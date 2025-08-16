Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

O fim das portas abertas nos hospitais

A realidade é que a oferta de serviços hospitalares no SUS, em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul, supera a demanda potencial, mas peca na eficiência

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

16/08/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O anúncio de que o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul deixará de receber demanda espontânea a partir de segunda-feira marca uma mudança significativa no funcionamento da rede pública de saúde de Campo Grande.

Será o último hospital público ou vinculado a uma fundação que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital a adotar esse modelo, encerrando de vez uma alternativa que, por anos, esteve disponível à população.

O acesso passará a ser exclusivamente por meio da regulação, o que significa que cada paciente precisará passar antes por um filtro de encaminhamento oficial.

No curto prazo, a medida representa o fechamento de uma das portas de entrada mais importantes para quem busca atendimento hospitalar.

Em meio à sobrecarga e à qualidade questionável dos serviços prestados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nos Centros Regionais de Saúde, ambos sob gestão da prefeitura, o Hospital Regional funcionava como uma válvula de escape para casos que não conseguiam resposta satisfatória nesses locais.

A população perde, portanto, um recurso imediato para situações urgentes, especialmente aquelas em que o tempo de espera pode agravar o quadro clínico.

Por outro lado, o novo formato promete ganhos importantes no médio prazo. Ao reservar as vagas hospitalares apenas para casos que realmente exigem internação, abre-se a possibilidade de reduzir a superlotação e otimizar recursos humanos e materiais.

Essa triagem mais rigorosa deve permitir que o hospital cumpra sua função primordial – atender pacientes em situações graves – e melhore a qualidade do serviço oferecido. Entretanto, essa transição não está isenta de riscos e desafios.

O principal deles é a já conhecida deficiência de critérios claros e uniformes para o encaminhamento de pacientes na rede do SUS.

Hoje, há um verdadeiro jogo de empurra entre as UPAs, Centros Regionais de Saúde e hospitais, no qual quem mais sofre é o cidadão.

Se a regulação não for acompanhada de protocolos precisos e de treinamento adequado, a mudança poderá resultar apenas em mais burocracia e no aumento da frustração popular.

O impacto imediato também recairá sobre a saúde municipal, que assumirá um papel ainda mais central. Será a gestão da prefeitura a responsável por regular a entrada dos pacientes nos hospitais. Isso exige eficiência, transparência e capacidade de resposta rápida.

Sem um reforço na gestão e nos investimentos na rede de atenção básica e de urgência, o gargalo apenas mudará de endereço, sem resolver o problema de fundo.

A realidade é que a oferta de serviços hospitalares no SUS, em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul, supera a demanda potencial, mas peca na eficiência.

O que falta não é estrutura física ou número de leitos, é gestão qualificada, integração entre os diferentes níveis de atendimento e respeito ao princípio de prioridade, baseado na gravidade do caso.

Um sistema de regulação eficiente pode ser a chave para transformar esse potencial em resultados concretos para o paciente.

A decisão do Hospital Regional, portanto, deve ser encarada como uma oportunidade de reorganizar a rede de saúde pública. 

ARTIGOS

Política antitarifaço: entre a diplomacia e a crise fiscal

a economia responde melhor a soluções negociadas na origem do problema do que a remendos caros no seu desfecho

15/08/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Ainda não há uma data para o anúncio das medidas que o governo promete para atenuar os impactos do chamado tarifaço, imposto pelos Estados Unidos. Enquanto isso, o tempo corre e, com ele, a apreensão de setores exportadores, que observam, preocupados, seus contratos e margens ameaçados.

Não é difícil entender a cautela: o espaço fiscal é apertado, a arrecadação não tem fôlego para novos desembolsos e qualquer gasto adicional pressiona metas já fragilizadas.

Nesse contexto, cada dia sem definição reforça a sensação de que o desafio talvez não seja apenas técnico, mas político e diplomático. Criar um pacote que não fira o equilíbrio fiscal exige criatividade e, muitas vezes, concessões internas.

Mas também é verdade que a economia, nesse tipo de impasse, responde melhor a soluções negociadas na origem do problema do que a remendos caros no seu desfecho.

O governo afirma que a proposta em estudo não terá impacto nos parâmetros fiscais. É uma meta ambiciosa, quase paradoxal, diante de um cenário que demanda recursos. Subsídios, linhas de crédito e incentivos custam dinheiro, e esse é justamente o recurso mais escasso no momento.

Talvez fosse mais pragmático investir esforços em uma mesa de negociação com Washington, ainda que isso envolva complexidades diplomáticas.

Reduzir tarifas pela via política é, em muitos casos, menos custoso do que criar mecanismos de compensação interna que, inevitavelmente, acabam se espalhando pelo orçamento e ganhando vida própria. Em crises comerciais, o imediatismo pode ser tentador, mas nem sempre é a estratégia mais inteligente.

Ainda que o discurso oficial fale em proteger a indústria nacional e preservar empregos, qualquer intervenção dessa natureza esbarra em um dilema antigo: como financiar a proteção sem desequilibrar ainda mais as contas públicas?

No cenário atual, em que o governo já lida com despesas crescentes e uma arrecadação volátil, cada real destinado a medidas emergenciais precisa ser retirado de outro setor ou compensado com aumento de receita, algo politicamente desgastante.

