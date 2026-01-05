Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Efeito Venezuela: O risco eleitoral 2026

Embora previsível no plano geopolítico, o episódio cria um dilema político para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Bosco Martins - Jornalista

05/01/2026 - 07h45
O ataque dos Estados Unidos a Caracas, com o objetivo de capturar Nicolás Maduro, acrescentou um fator de instabilidade a já complexa sucessão presidencial brasileira de 2026.

Embora previsível no plano geopolítico, o episódio cria um dilema político para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A defesa da soberania nacional havia se mostrado um ativo recente do governo, especialmente após o tarifaço imposto por Donald Trump. A crise venezuelana, porém, muda o cenário.

O tema envolve um histórico sensível: a relação do PT e de Lula com o chavismo tende a ser explorada pela oposição, em um país majoritariamente crítico ao regime de Maduro.

Nos bastidores do Planalto, aliados reconhecem que, apesar de correta do ponto de vista institucional, a condenação brasileira à ação militar americana não gera o mesmo dividendo político de episódios anteriores.

Pesquisas mostram que cerca de 90% dos brasileiros têm visão negativa do governo venezuelano, associado ao autoritarismo, repressão e colapso social.

O governo brasileiro não reconheceu a reeleição de Maduro, mas retomou as relações diplomáticas. A linha adotada é de equilíbrio: defesa da soberania, sem respaldo político ao regime venezuelano.

A crise soma-se a outros desafios internos – governabilidade no Congresso, segurança pública, tensões institucionais e polarização extrema.

O resultado é um cenário de elevada imprevisibilidade eleitoral. Em 2026, o fator Venezuela pode não decidir a eleição, mas certamente acrescenta ingredientes de tensão no caminho do presidente Lula.

Qual é a função social da fé em um país desigual?

A tradição cristã reformada oferece uma resposta clara: não existe separação legítima entre fé e responsabilidade social

03/01/2026 07h45

O Brasil convive, há décadas, com desigualdades profundas que se expressam no acesso desigual à educação, à saúde, à moradia e às oportunidades básicas de desenvolvimento humano.

Diante desse cenário, torna-se inevitável uma pergunta incômoda para quem professa a fé cristã: qual é o papel da fé em um país estruturalmente desigual? Trata-se apenas de uma experiência individual, restrita ao campo da espiritualidade privada, ou de uma convicção que se manifesta também na vida pública e nas relações sociais?

A tradição cristã reformada oferece uma resposta clara. Não existe separação legítima entre fé e responsabilidade social.

A espiritualidade cristã, quando coerente com o Evangelho, atravessa todas as dimensões da vida, pessoais, comunitárias e sociais. Fé que se limita ao discurso ou à prática religiosa interna perde sua força transformadora e se distancia do testemunho bíblico.

A Escritura é explícita ao vincular fé e ação. O profeta Miqueias resume essa vocação ao afirmar que Deus requer do ser humano justiça, misericórdia e humildade (Mq 6:8). No Novo Testamento, o apóstolo Tiago é ainda mais direto ao afirmar que a fé que não se expressa em obras concretas está morta.

Não se trata de negar a centralidade da graça, mas de reconhecer que a fé autêntica produz frutos visíveis na forma como o cristão se relaciona com o outro, especialmente com os mais vulneráveis.

Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, desloca o debate religioso da retórica para a prática. A verdadeira fé não se mede pela identidade religiosa ou pelo discurso correto, mas pela capacidade de reconhecer o próximo na dor do outro e agir com compaixão concreta.

Esse ensino permanece profundamente atual em uma sociedade marcada pela indiferença e pela normalização da desigualdade.

Na tradição reformada, João Calvino enfatizou que os bens materiais não são propriedades absolutas, mas dons de Deus confiados às pessoas para o bem comum. Ignorar a necessidade do outro, segundo ele, não é apenas uma falha moral, mas uma contradição direta da fé cristã.

Essa compreensão moldou, ao longo dos séculos, uma ética que valoriza educação, assistência social e cuidado com os mais frágeis, reconhecendo em cada pessoa a dignidade de portar a imagem de Deus.

