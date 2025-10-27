Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

O alerta da alta inadimplência em MS

O equilíbrio financeiro das famílias é um dos pilares da prosperidade de qualquer sociedade. Quando ele é abalado, todos perdem: o cidadão, o comércio e o Estado

Da Redação

Da Redação

27/10/2025 - 07h15
Em meio a indicadores que apontam crescimento e estabilidade na economia de Mato Grosso do Sul, há um dado que destoa e merece atenção redobrada: o aumento constante da inadimplência neste ano.

O contraste é evidente: enquanto os números de emprego e renda mostram avanços, o endividamento das famílias cresce em ritmo preocupante. Há, portanto, algo errado nesse cenário de aparente prosperidade que precisa ser entendido e corrigido.

O primeiro passo é tentar compreender as causas dessa contradição. Por que cresce o número de inadimplentes em um estado que vive, segundo os dados oficiais, um período de pleno emprego? A resposta pode estar menos na falta de renda e mais no descompasso entre o que se ganha e o que se gasta.

Em outras palavras, o problema talvez não esteja na ausência de trabalho, mas na forma como as famílias estão administrando seus recursos. O crédito fácil, o consumo estimulado e a pressão do custo de vida formam uma combinação perigosa, que tende a sufocar o orçamento doméstico e a empurrar muitas pessoas para o vermelho.

É natural que em tempos de otimismo econômico surjam tentações de consumo. A compra parcelada, o novo modelo de celular, a viagem que parecia inadiável, tudo isso encontra justificativa em um momento de aparente bonança.

Mas, quando o cartão de crédito vira extensão da renda e o limite do cheque especial se torna parte do orçamento, o caminho para a inadimplência está aberto. Nesse ponto, o controle é a palavra-chave. Frear os impulsos de consumo é difícil, especialmente quando o custo de vida aperta, mas é uma necessidade básica para estabilizar as finanças.

A educação financeira precisa deixar de ser um tema restrito aos especialistas e passar a fazer parte da rotina das famílias. Entender o valor real do dinheiro, planejar gastos, poupar quando possível e honrar compromissos são atitudes simples, mas que formam a base de uma economia pessoal saudável.

E quanto mais essa consciência se espalha, mais forte se torna a economia como um todo. Famílias endividadas reduzem o consumo responsável, comprometem o crédito e acabam por enfraquecer o mercado interno – o oposto do que se espera em um cenário de crescimento.

O alerta, portanto, está dado. Mato Grosso do Sul vive um bom momento econômico, mas não pode se acomodar diante do aumento da inadimplência. O equilíbrio financeiro das famílias é um dos pilares da prosperidade de qualquer sociedade.

Quando ele é abalado, todos perdem: o cidadão, o comércio e o próprio estado. É hora de tratar o tema com a seriedade que merece e de lembrar que prosperar de verdade significa também saber gastar com responsabilidade.

Lutero e a economia do sétimo mandamento

O mandamento implica que a liberdade só é virtuosa quando preserva o bem comum e não quando se torna licença para explorar

25/10/2025 07h45

Arquivo

É verdade que Martinho Lutero não escreveu tratados de economia, mas sua teologia moral contém diretrizes que moldaram o pensamento econômico ocidental de forma ampla.

Um grande exemplo disso é o Catecismo Menor, publicado em 1529, originalmente concebido como um manual de instrução cristã para famílias e comunidades. Nele, Lutero explica os Dez Mandamentos à luz da vida cotidiana, enfatizando a responsabilidade individual diante de Deus e do próximo.

No sétimo mandamento, “Não furtarás”, ele adverte: “Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro ou os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos; mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida”.

À primeira vista, o texto pode parecer apenas uma instrução teológica, mas essa formulação vai além da simples proibição do furto. Na verdade, ela traduz uma ética econômica de serviço mútuo, em que o trabalho, o comércio e a propriedade são expressões de vocação e confiança.

O mandamento implica que a liberdade só é virtuosa quando preserva o bem comum e não quando se torna licença para explorar. Há aqui o embrião de um princípio central da moderna liberdade econômica, que é o direito de empreender e possuir bens condicionado ao respeito pelos direitos dos outros.

A liberdade econômica é um subconjunto das liberdades humanas. Refere-se à capacidade das pessoas de trabalhar, negociar, contratar e usar a propriedade produtiva de acordo com suas próprias escolhas.

Estudos como os publicados pelo Instituto Fraser, do Canadá, que também elabora regularmente o Índice de Liberdade Econômica Mundial, mostram que quanto maior a liberdade de decisão individual, maior tende a ser o desenvolvimento e o padrão de vida.

Desde 1970, o referido índice mede esse grau de liberdade em mais de 160 países, avaliando cinco dimensões bem conhecidas: tamanho do governo, sistema legal e proteção aos direitos de propriedade, estabilidade monetária, liberdade de comércio internacional e regulação.

Essas dimensões dialogam diretamente com a ética do sétimo mandamento. O respeito à propriedade e aos contratos reflete a proteção legal e moral contra o furto institucional. A estabilidade monetária resguarda o valor do trabalho e da poupança, evitando o “furto invisível” da inflação.

A liberdade de comércio promove a cooperação entre os povos, e a limitação do poder governamental impede que a coerção substitua a confiança.

Assim, é fácil perceber que a doutrina cristã, expressa em um dos primeiros documentos da Reforma, e a liberdade econômica convergem em um ponto essencial: a verdadeira prosperidade nasce quando a liberdade é guiada pela responsabilidade diante de Deus e pelo dever de apoiar o progresso do próximo.

Estratégico para alimentar o mundo, fertilizante também ajuda a preservar o meio ambiente

Os fertilizantes desempenham um papel essencial na intensificação sustentável da agricultura, ajudando a produzir mais alimentos em menos espaço

25/10/2025 07h30

Arquivo

Quando se trata de fertilizantes, o equilíbrio é vital, a dose certa no momento certo permite que as culturas prosperem e ajudem a alimentar uma população mundial em crescimento. Mas o excesso pode prejudicar as lavouras, poluir o solo e a água e contribuir para o aquecimento global.

Como, então, encontrar o equilíbrio ideal? Uma das soluções está no manejo correto para otimizar a aplicação de fertilizantes e limitar seu impacto sobre o ambiente.

Nunca houve tantas bocas para alimentar no mundo, mas a solução não é usar mais fertilizantes. O uso excessivo é uma das razões pelas quais o setor agrícola se tornou, pouco a pouco, uma das principais fontes de gases de efeito estufa nos últimos anos.

Em 2014, o setor agrícola, incluindo a silvicultura e outros usos da terra, foi responsável por 24% das emissões globais de gases de efeito estufa, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

É preciso proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, apoiar os agricultores. Mas, para isso, é necessário, antes de tudo, entender com precisão como os fertilizantes interagem com o solo e as culturas.

O correto manejo dos fertilizantes permite encontrar formas viáveis de aumentar a produção de alimentos, ao mesmo tempo em que minimizamos ao máximo o impacto ambiental.

O desmatamento, especialmente em regiões tropicais, está fortemente associado à expansão agrícola. Quando os solos perdem produtividade por esgotamento de nutrientes ou manejo inadequado, a tendência é de abrir novas áreas para cultivo – muitas vezes à custa de florestas nativas.

Nesse contexto, os fertilizantes desempenham um papel essencial na intensificação sustentável da agricultura, ajudando a produzir mais alimentos em menos espaço.

O uso adequado de fertilizantes permite repor nutrientes essenciais ao solo e manter sua fertilidade ao longo do tempo. Isso significa que áreas já abertas para a agricultura podem continuar sendo produtivas, reduzindo a pressão por desmatamento.

Em outras palavras: quando um solo bem nutrido produz mais por hectare, é possível atender à demanda crescente por alimentos sem abrir novas áreas.

De acordo com estimativas da FAO e de centros de pesquisa agronômica, entre 40% e 60% dos ganhos de produtividade agrícola nas últimas décadas estão ligados ao uso de fertilizantes. Isso demonstra que, longe de serem um problema, os fertilizantes são aliados da conservação ambiental, desde que aplicados com base em boas práticas.

Em países como o Brasil, onde a agropecuária é um dos principais vetores de desmatamento, o aumento da produtividade em áreas já convertidas é uma das principais estratégias para conciliar produção e conservação.

O uso eficiente de fertilizantes em pastagens degradadas, por exemplo, pode dobrar a produtividade sem abrir um único hectare adicional. Isso é particularmente importante em biomas sensíveis como a Amazônia e o Cerrado.

A adubação correta e tecnificada é uma alternativa concreta à expansão agrícola baseada no desmatamento. Ao restaurar a fertilidade do solo e elevar a produtividade por hectare, os fertilizantes contribuem diretamente para a proteção de florestas, a mitigação das mudanças climáticas e a promoção de uma agricultura mais sustentável.

A aplicação adequada de fertilizantes repõe os nutrientes essenciais que as plantas retiram do solo durante seu crescimento. Elementos como nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), enxofre (S), cálcio (Ca), magnésio (Mg), além de micronutrientes como zinco (Zn) e boro (B), são fundamentais para o desenvolvimento saudável das plantas.

Além do volume de produção, os fertilizantes têm impacto direto sobre a composição nutricional dos alimentos. A deficiência de nutrientes no solo pode levar à colheita de produtos pobres em proteínas, vitaminas e minerais – o que contribui para a chamada “fome oculta”, quando há calorias suficientes, mas falta qualidade nutricional.

Estudos mostram que a aplicação adequada de zinco e ferro, por exemplo, aumenta a concentração desses minerais em grãos como o arroz e o trigo – importante para combater a anemia e deficiências nutricionais.

O enxofre é fundamental para a síntese de aminoácidos essenciais e melhora o teor de proteínas em leguminosas e oleaginosas. O potássio melhora a coloração, o sabor e o tempo de prateleira de frutas e hortaliças.

Em muitos países, os fertilizantes estão sendo usados como ferramentas de biofortificação agronômica – ou seja, a adição de nutrientes essenciais diretamente nas plantas, via solo ou foliar, para enriquecer os alimentos consumidos pela população.

Essa abordagem é especialmente importante em regiões onde há alta prevalência de carências nutricionais e baixa diversidade alimentar.

O uso racional de fertilizantes não apenas aumenta a produção de alimentos, como também melhora sua qualidade nutricional, com impactos positivos sobre a saúde pública e a segurança alimentar.

Ao nutrir o solo corretamente, garantimos plantas mais saudáveis, alimentos mais ricos e uma agricultura mais produtiva e sustentável.

