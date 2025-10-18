Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

O descarrilamento da responsabilidade

Há mais de uma década, a Rumo Logística mantém paralisada a Malha Oeste em Mato Grosso do Sul, sem operar, sem devolver e sem ser cobrada pela omissão

Da Redação

Da Redação

18/10/2025 - 07h15
É altamente irresponsável a maneira como a Rumo conduz a concessão da Malha Oeste em Mato Grosso do Sul. Há mais de 10 anos, o trecho ferroviário está praticamente paralisado, entregue ao abandono, corroído pelo tempo e a omissão.

Os trilhos que um dia representaram desenvolvimento, integração e logística, hoje, são o símbolo do descaso com o patrimônio público. E o mais grave: a empresa não larga o osso.

Há uma pergunta óbvia que insiste em ecoar: se a ferrovia não dá lucro, por que não devolvê-la à União? Essa é a questão central que paira sobre o caso. A resposta, claro, está com a Rumo, mas o contexto em torno do tema ajuda o leitor a tirar suas próprias conclusões.

A empresa, afinal, detém outra ferrovia em Mato Grosso do Sul, extremamente rentável: a Malha Norte, que corta o noroeste do Estado. Em certos trechos, as duas linhas chegam a ficar a menos de 100 quilômetros de distância uma da outra.

A partir daí, a reflexão se impõe: qual seria o real interesse da Rumo em reativar a linha de baixo, se a de cima já atende à demanda e gera bons resultados financeiros?

É aqui que surge uma segunda pergunta, ainda mais incômoda: por que a Rumo não devolve a concessão da Malha Oeste? A resposta, novamente, está nas entrelinhas do comportamento empresarial, e o leitor pode deduzir o motivo.

Devolver a ferrovia significaria abrir espaço para um concorrente. Em outras palavras, manter a concessão ociosa é também uma forma de bloquear o mercado e impedir que outro operador explore o trecho.

Essa é uma estratégia cruel travestida de inércia. O prejuízo, porém, é coletivo. Municípios inteiros ficam sem alternativas logísticas, o potencial de escoamento agrícola e industrial do Estado é sufocado e o patrimônio público se deteriora dia após dia.

E então chegamos a um terceiro ponto: onde está a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)? O órgão regulador, responsável por fiscalizar e garantir o cumprimento das obrigações contratuais, parece ter se resignado diante da paralisia.

Por que não cassar a concessão, mesmo que seja para devolver o controle à União, já que, na prática, a ferrovia está parada?

A resposta para essa pergunta está em reportagem desta edição. Se a Rumo devolver a Malha Oeste, será obrigada a indenizar a União em mais de R$ 2 bilhões. Eis o verdadeiro trilho dessa história: não é a ferrovia que não dá lucro, é a multa que não cabe no balanço.

Enquanto isso, o tempo passa, a omissão se perpetua e Mato Grosso do Sul continua à margem dos trilhos que poderiam impulsionar sua economia. É o retrato de um país que, por leniência e conveniência, permite que concessões públicas se transformem em concessões privadas de impunidade.

ARTIGOS

Novo marco e a transformação dos limites das provas digitais

Em razão do princípio do reconhecimento mútuo, as partes interessadas não conseguem questionar, nos tribunais nacionais, a legalidade da medida investigativa francesa que deu origem a essas provas

17/10/2025 07h45

Arquivo

Em 16 de setembro de 2025, o Tribunal de Cassação francês (Cour de Cassation) emitiu uma decisão histórica sobre o direito a um recurso efetivo para todas as pessoas afetadas pelos processos relacionados à plataforma criptografada Sky ECC – um marco que pode transformar o tratamento jurídico das provas digitais em toda a Europa.

Em diversos Estados-membros da União Europeia, as investigações criminais se baseiam, de forma exclusiva ou predominante, nos dados coletados na França e posteriormente compartilhados com outros países.

Ocorre que, em razão do princípio do reconhecimento mútuo, as partes interessadas não conseguem questionar, nos tribunais nacionais, a legalidade da medida investigativa francesa que deu origem a essas provas.

Para romper esse impasse, advogados têm recorrido ao sistema judicial francês com o objetivo de revisar a legalidade das investigações conduzidas no âmbito do Sky ECC – operação que, segundo os defensores, violaria normas fundamentais do Direito francês e europeu.

Em junho de 2024, o Tribunal de Apelação de Paris considerou um desses recursos inadmissível. O caso, contudo, chegou à mais alta instância francesa, e por decisão de 16 de setembro de 2025 (nº 24-84.262), a Cour de Cassation submeteu ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) questões prejudiciais sobre a compatibilidade do Direito francês com as garantias da União Europeia – especialmente no tocante ao direito a um recurso efetivo.

