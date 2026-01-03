Férias com mais natureza e menos telas

O período de férias simboliza liberdade, alegria e leveza. É acordar com o nosso relógio biológico, sem compromissos agendados, sair da rotina e se aventurar no desconhecido. É comer fora de hora, escolher o que fazer com o nosso dia e incluir o não fazer nada!
É viajar com a família, conhecer novos lugares e mergulhar na leitura de livros que nos levam até onde a nossa imaginação alcança. É acampar na sala com a barraca feita de lençol preso com barbante, brincar na rua, desenhar, pintar e bordar!
É andar com os pés descalços, pisar na lama, tomar banho de chuva e se reunir em volta da fogueira... É viver o momento presente com presença, sabendo que esse tempo respeita um ciclo, e logo as aulas vão retomar.
Porém, muitas crianças ainda passam grande parte do seu tempo livre presas às telas, distantes da terra, do vento, do sol e do movimento. Essa hiperexposição digital desconecta vínculos, afasta a criatividade e todos os benefícios que o brincar carrega consigo.
As férias traduzem um tempo de transformação, um convite para que crianças e famílias abram espaço para o encantamento, para a pausa e para o brincar. Assim como a borboleta, que passa pela metamorfose em diferentes fases de seu ciclo, também podemos nos conectar com o que pulsa ao nosso redor com curiosidade, aprendizado, imaginação e ação.
E como transformar essa ideia da metamorfose em atividades práticas com as crianças?
Ofereça às crianças pequenas experiências que fortaleçam vínculos com a natureza de forma lúdica, educativa e regenerativa ao mesmo tempo.
Promova momentos: o ovo, que simboliza o início e a intenção pode se tornar o ato de plantar sementes; o lagarta, por ser um animal que come o tempo todo, pode ser cozinhar ou fazer uma caminhada observando as folhas na natureza.
Momentos de pausa, recolhimento, introspecção e silêncio representam o casulo ou a crisálida, como a leitura de algum livro, um intervalo e o descanso. Já a borboleta é tempo de liberdade, de agir coletivamente, com brincadeiras ao ar livre e muita criatividade!
Pequenas ações podem gerar grandes transformações. É nesse reencontro com a nossa natureza que fortalecemos vínculos e abrimos espaços para uma imensidão de novas possibilidades! Assim como despertar para o famoso termo efeito borboleta, substituímos naturalmente o tempo nas telas para mais tempo na terra!