorrência do ato ilícito, prescindindo de prova da efetiva repercussão na esfera do indivíduo.

Tradicionalmente, a recusa indevida de cobertura por um plano de saúde tem sido frequentemente enquadrada como hipótese de dano moral presumido, dada a natureza essencial do bem tutelado – a saúde e a vida. No entanto, a jurisprudência do STJ tem apresentado divergências consideráveis entre suas turmas, gerando incerteza e decisões díspares, o que corretamente motivou a afetação do tema.

A decisão de afetar o tema já produz efeitos imediatos e trará consequências significativas, independentemente do resultado final do julgamento de mérito.

Com a afetação, o STJ “determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada”. Esta medida visa evitar o prosseguimento de múltiplos casos idênticos que poderiam gerar decisões conflitantes antes de uma posição final da Corte Superior.

Um dos principais objetivos da afetação é proporcionar “maior segurança jurídica aos interessados, além de evitar decisões díspares nas instâncias ordinárias”, conforme expresso no relatório. Ao estabelecer um precedente vinculante, o STJ garantirá que casos semelhantes sejam julgados da mesma forma em todo o território nacional, promovendo a isonomia e a previsibilidade nas relações entre consumidores e operadoras de saúde.

Essas ferramentas processuais permitirão um tratamento mais ágil e uniforme dos litígios que versem sobre a matéria afetada, reduzindo o acúmulo de processos nas diversas instâncias.
Para os beneficiários, os consumidores, a decisão final terá um peso significativo. Se o STJ decidir que a recusa indevida, por si só, não configura dano moral presumido, os consumidores precisarão comprovar o efetivo abalo psicológico ou o agravamento da condição de saúde para obterem indenização por danos morais.

Por outro lado, se a Corte reafirmar a presunção, a proteção ao consumidor será robustecida. A expectativa é de que o precedente traga clareza sobre o ônus da prova e os requisitos para a indenização.

As operadoras, obviamente, aguardam com interesse a decisão final. Uma definição que afaste a presunção de dano moral em casos de recusa indevida pode significar uma redução na quantidade e nos valores das condenações por danos morais. No entanto, importante lembrar, que a exigência de comprovação não as isenta da responsabilidade em casos de recusa manifestamente abusiva ou que causem comprovado e grave prejuízo ao beneficiário.

A afetação deste tema pelo STJ é uma medida correta e necessária. Embora a tendência apontada pelos precedentes citados no relatório sugira uma inclinação para afastar o dano moral presumido em muitos cenários, exigindo a comprovação do abalo, é indiscutível que a recusa indevida de um tratamento médico pode gerar angústia, desespero e abalo emocional.

Por outro lado, a presunção absoluta pode levar a banalização do instituto do dano moral e a indenizações sem a justa correspondência com a extensão do sofrimento.

O desafio do STJ, portanto, será encontrar um ponto de equilíbrio que coíba abusos por parte das operadoras e, ao mesmo tempo, não desvirtue a natureza do dano moral, que deve refletir uma lesão real aos direitos da personalidade.
 

Benefício à saúde do País

Avanço do Programa de Benefícios em Medicamentos (PBM) pode melhorar a produtividade das empresas aderentes

08/10/2025 07h45

Arquivo

Além de facilitar o acesso da população brasileira a medicamentos, o avanço do Programa de Benefícios em Medicamentos (PBM) pode causar bons efeitos colaterais ao País, como, por exemplo, melhorar a produtividade das empresas aderentes, que registrarão queda nos casos de funcionários afastados por motivos de doença, como também ajudará a desafogar o sistema público de saúde, já que as pessoas terão condições de seguir de forma mais correta os tratamentos médicos prescritos e, assim, evitar recaídas ou agravamento de suas enfermidades, além de impulsionar de forma geral a economia do País.

A prática das empresas subsidiarem o custo dos medicamentos a seus funcionários em até 100% do seu valor surgiu na década de 1970, nos Estados Unidos, sob pressão, em especial, dos sindicatos profissionais.

Atualmente, dois terços da população norte-americana é atendida por diferentes modelos de PBM, que em inglês é denominada Pharmacy Benefit Manager. Aqui no Brasil, esse tipo de benefício começou a se propagar há aproximadamente 25 anos. No entanto, ainda não tem o mesmo alcance que se observa por lá.

Entre outros fatores, pela falta de reconhecimento das vantagens que o programa traz.

