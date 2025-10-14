Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O poder e o preço das emendas parlamentares

O instrumento das emendas que deveria aproximar o cidadão do orçamento público acaba se transformando em um atalho para o uso político do dinheiro federal

Da Redação

Da Redação

14/10/2025 - 07h15
As emendas parlamentares são, em teoria, um instrumento nobre da democracia. Criadas para permitir que deputados e senadores indiquem onde parte do orçamento público deve ser aplicada, elas têm a função de aproximar o poder central das demandas locais.

Em resumo, tratam-se de valores que o parlamentar destina a obras, equipamentos e serviços em municípios de sua base eleitoral – hospitais, escolas, pavimentação, entre outros. Na prática, são também uma poderosa ferramenta política, usada para reforçar vínculos com prefeitos, lideranças e eleitores.

É bom que o leitor saiba: o instrumento da emenda parlamentar surgiu como um meio de o legislador mostrar resultados concretos em suas bases e, com isso, fortalecer sua imagem para tentar a reeleição. Em um país de dimensões continentais, em que a presença do Estado é desigual, o mecanismo parecia razoável.

No entanto, o sistema das emendas parlamentares toca em um ponto sensível da separação dos poderes. Se o princípio da tripartição fosse aplicado em sua forma mais pura, haveria pouco espaço para esse tipo de interferência. Afinal, ao Executivo cabe executar o orçamento; ao Legislativo, legislar e fiscalizar; e ao Judiciário, julgar.

Com o tempo, porém, o Legislativo quis mais do que aprovar e fiscalizar. Quis também participar da execução. O raciocínio era simples: por que não deixar a própria marca no orçamento federal, reservando recursos para determinadas obras em suas bases eleitorais? Assim, nasceu um modelo que, a princípio, parecia equilibrado – o Executivo planejava e executava, e o Legislativo apenas sugeria.

Mas o equilíbrio se rompeu quando as emendas se tornaram impositivas. O que antes era uma sugestão passou a ser uma obrigação. Deputados e senadores conquistaram o direito de determinar o destino de bilhões de reais do orçamento, sem arcar com o ônus de equilibrar as contas públicas.

O cenário piorou com o surgimento de artifícios como as “emendas de relator” – o chamado “orçamento secreto” – e as “emendas Pix”, que dispensam detalhamento e fiscalização. Assim, o poder de interferir no orçamento expandiu-se, enquanto os mecanismos de controle se enfraqueceram.

O resultado é um sistema opaco, vulnerável a desvios e barganhas políticas. Em muitos casos, prefeitos e parlamentares transformaram as emendas em moeda de troca.

O caso de Vicentina, em Mato Grosso do Sul, ilustra bem o problema: o ex-prefeito comprou carros novos com recursos de uma emenda do orçamento secreto e, um ano depois, os vendeu sem qualquer explicação sobre o destino do dinheiro público.

Enquanto o País não avança na transparência das emendas, seguimos diante de um paradoxo. O instrumento que deveria aproximar o cidadão do orçamento público acaba se transformando em um atalho para o uso político do dinheiro federal. As emendas parlamentares, quando bem aplicadas, podem melhorar vidas.

Mas, sem controle e clareza, apenas reforçam a distância entre o interesse público e o interesse eleitoral.

ARTIGOS

O líder é como o meio do sanduíche: sofre pressão de todos os lados

Aumento expressivo no consumo de ansiolíticos e remédios para dormir, com rotina desafiadora, muitos profissionais não querem entrar nesse jogo

13/10/2025 07h45

Costumo dizer que o líder é o meio do sanduíche, pois sofre pressão de todos os lados, da diretoria, do mercado, da concorrência, dos clientes, da área produtiva e da cobrança por inovação agregando novas tecnologias. E, no meio disso, precisa estar emocionalmente bem.

Curiosamente, aumentou expressivamente o consumo de ansiolíticos e remédios para dormir. Diagnósticos de TDAH têm se tornado cada vez mais frequentes, assim como o estresse e até afastamentos por burnout. Ou seja: a rotina é desafiadora, e muitos profissionais não querem entrar nesse jogo.

Com essa realidade e pressão sofrida, muitos profissionais têm evitado promoções internas e até, em alguns casos, recusado. O motivo? Evitar essa sobrecarga de trabalho por entenderem que a prioridade é sua qualidade de vida.

Podemos dizer que estão errados? Difícil afirmar, pois muitos cresceram vendo pais ou familiares ausentes, que adoeceram pela dificuldade de encontrar o equilíbrio, “dando a vida” ao trabalho. Em alguns casos, o preço que se paga é elevado!