A experiência brasileira mostra que medidas de socorro econômico, quando não calibradas, tendem a transformar-se em compromissos permanentes, pressionando o erário por muito mais tempo do que a crise que as originou.

Além disso, existe um custo de oportunidade pouco debatido. Recursos e energia política que poderiam ser direcionados para um diálogo mais assertivo com os EUA acabam sendo absorvidos pela construção de um pacote interno de difícil execução.

Negociar tarifas diretamente com a administração norte-americana exigiria articulação e paciência, mas teria potencial de solucionar o problema na raiz, preservando o caixa e evitando a criação de novos passivos fiscais.

A opção por um caminho mais custoso e indireto pode não apenas onerar o presente, como também comprometer a capacidade de resposta a crises futuras.

ARTIGOS

Justiça e razão inspirado em "Elogio da Loucura" de Erasmo de Rotterdam

A denúncia a hipocrisia e histeria coletiva da humanidade

15/08/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Dificilmente vai haver um consenso na história da humanidade sobre o conflito de interesses entre os grupos que a compõem. É da essência do ser humano, sempre, querer mostrar que o destino do caminho escolhido por um grupo é melhor do que o outro, e por essa razão todos devem seguí-lo, e para que isso aconteça o método empregado há milênios é o discurso.

O problema começa a aparecer quando o discurso do líder é maior que a causa, nitidamente para satisfações pessoais (por egoísmo, vaidade ou loucura) e aqueles que o seguem começam a acreditar piamente que aquele motivo também pertence a eles, surgindo também interesses pessoais escusos do grupo contrário, que criam um discurso digladiador, elegendo outro líder, instigando a massa, instaurando o caos, sem se preocuparem com o todo, considerando totalmente natural a defesa individual com a extirpação do grupo alheio.

Na história da humanidade, Erasmo de Rotterdam quando escreveu “Elogio da Loucura”, o fez como forma erguer um discurso a denunciar a hipocrisia e histeria coletiva da humanidade, a fim de chamar as pessoas de volta à razão, e que quando o escreveu a sua obra no século 16 criticou juristas minuciosos, matemáticos empertigados, bispos luxuriosos, comerciantes gananciosos e governantes corruptos, enfim, ninguém escapou.

E Rotterdam, num período em que a Igreja Católica detinha o poder estatal, político e religioso, em franco gesto espirituoso e divertido a criticou, mas concluiu a sua obra que toda hipocrisia, e os piores adjetivos humanos, tinha um único culpado que era a loucura, e ele justificava na Bíblia a sua assertiva em Corintios 1:25 quando disse que “a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana”.

Ingenuamente, porém, o confessa Jeremias: “Todos os homens tornaram-se loucos à força da sabedoria.”

Muito embora fosse uma obra considerada perigosa para a época, o Vaticano compreendeu a importância dela, que Rotterdam queria uma reforma interna da Igreja e não uma ruptura, e que, de forma inteligente, não puniu o autor da obra e jamais pessoalizou as suas ideias, encarando como uma crítica construtiva para fortalecer a sua instituição.

O discurso de Rotterdam extremamente ácido e, à época, considerado chulo pelo linguajar pouco polido em tecer críticas a Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa do planeta, que poderia prende-lo e executá-lo em praça pública se quisesse, decidiu com sabedoria, racionalidade, serenidade e de forma institucional, ouví-lo e entender que Rotterdam advertia a Igreja Católica de que se não mudasse haveria uma rebelião interna, o que, de fato, aconteceu com a reforma protestante de Martinho Lutero pela acusação de venda das indulgências, que o Vaticano teve que tomar providências urgentes para que não perdesse os seus fiéis, e imediatamente assim o fez.

O Vaticano mostrou que as instituições de poder servem para serem maior que a causa, o Vaticano veio mostrar que uma instituição não precisa impor o terror e o medo quando lhe apontam o dedo na cara, a instituição da Igreja Católica foi sábia ao ouvir Rotterdam, quando este lhe anteviu o problema.

Ela não o acusou e não agiu de forma ditatorial e covarde para proibir ideias, quando Rotterdam foi às ruas e escancarou o problema da venda das indulgências, que já era de conhecimento público.

O Vaticano entendeu que se prendesse e aniquilasse quem apenas lhe criticasse, outros clérigos de outros países imporiam-lhe sansões piores do que a Igreja Católica sofreu, que foi a reforma protestante pela Alemanha, e que julgamentos que envolvam o interesse público devem ser tomados por um colegiado, com sabedoria e prudência, como o fez o Vaticano, e não de forma individual, como alguns membros do Vaticano quiseram, a fim de preservar o último bastião da fé humana: a Justiça.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3470, sexta-feira (15/08)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3470, sexta-feira (15/08)

3

Traficante "ostentação" morava em mansão e tinha rede de empresas
Tráfico e lavagem de dinheiro

/ 22 horas

Traficante "ostentação" morava em mansão e tinha rede de empresas

4

Morre Hormínio Antunes, fazendeiro que "dividiu" nome com ponte sobre o Rio Formoso
Luto

/ 13 horas

Morre Hormínio Antunes, fazendeiro que "dividiu" nome com ponte sobre o Rio Formoso

5

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça
contra-ataque 3

/ 1 dia

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/08/2025

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 07/08/2025

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos