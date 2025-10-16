Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Mais dívida para o povo pagar"

Deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), sobre empréstimo de R$ 20 bilhões aos Correios

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

16/10/2025 - 07h45
Correios falidos pagam diária milionária no exterior

Sem saber como fechar as contas e pretendendo um “cheque especial” de R$ 20 bilhões para não falir de vez, os Correios torraram mais de R$ 1,3 milhão só com diárias de servidores no exterior durante a gestão de Lula (PT), quando a estatal voltou a registrar deficit. A coluna teve acesso a comprovantes de gastos com diárias da ordem de R$ 1.383.220,64. Em fevereiro deste ano, um diretor dos Correios se mandou para a Flórida, da Disney, e os brasileiros pagaram a passagem do folgado: R$ 23 mil.

Bolso aberto

Nos quatro primeiros meses deste ano, a estatal torrou
R$ 92,3 mil com o bem-bom. No ano passado, passou de meio milhão: R$ 502,8 mil.

Gastam mesmo

No primeiro ano do Lula 3, servidores parecem ter viajado sem o menor pudor. A fatura empurrada no pagador de impostos foi de R$ 788 mil.

Amnésia

A despesa certamente é maior, já que dados como “passagens aéreas” estão desatualizados desde fevereiro e não foram considerados.

Deu no que deu

Os Correios davam lucro até Lula assumir e anular a lei que protegia estatais de tipos como seu churrasqueiro, que ele nomeou presidente.

CPMI define se encara “medalhões” no escândalo

A CPMI que investiga a roubalheira aos aposentados do INSS hoje vota 101 requerimentos fundamentais para aprofundar as investigações. Entre as propostas a serem votadas está a convocação de Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente do Sindnapi, um dos mais beneficiados pelos descontos nas aposentadorias. Esse sindicato já teve R$ 391 milhões bloqueados por ordem do ministro do STF André Mendonça. E a CPMI pediu a prisão de Miguel Cavalo, seu presidente. 

Ex-chefe

Outro nome de peso que figura entre os requerimentos é o de Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência Social de Lula.

Exposto ao sol

A CPMI vota se vai quebrar os sigilos bancários, fiscais e de comunicações de Lupi, incluindo e-mail institucional e celular pessoal.

Vai crescer

Serão analisados também pedidos de quebras de sigilo bancário e fiscal de 13 empresas enroladas na roubalheira.

Maduro marrom

Notícias de que o governo de Trump autorizou operações secretas (e letais) da CIA contra a ditadura na Venezuela, além do sobrevoo de mais de quatro horas de dois bombardeiros da Força Aérea dos EUA no Mar do Caribe, fizeram “Maduro” e “medo” entrarem para os assuntos do momento no X.

Confusão garantida

A previsão é de que hoje a CPMI do INSS será invadida pela tropa de choque de Lula, que não quer a convocação de seu irmão Frei Chico, cujo sindicato virou caso de polícia. Vai ter confusão. 

Devassa de Lupi 

A CPMI que investiga o roubo aos aposentados do INSS decide hoje se vai quebrar os sigilos do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, incluindo bancário e fiscal, e-mail institucional, celular pessoal, etc.

Pelegada insaciável

Ação no STF pede o fim dos descontos no INSS que enriqueceram sindicatos picaretas. A AGU de Lula pretende manter. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, desabafou: “A lista de absurdos não para”.

Motta nem reagiu

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que estava de papagaio de pirata ao lado de Lula no Rio de Janeiro, teve que engolir seco, além da vaia de petistas, Lula acusando o “baixo nível” do Congresso. 

Só depois

A oficialização do substituto de Luís Roberto Barroso não deve sair até sábado. É a data em que o ministro realmente deixa o STF. A antecipação é considerada grosseira até para Lula.

Meses de atraso

A Comissão Mista de Orçamento adiou outra vez a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apesar de a Constituição obrigar votação até 17 de julho. Será no dia 21. O governo entregou no prazo, em 15 de abril.

Passaram a perna

A Sociedade Beneficente São Camilo, mantenedora do Hospital São Camilo e São Luís, em Macapá (AP), rescindiu contrato com a Secretaria de Saúde estadual. Diz que tomou calote que passa dos R$ 98,7 milhões.

Pensando bem...

... o pior da química é a dependência.

PODER SEM PUDOR

Corrupção virou piada

Ao inquirir o empresário Antônio Velasco na CPI dos Correios, que investigava o escândalo do mensalão do primeiro governo de Lula, o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP) descontraiu o ambiente ao lembrar a célebre frase do mítico jornalista Aparício Torelli, o Barão de Itararé: “Negociata é aquele bom negócio para o qual não fomos convidados...”

EDITORIAL

O preço que impede o jovem de dirigir

O Brasil pode adotar modelos mais acessíveis e igualmente rigorosos para a emissão da CNH, como ocorre em outros países, onde o foco está na segurança e na prática

16/10/2025 07h00

Arquivo

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil, em especial em Mato Grosso do Sul, tornou-se um desafio que beira o impossível para muitos jovens. O levantamento publicado nesta edição mostra que o Estado tem uma das CNHs mais caras do País, e isso não é apenas uma curiosidade estatística: é um retrato de como um direito de mobilidade e uma ferramenta de inserção profissional se transformaram em artigo de luxo. Já passa da hora de o País discutir seriamente como baratear o processo de habilitação e devolvê-lo à sua função original: formar motoristas capacitados, sem excluir socialmente quem não pode pagar.