Por outro lado, não é raro ouvir gestores e empreendedores desabafando sobre os desafios da liderança e da gestão de pessoas. Alguns relatam que eles queriam apenas ser funcionários, fazerem o que era pedido e ainda responsabilizaram a empresa pelo próprio crescimento.

É uma linha tênue, eu sei, mas o verdadeiro desafio é encontrar o equilíbrio e priorizar o que realmente importa.

Já é sabido que pessoas são um dos maiores, se não o maior, desafios enfrentados pelas empresas, sejam eles relacionados à contratação de colaboradores e fornecedores ou à retenção de talentos.

Mas e se o maior desafio não for apenas encontrar as pessoas certas, mas, sim, fazer as escolhas certas sobre elas?

E se, em vez de assumir todas essas pressões sozinho, o líder tivesse um time bem estruturado para sustentar esse crescimento? Essa é a diferença entre um empresário que faz tudo e um gestor que desenvolve pessoas.

ARTIGOS

Julgamento do rol da ANS: o que o STF fez conosco?

O que importa é que tal decisão conferiu uma segurança jurídica para o caso

13/10/2025 07h30

O tão aguardado julgamento sobre a validade constitucional da Lei nº 14.454, de 2022, lei que, aliás, alterou a Lei de Planos de Saúde para estabelecer em quais situações os planos de saúde deverão cobrir tratamento solicitado pelo beneficiário que estiver fora do rol da ANS, e que gerou muitas críticas.

Eu ouvi, principalmente daqueles que têm uma certa aversão ao STF, dizerem que a coisa só piorou. Outros dizendo que complicou mais, que prejudicou a vida dos consumidores de planos de saúde, que foi decisão pró-operadora. E, para acentuar o tom da preocupação, a indagação do tipo: o que o STF fez conosco?

Ao tomar conhecimento integral da decisão pela Suprema Corte, o que pude notar é que foi conferida validade à Lei nº 14.454, de 2022. Dizendo de forma simples e direta num primeiro momento: os planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamento ou medicamento que estiver fora do rol da ANS, conforme a Resolução Normativa 465/2021.

Apesar do rigor na referida regra, certo é que ela comporta exceções que a flexibilizam, justamente por estarmos lidando com vidas humanas – aliás, esse é um dos fundamentos que devem ser ratificados pela nossa sociedade quando a questão é saúde.

Nesse sentido, num segundo momento, para que a operadora reveja a sua negativa, o tratamento ou medicamento que o beneficiário necessita para o restabelecimento de sua saúde deverá atender aos seguintes requisitos.

Ter o seu devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não podendo ser tratamento experimental; prescrição por meio de um laudo do médico ou odontólogo (e aqui não basta um simples relatório), deve ser um laudo médico bem detalhado; indicação de que tal tratamento é o único capaz de surtir efeito na melhora do quadro clínico do paciente, por não termos mais nenhum outro que o substitua; comprovação de que este tratamento tem eficácia científica na literatura médica e com fortes evidências respaldadas por órgãos técnicos de alto nível em questão de saúde, como o Conitec e o Natjus.

Importante esclarecer que esses critérios são cumulativos, não vale atender um ou outro. Diante disso, podemos concluir, sinceramente, que o STF só ratificou o que já vinha sendo seguido atualmente no cenário jurídico acerca do assunto.

E apesar dos repetitivos bordões: se rol taxativo ou exemplificativo... Aberto ou fechado... Taxativo mitigado... O que importa é que tal decisão conferiu uma segurança jurídica para o caso.

Agora, o que temos é uma decisão que ratificou a lei para concluir, dentro das premissas expostas, que: os planos de saúde só deverão cobrir tratamento ou medicamento que fizer parte do rol da ANS, uma vez que é por meio dele que as operadoras encontram amparo e segurança de não oferecer risco à saúde do paciente.

Para situações fora do rol da ANS, o paciente precisará mover uma ação judicial demonstrando que o tratamento dele atende aos requisitos descritos acima com segurança, tanto para ele quanto para o plano de saúde.

Portanto, o STF, por maioria de votos no seu julgamento, não fez nada conosco senão atender o que recomenda a Lei de Planos de Saúde no artigo 10 e nos parágrafos 12 e 13, que tratam exclusivamente do plano referência e os referidos requisitos fixados, não havendo nisso sentido algum de retrocesso jurídico ou social.

