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Editorial

Luxo, irregularidades e expansão urbana

É hora de refletir sobre os critérios que orientam a expansão urbana da Capital e sobre os limites que precisam ser respeitados para que o crescimento não ocorra à custa da legalidade

Da Redação

Da Redação

19/05/2026 - 07h15
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O imbróglio envolvendo o condomínio de luxo Soul Corpal Living Resort expõe, mais uma vez, um problema que há anos acompanha o crescimento urbano de Campo Grande: a dificuldade de se estabelecer limites claros entre desenvolvimento imobiliário, preservação ambiental e planejamento urbano responsável.

O caso ganhou repercussão justamente por reunir elementos que, isoladamente, já seriam suficientes para despertar preocupação. Juntos, tornam a situação ainda mais alarmante.

Trata-se de um empreendimento erguido sobre área federal ainda não regularizada e cercado por questionamentos ambientais relevantes, apontados tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

É inevitável o espanto diante da constatação de que um projeto marcado por tantas incertezas tenha conseguido avançar, sair do papel e chegar ao ponto de comercializar lotes de alto padrão.

A discussão jurídica certamente seguirá seu curso. É possível que, futuramente, a empresa responsável consiga regularizar a situação fundiária ou até demonstrar que parte das premissas levantadas pelos órgãos de controle não se sustenta integralmente.

Entretanto, independentemente do desfecho judicial, há um dano que já está posto: a insegurança. Em um mercado imobiliário que depende diretamente de confiança, previsibilidade e estabilidade, qualquer sombra de dúvida afeta vendas, reduz a atratividade e compromete a valorização dos imóveis.

O episódio também traz à tona uma reflexão ainda mais profunda sobre o modelo de crescimento adotado por Campo Grande. A Capital sul-mato-grossense já é reconhecida por seu perfil horizontalizado, espalhado e pouco adensado.

Em vez de estimular a ocupação inteligente dos espaços urbanos já existentes, com melhor aproveitamento da infraestrutura instalada, o município segue permitindo a expansão de condomínios cada vez mais distantes da malha consolidada, avançando sobre áreas rurais e ampliando os vazios urbanos.

Essa lógica cobra um preço alto da coletividade. Quanto mais distante estiverem os empreendimentos, maior será o custo para levar asfalto, iluminação pública, saneamento, transporte coletivo, rede elétrica e demais serviços essenciais.

É uma conta que, cedo ou tarde, acaba recaindo sobre toda a população. O crescimento desordenado não representa apenas um desafio urbanístico; é também um problema econômico, ambiental e social.

Campo Grande precisa decidir qual cidade deseja construir para as próximas décadas. Uma cidade compacta, eficiente e sustentável ou uma cidade cada vez mais dispersa, cara e difícil de administrar. O caso do Soul Corpal Living Resort deveria servir como ponto de inflexão para esse debate.

Mais do que discutir um empreendimento específico, é hora de refletir sobre os critérios que vêm orientando a expansão urbana da Capital e sobre os limites que precisam ser respeitados para que o crescimento não ocorra à custa da legalidade, do meio ambiente e do interesse público.

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EDITORIAL

Crédito que impulsiona o Estado

A chegada de novos recursos para a cadeia da celulose deve ser vista como uma notícia alentadora, pois amplia a circulação de riqueza e produz efeitos positivos

18/05/2026 07h15

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A liberação de crédito para mais uma megafábrica de celulose em Mato Grosso do Sul é uma notícia importante não apenas para o Estado, mas também para o Brasil.

Em um cenário econômico marcado por juros elevados, inflação ainda pressionando setores produtivos e dificuldade de acesso ao crédito, investimentos bilionários como o da futura fábrica da Bracell, em Bataguassu, representam um sinal relevante de confiança na economia sul-mato-grossense.

Não se trata apenas da instalação de mais uma indústria. Um empreendimento desse porte movimenta cadeias inteiras da economia, gera empregos, amplia a circulação de renda e fortalece a infraestrutura regional.

Embora o aporte financeiro seja direcionado inicialmente à construção e à implantação da fábrica, seus efeitos acabam sendo espalhados gradualmente por diversos segmentos econômicos locais.

Empresas de transporte, construção civil, alimentação, hotelaria, comércio e prestação de serviços passam a sentir os reflexos positivos quase imediatamente. Ao mesmo tempo, municípios recebem melhorias estruturais, aumento na arrecadação e maior dinamismo econômico.

É um ciclo que começa na indústria, mas que rapidamente alcança toda a sociedade.

O mais importante é que se trata de crédito voltado para investimento produtivo. Em tempos de incertezas econômicas, há diferença significativa entre dinheiro destinado apenas ao consumo imediato e recursos direcionados para ampliar a capacidade industrial do Estado.

Quando o crédito financia infraestrutura e expansão produtiva, os efeitos tendem a ser mais duradouros.

É claro que o cenário econômico nacional poderia ser melhor. Juros altos dificultam financiamentos, encarecem investimentos e reduzem a capacidade de expansão de muitos setores.

O próprio custo do crédito acaba sendo um obstáculo para empresas menores, que também fazem parte da cadeia econômica beneficiada pelos grandes empreendimentos.

No entanto, reduzir juros não é tarefa simples. A política monetária brasileira ainda enfrenta desafios ligados ao controle da inflação, ao equilíbrio fiscal e à estabilidade econômica.

Por isso, notícias como a liberação desse crédito bilionário acabam ganhando ainda mais relevância. Elas mostram que, mesmo em um ambiente adverso, há confiança de longo prazo no potencial econômico de Mato Grosso do Sul.

Além dos impactos imediatos, investimentos industriais dessa magnitude deixam legados permanentes.

Estradas são melhoradas, redes de energia são ampliadas, municípios passam a receber mais receitas e trabalhadores ganham oportunidades de qualificação profissional. Isso fortalece não apenas a economia atual, mas também a capacidade futura de desenvolvimento.

Mato Grosso do Sul segue consolidando uma vocação industrial que já transforma sua economia. E é justamente por isso que a chegada de novos recursos para a cadeia da celulose deve ser vista como uma notícia alentadora, pois amplia a circulação de riqueza, gera perspectivas de crescimento e produz efeitos positivos.

ARTIGOS

Tomar boas decisões é uma habilidade treinável

Parte da atividade neural envolvida na escolha acontece antes de ela chegar à consciência

16/05/2026 07h45

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Muita gente acredita que tomar boas decisões é uma espécie de dom, que ou a pessoa “nasceu com isso” ou está condenada a escolher mal. Contudo, a neurociência e a psicologia cognitiva mostram o contrário, que decidir bem não depende apenas de inteligência ou sorte, mas é uma habilidade treinável.

Um dos aspectos mais intrigantes é que, muitas vezes, seu cérebro decide antes de você saber. Parte da atividade neural envolvida na escolha acontece antes de ela chegar à consciência.

Isso não elimina nossa liberdade, mas revela que decidir é resultado de processos complexos, muitos deles automáticos, que antecedem a nossa percepção consciente.

Além disso, a tomada de decisão não é uma função isolada. Ela é fruto da integração de várias funções executivas como atenção, controle inibitório, regulação emocional, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva.

Ou seja, decidir bem exige foco, contenção de impulsos, organização de informações, avaliação de cenários e capacidade de ajuste. 

Daniel Kahneman ajuda a compreender esse processo ao descrever dois modos de pensar. O sistema 1 é rápido, intuitivo e econômico, útil em situações familiares ou que exigem agilidade, mas suscetível a vieses.

O sistema 2 é mais lento, analítico e deliberado, essencial para decisões complexas, embora mais custoso em termos de energia mental. Boas decisões pedem discernimento para saber quando confiar na agilidade do sistema 1 e quando e como acionar a profundidade do sistema 2.

Também é um erro imaginar que decidir bem seja escolher “pela razão” e excluir as emoções. Emoções não são inimigas da lucidez, visto que elas trazem informações valiosas. O problema surge quando dominam completamente o processo ou quando são ignoradas. Boas decisões exigem, portanto, equilíbrio entre razão e emoção.

O mesmo vale para instinto e intuição. O instinto é mais primário, ligado à sobrevivência. Já a intuição costuma vir da experiência e da leitura sutil de padrões. Ambos podem ajudar, mas não devem substituir a análise criteriosa em decisões complexas.

Mas veja, tão importante quanto saber decidir é saber quando não decidir. Cansaço, estresse, fome, prazos curtos ou excesso de informação comprometem a qualidade das escolhas, levando o cérebro a buscar alívio imediato em vez de boas decisões.

Por isso, também é essencial buscar dados confiáveis, reconhecer vieses inconscientes, alinhar a decisão aos seus valores e objetivos de longo prazo e considerar seu impacto no coletivo. Afinal, decidir nunca é um ato neutro e as nossas escolhas individuais também reverberam nos outros.

Tomar uma boa decisão não é um processo simples. Por isso, mesmo em meu livro “Neurociência Positiva”, dedico todo um capítulo a essa tão importante função executiva e apresento um fluxograma de tomada de decisão não para dar respostas prontas, mas para estimular perguntas melhores.

Porque a qualidade da decisão depende menos de certezas imediatas e mais de clareza. Treinar essa habilidade é treinar a forma como conduzimos a nossa vida.

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