O alto custo da CNH atinge o cidadão justamente no momento em que ele é mais vulnerável financeiramente: a juventude. É entre os 18 anos e os 25 anos que a maioria tenta ingressar no mercado de trabalho, cursar a faculdade, iniciar a vida adulta. É também nessa fase que se descobre o peso das taxas, das aulas obrigatórias, dos exames e das burocracias, que, somados, tornam a obtenção da carteira inviável para quem não tem apoio familiar ou reserva financeira. Para muitos, o sonho de dirigir – e, mais do que isso, de trabalhar – fica adiado por tempo indeterminado.

Há tempos tirar a CNH deixou de ser sinônimo de comprar o primeiro carro. Hoje, ela é antes de tudo um instrumento de acesso a oportunidades. Motoristas de aplicativo, entregadores, vendedores, profissionais de manutenção, operadores logísticos e tantos outros dependem da habilitação, não como símbolo de status, mas como requisito para gerar renda. Grandes empresas exigem a carteira mesmo para cargos administrativos ou comerciais que envolvem deslocamentos. Em alguns casos, o simples fato de não ter CNH elimina o candidato de um processo seletivo. Ou seja: o custo da habilitação não apenas pesa no bolso, ele também fecha portas.

A ironia é que o Estado, que deveria incentivar a capacitação e a formalização, acaba impondo uma barreira que segrega. Um curso completo de autoescola pode ultrapassar facilmente a casa dos R$ 3 mil em Mato Grosso do Sul, e ainda há as taxas de exames, laudos médicos e psicológicos, custos de renovação e eventuais reprovações. Soma-se a isso a falta de programas permanentes de incentivo, como o CNH Social – política que, quando existe, é limitada e atinge um número muito pequeno de beneficiados. O resultado é que dirigir legalmente se tornou privilégio.

Flexibilizar as regras e reduzir o custo da CNH não significa comprometer a qualidade da formação. O Brasil pode adotar modelos mais acessíveis e igualmente rigorosos, como ocorre em outros países, onde o foco está na segurança e na prática, e não em um emaranhado de taxas e obrigações que beneficiam mais o sistema do que o aluno. É possível reduzir a carga horária teórica, digitalizar parte das etapas, revisar exigências desnecessárias e abrir espaço para parcerias com escolas públicas e programas de qualificação profissional.

O trânsito brasileiro, um dos mais letais do mundo, não precisa de menos formação, precisa de formação mais eficiente e inclusiva. Tornar o processo acessível é investir em motoristas conscientes e em jovens com mais chances de construir uma vida autônoma. O que não faz sentido é manter um modelo que transforma a CNH em símbolo de desigualdade. O acesso à habilitação deveria ser um caminho para a cidadania, não um privilégio de quem pode pagar. Enquanto isso não mudar, o volante continuará distante das mãos de quem mais precisa dele.

ARTIGOS

A aposentadoria do professor e os desafios após a reforma da Previdência

Sintonia pessoal pode facilitar a comunicação, promover decisões mais rápidas e criar um ambiente de trabalho leve e coeso

15/10/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Fazer negócios com amigos é uma aposta ousada. Para muitos empreendedores, a confiança forjada em anos de convivência representa uma base sólida para construir algo grandioso. Para outros, é um terreno escorregadio onde as emoções podem sabotar decisões racionais e colocar em risco uma amizade preciosa.

O dilema é real: amizade e sociedade podem ser combustível ou armadilha.

Ao contrário das parcerias formadas apenas por conveniência profissional ou capital, empreender com um amigo significa colocar em jogo valores, histórias e afetos. A sintonia pessoal pode facilitar a comunicação, promover decisões mais rápidas e criar um ambiente de trabalho leve e coeso.

Mas essa mesma proximidade pode dificultar conversas difíceis, esconder conflitos sob o verniz da amizade e impedir a tomada de decisões objetivas.

O grande trunfo de uma sociedade entre amigos – a confiança – também é seu ponto mais vulnerável. A informalidade típica dos laços afetivos, se não for controlada, pode se infiltrar nos processos de gestão, enfraquecendo o profissionalismo.

Expectativas mal alinhadas e a relutância em estabelecer regras rígidas, por medo de parecer “frio” ou “desconfiado”, são erros recorrentes que abrem brechas para desentendimentos profundos.

Para que a sociedade prospere, é necessário um pacto de maturidade. Isso inclui: separação clara entre amizade e gestão, acordos formais e transparentes e planejamento para o conflito, prevendo mecanismos de mediação e resolução. Há casos emblemáticos que mostram que a aposta pode valer a pena.

Larry Page e Sergey Brin (Google), Bill Gates e Paul Allen (Microsoft), Steve Jobs e Steve Wozniak (Apple), Ben Cohen e Jerry Greenfield (Ben & Jerry’s), Bill Hewlett e David Packard (HP) são exemplos de amizades que geraram gigantes da inovação, da tecnologia e da cultura.

Em comum, essas parcerias sustentaram-se em uma visão compartilhada e, muitas vezes, em uma gestão complementar. Mas mesmo essas histórias de sucesso enfrentaram tensões. Algumas amizades se desgastaram ao longo do tempo, provando que nem o êxito financeiro garante a longevidade do vínculo pessoal se ele não for cuidado.

Empreender com amigos não é para os ingênuos. É para quem tem coragem de enfrentar os riscos com responsabilidade, combinando afeto com racionalidade. A amizade pode ser, sim, o maior ativo de uma sociedade. Mas só será sustentável se vier acompanhada de diálogo franco, planejamento e disciplina.

Mais do que ter uma boa ideia ou uma conexão pessoal, é preciso construir um negócio sobre pilares firmes – e isso começa com clareza, respeito e compromisso mútuo.

Quando bem conduzida, a jornada empreendedora entre amigos pode ser não apenas bem-sucedida, mas transformadora. E provar, na prática, que o melhor dos dois mundos é possível.

