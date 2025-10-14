O poder e o preço das emendas parlamentares

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As emendas parlamentares são, em teoria, um instrumento nobre da democracia. Criadas para permitir que deputados e senadores indiquem onde parte do orçamento público deve ser aplicada, elas têm a função de aproximar o poder central das demandas locais.

Em resumo, tratam-se de valores que o parlamentar destina a obras, equipamentos e serviços em municípios de sua base eleitoral – hospitais, escolas, pavimentação, entre outros. Na prática, são também uma poderosa ferramenta política, usada para reforçar vínculos com prefeitos, lideranças e eleitores.

É bom que o leitor saiba: o instrumento da emenda parlamentar surgiu como um meio de o legislador mostrar resultados concretos em suas bases e, com isso, fortalecer sua imagem para tentar a reeleição. Em um país de dimensões continentais, em que a presença do Estado é desigual, o mecanismo parecia razoável.

No entanto, o sistema das emendas parlamentares toca em um ponto sensível da separação dos poderes. Se o princípio da tripartição fosse aplicado em sua forma mais pura, haveria pouco espaço para esse tipo de interferência. Afinal, ao Executivo cabe executar o orçamento; ao Legislativo, legislar e fiscalizar; e ao Judiciário, julgar.

Com o tempo, porém, o Legislativo quis mais do que aprovar e fiscalizar. Quis também participar da execução. O raciocínio era simples: por que não deixar a própria marca no orçamento federal, reservando recursos para determinadas obras em suas bases eleitorais? Assim, nasceu um modelo que, a princípio, parecia equilibrado – o Executivo planejava e executava, e o Legislativo apenas sugeria.

Mas o equilíbrio se rompeu quando as emendas se tornaram impositivas. O que antes era uma sugestão passou a ser uma obrigação. Deputados e senadores conquistaram o direito de determinar o destino de bilhões de reais do orçamento, sem arcar com o ônus de equilibrar as contas públicas.

O cenário piorou com o surgimento de artifícios como as “emendas de relator” – o chamado “orçamento secreto” – e as “emendas Pix”, que dispensam detalhamento e fiscalização. Assim, o poder de interferir no orçamento expandiu-se, enquanto os mecanismos de controle se enfraqueceram.

O resultado é um sistema opaco, vulnerável a desvios e barganhas políticas. Em muitos casos, prefeitos e parlamentares transformaram as emendas em moeda de troca.

O caso de Vicentina, em Mato Grosso do Sul, ilustra bem o problema: o ex-prefeito comprou carros novos com recursos de uma emenda do orçamento secreto e, um ano depois, os vendeu sem qualquer explicação sobre o destino do dinheiro público.

Enquanto o País não avança na transparência das emendas, seguimos diante de um paradoxo. O instrumento que deveria aproximar o cidadão do orçamento público acaba se transformando em um atalho para o uso político do dinheiro federal. As emendas parlamentares, quando bem aplicadas, podem melhorar vidas.

Mas, sem controle e clareza, apenas reforçam a distância entre o interesse público e o interesse eleitoral.