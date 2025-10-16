Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ARTIGO

Em louvor da sombra

Por: Daniel Medeiros - Doutor em Educação Histórica e professor de Humanidades

Da Redação

Da Redação

16/10/2025 - 07h15
Terminei a releitura do pequeno ensaio do escritor japonês Junichiro Tanizaki, escrito em 1933, sobre suas impressões a respeito das novidades tecnológicas que se espalhavam pelo Japão, particularmente a energia elétrica: a luz elétrica anestesiou-nos, deixou-nos insensíveis aos inconvenientes gerados por seu uso excessivo. O autor, um dos mais importantes do século 20, reflete sobre as perdas que a luz feérica das lâmpadas provoca nos ambientes e muda a forma como realizamos as tarefas do dia a dia.

Ele destaca vários dos momentos do dia a dia, desde o uso do banheiro até a cerimônia do chá ou o consumo das refeições. Com a predominância do branco e do claro, muitas das belezas translúcidas da laca dos potes e mesmo da suculência dos caldos perdiam a beleza que só podia ser percebida e usufruída na penumbra e nas sombras. 
 

Junichiro não rejeita o progresso como um reclamão reacionário. Mas aponta para as opções que foram adotadas sem levar em consideração as perdas estéticas, desde as canetas modernas até a cor das paredes dos hospitais. “Como seria se essas mudanças tivessem sido pensadas pelos japoneses, e não pelos ocidentais?”, pergunta Tanizaki. Mas então consola-se. Não há remédio para o progresso. O problema é a memória dos velhos, que insiste em comparar os tempos e suas novidades.

Penso que, da mesma forma que o escritor japonês, nós, velhos no século 21, temos boas razões para lamentar as mudanças dos tempos, com seus incrementos tecnológicos, particularmente os que eliminam o contato humano, tão comuns na nossa juventude: a fila do banco, o caixa do supermercado, a atendente ao telefone, para reclamarmos sobre qualquer coisa.

Hoje, e cada vez mais, temos diante de nós um avatar visual ou sonoro, fingindo ser simpático e atencioso, quando é, na verdade, apenas um conjunto de dados. De nada valem os gracejos que aprendemos ao longo da vida, chistes tão sedutores nas conversas com estranhos, provocando aquele riso que começa amizades e descontrai qualquer ambiente. Meu pai, com seus 84 anos, ainda tenta fazê-lo por onde vai, e cada vez mais é recebido com estranheza e mesmo com certa rispidez, principalmente pelos jovens, desacostumados com essa intrigante forma de relacionamento humano: o jogar conversa fora.

O jogo de sombras que tanto fascina Tanizaki, por colocar em relevo o que interessa e deixar de lado o que não precisamos ver, hoje está praticamente extinto. Nossa sociedade é a da transparência total, da visibilidade nauseante, na qual nenhum momento de nossa existência é deixada de fora das redes sociais, em busca dos likes reconfortantes para as vidas sem sentido. Ao contrário, diz Junichiro: quem insiste em contemplar a feiúra encoberta expulsa a beleza aparente com a mesma presteza daquele que ilumina o nicho com uma lâmpada de 100 velas.

E foi exatamente o que fizemos. Jogamos luz em tudo, automatizamos tudo, sob o pretexto de que assim teremos tempo para viver em todos os lugares, pois tudo está esclarecido e sinalizado.

Porém, onde esconderemos o que não queremos que vejam? Onde guardaremos nossos pensamentos proibidos, até para nós mesmos? A lógica de que tudo fica mais fácil quando tudo é mais rápido e acessível esqueceu de que nós, particularmente com o passar da idade, não queremos rapidez, mas o vagar dos minutos e das horas em contemplação de belezas conhecidas e aconchegantes, embora elas quase não existam mais.

Eliminar até a sombra das árvores é, no mínimo, cruel, diz Junichiro em seu ensaio.

Parece que o deserto é o destino das novas gerações. Um deserto de significados e de experiências, de emoções e de lembranças. Uma vida como um dia ensolarado que não termina nunca.
Isto é, o horror. 

ARTIGOS

É possível moderar?

Disputa entre os campos ligados ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro segue alimentando o debate nacional

15/10/2025 07h30

Arquivo

Parece que vai demorar, mas 2026 já está logo ali. O próximo ciclo eleitoral se anuncia, e a polarização – que há tempos se instalou no País – continua firme nas conversas, nas redes e nas manchetes.

A disputa entre os campos ligados ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro segue alimentando o debate nacional, moldando o comportamento dos eleitores, o discurso dos partidos e até o equilíbrio de poder nos estados.

O problema é que esse cenário de extremos, que já se tornou rotina em vários países, impõe barreiras ao diálogo real – aquele que busca convergência, racionalidade e resultados concretos. A política brasileira, muitas vezes, parece mais empenhada em vencer debates do que em resolver problemas.

Mas há exceções. O desafio brasileiro hoje é superar a lógica da trincheira: não é mais uma questão de direita ou esquerda, mas de gestão eficiente. No meio do barulho ideológico, começam a se destacar experiências administrativas que colocam o planejamento e o compromisso com resultados acima das disputas partidárias. Mato Grosso do Sul é um exemplo cada vez mais nítido dessa postura.

O Estado desponta como um dos principais polos de investimento do País – especialmente no setor de celulose, com previsão de crescimento do PIB acima da média nacional. Além disso, avança em indicadores sociais, como a redução da pobreza extrema e o pleno emprego.

Na pauta ambiental, Mato Grosso do Sul consolida uma agenda de vanguarda, com a meta ousada de se tornar carbono neutro até 2030, duas décadas antes do compromisso global definido pela ONU.

Esses resultados não são obra do acaso. Eles nascem de uma governança que valoriza a estabilidade institucional, a segurança jurídica e o diálogo permanente entre governo, iniciativa privada e sociedade civil.

Em tempos de radicalismo, o exemplo sul-mato-grossense mostra que moderação, planejamento e responsabilidade são instrumentos mais poderosos do que o confronto e o discurso fácil.

Mesmo com divergências ideológicas, diferentes setores têm se alinhado em torno de metas comuns. É o caso de lideranças políticas que, apesar das diferenças, reconhecem a importância da estabilidade e da eficiência na gestão pública. Essa disposição ao entendimento que falta à política nacional é o que sobra em Mato Grosso do Sul.

O Brasil precisa reencontrar esse caminho: o da política que serve à sociedade, e não o da sociedade que serve à política. A eficiência pública, a convergência e a construção coletiva não são apenas virtudes administrativas – são condições indispensáveis para o desenvolvimento sustentável e para devolver credibilidade à política.
 

EDITORIAL

Gás: arrecadação em baixa, salários em alta

Enquanto o governo fala em cortar gastos e enfrenta queda na arrecadação do gás natural, a diretoria da MS Gás aprova aumentos salariais que chegam a 67%

15/10/2025 07h15

Arquivo

Um vídeo de uma sabatina do ex-CEO da Boeing no Senado americano, Dave Calhoun, sendo questionado pelo senador republicano Josh Hawley, fez muito sucesso na internet.

Na época, com a Boeing em dificuldades financeiras, o parlamentar questiona como o diretor-presidente da empresa aeroespacial deu a si mesmo (via Conselho de Administração) um salário anual de US$ 32 milhões – um aumento de 45% – enquanto os funcionários da Companhia, uma das mais tradicionais e tecnológicas do setor, tiveram apenas 1% de reajuste.

O CEO, na ocasião, ficou sem explicação. E é claro que ficaria mesmo, pois o senador afirmou que o problema da Boeing – que atravessa uma crise há anos – era o gestor da Companhia, e não os funcionários, incluindo os engenheiros, os quais o congressista chamou de “os melhores do mundo”.

Esse caso ilustra bem o quão fora da realidade está o universo dos CEOs e a discrepância entre os ganhos deles e a produtividade das empresas. Há uma conta – ainda que moral – que não fecha. O que justifica uma empresa que não demonstra os melhores resultados pagar valores tão vultosos ao topo?

Aqui em Mato Grosso do Sul, nesta edição, trazemos o exemplo da MS Gás. A empresa aprovou, no fim de agosto, um aumento considerável – que chega a 67% para a diretora Cristiane Schmidt – para os diretores da estatal. Um reajuste muito desproporcional ao dos funcionários da empresa, que há 10 anos não têm ganho real nas negociações salariais.

Ainda que se tratasse de uma empresa estritamente privada, essa incoerência ficaria restrita ao universo interno corporis e aos resultados que a empresa apresenta – ou não. A distância entre a base da pirâmide e o topo, ainda que o topo seja altamente especializado, gera distorções de longo prazo.

Estamos, contudo, tratando de uma empresa estatal.

A MS Gás, para contextualizar os que podem não saber, é uma empresa cujo governo de Mato Grosso do Sul é o sócio majoritário, tendo como parceira a Commit Gás. Uma das justificativas para o salário milionário da “CEO” utilizadas internamente pela diretoria foi a de alinhar o salário de seus diretores com os de outras distribuidoras de gás do Brasil.

Mas, e quando se olha para o quintal do governo de Mato Grosso do Sul – o dono da MS Gás? A administração estadual fala em cortar centenas de milhões de reais em despesas até o fim do ano.

Há ainda um agravante contextual: a receita do Estado não cresce, sobretudo por causa da queda abrupta da arrecadação com – pasmem – a importação de gás natural, o principal produto da empresa que dá aumento de 67% à diretoria.

Enquanto isso, os comandantes da companhia parecem viver uma realidade totalmente diferente das finanças públicas de Mato Grosso do Sul. O detalhe, contudo, é que a MS Gás é uma empresa de economia mista, uma estatal. É pública!

