Fraude fiscal também exige reação local

Nesta edição, o Correio do Estado revela que duas distribuidoras de combustíveis sediadas em Mato Grosso do Sul acumulam quase R$ 5 bilhões em dívidas com o Fisco federal. Mais do que o tamanho do passivo tributário, chama atenção o contexto em que uma dessas empresas aparece.
Ela é investigada pela Polícia Federal no âmbito da Operação Carbono Oculto, uma das mais relevantes investigações dos últimos anos sobre fraude tributária, lavagem de dinheiro e supostos vínculos com o crime organizado.
Os fatos expõem um problema que ultrapassa a esfera da arrecadação e alcança a segurança pública e a defesa da economia formal.
O combate a esquemas dessa natureza é, evidentemente, atribuição das autoridades federais. Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público têm conduzido investigações complexas, que apontam para uma sofisticada estrutura destinada a fraudar tributos, ocultar patrimônio e movimentar bilhões de reais.
O alcance dessas apurações demonstra que o enfrentamento ao crime econômico exige cooperação entre diversas instituições.
Mas isso não significa que os órgãos estaduais possam assumir uma posição meramente contemplativa. Ao contrário. Se empresas investigadas por integrar esquemas dessa dimensão escolheram Mato Grosso do Sul para instalar suas sedes, ainda que apenas formalmente, é razoável perguntar por quê.
O que tornou o Estado um endereço atrativo para essas operações? Houve falhas de fiscalização? Existiram brechas administrativas exploradas por organizações criminosas? Essas perguntas precisam ser respondidas.
O caso de Iguatemi é emblemático. Um município de pequeno porte abriga empresas que acumulam dívidas bilionárias com a União e que, segundo as investigações, teriam movimentado operações incompatíveis com a realidade econômica local.
É difícil acreditar que um fenômeno dessa magnitude não mereça também um olhar atento das instituições estaduais responsáveis pela inteligência fiscal e pelo combate ao crime organizado.
A Secretaria de Estado de Fazenda dispõe de mecanismos de fiscalização e análise de movimentações tributárias. As forças policiais estaduais contam com estruturas de inteligência voltadas justamente para identificar organizações criminosas e rastrear atividades econômicas suspeitas.
A Operação Carbono Oculto revela uma realidade preocupante. A fraude tributária deixou de ser apenas um problema arrecadatório para se transformar em instrumento de financiamento e fortalecimento de organizações criminosas.
Empresas de fachada, emissão de documentos fiscais, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial compõem um modelo sofisticado que prejudica os cofres públicos, desequilibra a concorrência e fortalece redes criminosas.
Mato Grosso do Sul não pode se limitar a assistir às investigações federais. Se parte dessa engrenagem passou por seu território, cabe às autoridades locais colaborar ativamente para identificar responsabilidades, fechar eventuais brechas e impedir que novas estruturas semelhantes se instalem.
O combate à fraude fiscal não é apenas uma questão de arrecadação. É uma política de proteção à economia, às empresas que cumprem a lei e à própria segurança pública.