A Lei nº 9.656/1998, que regulamenta as coberturas das operadoras de saúde, não prevê em nosso país a inclusão dos medicamentos em suas coberturas obrigatórias, porém, o benefício vem tendo adesão voluntária de algumas operadoras ou tem sido implantado diretamente pelas empresas como benefício adicional.

Ou seja, visando minimizar esse gap de nosso modelo assistencial à saúde, formas alternativas de facilitar o acesso dos brasileiros aos medicamentos prescritos vêm sendo buscadas cada vez mais.

Tramita no Senado um projeto de lei (PL nº 3.079/2024), de autoria do senador Weverton (PDT-RS), que propõe a criação do Programa de Medicamentos do Trabalhador (PMT), que funcionaria de forma similar ao Programa de Alimentos do Trabalhador (PAT).

Já na Câmara tramita outra proposta (PL nº 3.094/2015) semelhante, de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). Caso avance qualquer uma das duas, teremos no País um incentivo significativo para que as nossas empresas invistam na oferta do PBM.

No Brasil, vale destacar que o paciente é o principal pagador na compra de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar. Diante deste cenário, empresas e planos de saúde cumprem um papel social importante para proporcionar facilidade ao acesso e à continuidade do tratamento das pessoas.

E, como já observamos, ainda há muito espaço no mercado a ser explorado, e a expectativa da Associação Brasileira das Empresas Operadoras de Medicamentos (PBMA) é de que o número de beneficiados registre um crescimento de aproximadamente 20% ao ano até 2030.

Com o PBM é possível que a população brasileira tenha a oportunidade de cuidar melhor da sua saúde sem que isso comprometa boa parte da renda das suas famílias.

Que a indústria farmacêutica se beneficie com o aumento da adesão das pessoas aos tratamentos medicamentosos, sem que haja interrupções durante todo o processo por falta de recursos financeiros.

Que as empresas que oferecem PBM sejam recompensadas com colaboradores mais presentes, produtivos e engajados em suas atribuições. Que o PBM avance parta o benefício do País!

Enem: estratégias para ter um bom desempenho e alcançar a aprovação

Rotina de estudos com metas realistas e equilíbrio entre disciplinas aumenta o foco

08/10/2025 07h30

Arquivo

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil. Por isso, estar preparado faz toda a diferença para ter um bom desempenho no dia da prova.

Faltando poucos dias, mais importante do que estudar intensamente, é preciso adotar estratégias inteligentes e cuidar do bem-estar. Para isso, planejamento é essencial.

Organizar uma rotina de estudos com metas realistas e equilíbrio entre disciplinas aumenta o foco. Na reta final não adianta se sobrecarregar estudando exageradamente, isso só vai aumentar a ansiedade.

O ambiente em que se está estudando faz toda a diferença. Prefira um lugar tranquilo, iluminado, sem distrações e organizado. Intercale áreas diferentes, exatas e humanas, e não fuja das disciplinas em que tem mais dificuldade.

Resolva provas anteriores, pois elas ajudam a administrar o tempo, entender o estilo das questões e identificar pontos que exigem mais estudo. Faça pelo menos uma redação por semana. Esse treino constante desenvolve a escrita, amplia o repertório e familiariza o aluno com os critérios de correção.

Use técnicas de aprendizado eficazes e que facilitem a memorização do conteúdo. Faça o fichamento, resumindo conteúdos em tópicos curtos e palavras-chave. Flashcards são cartões com perguntas e respostas rápidas que servem também para estudo em grupo. Os mapas mentais organizam os conteúdos de forma visual, conectando conceitos.

Lembre-se que a saúde e o bem-estar são aliados para alcançar a aprovação. Esteja atento à sua saúde física e mental. Tenha sono de qualidade, faça pausas inteligentes e estratégicas entre os estudos, alimente-se bem e faça exercícios físicos para manter a mente ativa.

Chegue cedo para evitar estresse com horários, leve água e lanches leves, como castanhas, barrinhas e frutas secas, leia as questões com calma e gerencie bem o tempo, sem se prender a uma questão.

Além dessas dicas, acho válido falar sobre a importância do pensamento positivo. Mais do que técnica, a confiança é decisiva. Visualize-se aprovado, foque no presente e encare o Enem como uma oportunidade de transformação e realização.

O Enem exige disciplina, equilíbrio e motivação. Eu sei que não é só um exame, pois é uma chance de abrir portas para novas possibilidades. Porém, com estratégia, organização, disciplina e confiança você pode conquistar o que deseja: a tão sonhada vaga no Ensino Superior.