A Corte francesa destacou que a interpretação do TJUE poderá ter “consequências significativas” não apenas para ações semelhantes na França, mas também para inúmeros processos em curso em outros Estados-membros que utilizam provas obtidas via decisões europeias de investigação (DEI) derivadas da mesma operação Sky ECC.

Se o TJUE reconhecer a admissibilidade do recurso, o desfecho tende a ser inequívoco: a forma como os dados Sky ECC foram obtidos viola o Direito da União Europeia – e, por consequência, o próprio Direito francês.

Esse entendimento reforça outra decisão relevante da Cour de Cassation, de junho de 2025, segundo a qual investigações digitais com efeitos transfronteiriços exigem a notificação prévia dos Estados envolvidos, requisito que não foi observado na operação Sky ECC.

O caso representa um avanço inédito para o Estado de Direito na era digital. Mais do que garantir a legalidade dos meios de prova, a decisão francesa abre caminho para que outros países – como Brasil, Portugal, Espanha e Paraguai – possam revisar procedimentos semelhantes e fortalecer a proteção jurisdicional em investigações que envolvem dados criptografados e cooperação internacional.

ARTIGOS

Novidades da Lei da Ficha Limpa: segurança jurídica com pitadas políticas

Justificativa da reforma foi a segurança jurídica: aprimorar a previsibilidade e a estabilidade dessa lei e das decisões judiciais que a aplicam

17/10/2025 07h30

Arquivo

A Lei Complementar nº 219/2025 alterou a Lei Complementar nº 64/1990, conhecida como Lei das Inelegibilidades ou Lei da Ficha Limpa. Justificativa da reforma foi a segurança jurídica: aprimorar a previsibilidade e a estabilidade dessa lei e das decisões judiciais que a aplicam.

Principal novidade reside na uniformização da contagem do prazo da inelegibilidade.

Agora, o prazo de oito anos é contado (conforme o motivo): da condenação por órgão colegiado; da decisão que decretar a perda do mandato; da renúncia ao cargo eletivo; ou da eleição na qual ocorreu a prática abusiva. Antes, esse prazo era contado após o fim do mandato, podendo se estender bastante.

Outra importante novidade é o Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE), pelo qual o pré-candidato (ou seu partido político) com dúvida pode, a qualquer tempo, consultar sua capacidade eleitoral passiva (de ser votado).

Há mais: não se admite inelegibilidade por ato de improbidade culposo; demissão do serviço público só gera inelegibilidade se o ato que a causou for equiparado a ato ímprobo; prazos de desincompatibilização foram unificados em seis meses; e candidatos podem ser eleitos se a inelegibilidade for extinta até a diplomação.

Sendo procedente de órgãos políticos (aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência), a reforma também apresenta, ao lado do pretexto da segurança jurídica, alguns efeitos claramente eleitorais.

A consequência política mais evidente é a redução dos prazos de inelegibilidade: em casos de perda ou renúncia do cargo, a restrição se estendia até oito anos após o fim do mandato ou legislatura para o qual fora eleito; e em condenações judiciais, começava com a condenação colegiada e se estendia até oito anos após o cumprimento da pena.

Em ambos os casos, portanto, não havia prazo estático. Poderia se estender por até 12 anos, se a renúncia ou cassação ocorresse no início do mandato; ou indefinidamente, no caso de condenações judiciais, a depender da duração do processo e do cumprimento da pena.

A reforma manteve excepcionalmente essa contagem para crimes contra a administração pública e outros delitos graves (lavagem de dinheiro, tráfico, escravidão, homicídio, estupro e organização criminosa). Mas, na regra geral, o prazo agora se inicia com a perda (ou renúncia) do cargo ou com a condenação colegiada e termina oito anos depois, independentemente da duração restante do mandato, do processo ou da pena.

Outro benefício para a classe política: na condenação por ato de improbidade, a parte conclusiva da decisão deve mencionar concomitantemente lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito para gerar inelegibilidade.

Além disso, inelegibilidades de condenações pelos mesmos fatos devem ser unificadas em prazo único.
Como efeito eleitoral, também se noticiou que o veto do presidente Lula sobre parte da reforma prejudicaria Jair Bolsonaro, ampliando sua inelegibilidade pela condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022.

Contudo, se esse foi o objetivo do veto, parece excessivo, pois a jurisprudência do TSE (concretizada na Súmula nº 19) revela que a norma vetada nada alteraria: com ou sem o veto, Bolsonaro estaria elegível em 2030 – ressalvadas outras condenações que também o deixem inelegível.

As alterações serão aplicáveis nas eleições de 2026, incidindo inclusive sobre fatos pretéritos, conforme entendimento do STF em outros casos sobre o tema.