Pensadores reformados posteriores, como Abraham Kuyper, ampliaram essa visão ao afirmar que não existe área da vida humana fora da soberania de Cristo.

Isso não significa instrumentalizar a fé para fins partidários ou ideológicos, mas reconhecer que cristãos são chamados a contribuir para o bem comum, promovendo justiça, dignidade e responsabilidade social em todas as esferas da vida.

No contexto brasileiro, essa reflexão ganha contornos urgentes. A fé cristã não substitui o papel do Estado nem oferece soluções simplistas para problemas complexos, mas pode – e deve – formar consciências, incentivar práticas solidárias e inspirar ações que promovam justiça social.

Ignorar as desigualdades ou espiritualizá-las excessivamente compromete a credibilidade do testemunho cristão no espaço público.

Como destaca Timothy Keller, a justiça não é um tema periférico do cristianismo, mas parte central da mensagem bíblica. Uma fé que fecha os olhos para a injustiça social corre o risco de se tornar irrelevante ou, pior, cúmplice de estruturas que perpetuam exclusão e sofrimento.

Em tempos de polarização, discursos rasos e soluções fáceis, o cristianismo reformado pode oferecer uma contribuição valiosa ao debate público: a convicção de que fé verdadeira se expressa em amor ativo, misericórdia concreta e compromisso com a justiça.

Em um país tão desigual como o Brasil, a fé cristã precisa ser mais do que discurso. Precisa ser presença, serviço e esperança.

Férias com mais natureza e menos telas

Hiperexposição digital desconecta vínculos, afasta a criatividade e todos os benefícios que o brincar carrega consigo

03/01/2026 07h30

O período de férias simboliza liberdade, alegria e leveza. É acordar com o nosso relógio biológico, sem compromissos agendados, sair da rotina e se aventurar no desconhecido. É comer fora de hora, escolher o que fazer com o nosso dia e incluir o não fazer nada!

É viajar com a família, conhecer novos lugares e mergulhar na leitura de livros que nos levam até onde a nossa imaginação alcança. É acampar na sala com a barraca feita de lençol preso com barbante, brincar na rua, desenhar, pintar e bordar!

É andar com os pés descalços, pisar na lama, tomar banho de chuva e se reunir em volta da fogueira... É viver o momento presente com presença, sabendo que esse tempo respeita um ciclo, e logo as aulas vão retomar.

Porém, muitas crianças ainda passam grande parte do seu tempo livre presas às telas, distantes da terra, do vento, do sol e do movimento. Essa hiperexposição digital desconecta vínculos, afasta a criatividade e todos os benefícios que o brincar carrega consigo.

As férias traduzem um tempo de transformação, um convite para que crianças e famílias abram espaço para o encantamento, para a pausa e para o brincar. Assim como a borboleta, que passa pela metamorfose em diferentes fases de seu ciclo, também podemos nos conectar com o que pulsa ao nosso redor com curiosidade, aprendizado, imaginação e ação.

E como transformar essa ideia da metamorfose em atividades práticas com as crianças?

Ofereça às crianças pequenas experiências que fortaleçam vínculos com a natureza de forma lúdica, educativa e regenerativa ao mesmo tempo.

Promova momentos: o ovo, que simboliza o início e a intenção pode se tornar o ato de plantar sementes; o lagarta, por ser um animal que come o tempo todo, pode ser cozinhar ou fazer uma caminhada observando as folhas na natureza.

Momentos de pausa, recolhimento, introspecção e silêncio representam o casulo ou a crisálida, como a leitura de algum livro, um intervalo e o descanso. Já a borboleta é tempo de liberdade, de agir coletivamente, com brincadeiras ao ar livre e muita criatividade!

Pequenas ações podem gerar grandes transformações. É nesse reencontro com a nossa natureza que fortalecemos vínculos e abrimos espaços para uma imensidão de novas possibilidades! Assim como despertar para o famoso termo efeito borboleta, substituímos naturalmente o tempo nas telas para mais tempo na terra!

