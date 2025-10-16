Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

O preço que impede o jovem de dirigir

O Brasil pode adotar modelos mais acessíveis e igualmente rigorosos para a emissão da CNH, como ocorre em outros países, onde o foco está na segurança e na prática

Da Redação

Da Redação

16/10/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil, em especial em Mato Grosso do Sul, tornou-se um desafio que beira o impossível para muitos jovens. O levantamento publicado nesta edição mostra que o Estado tem uma das CNHs mais caras do País, e isso não é apenas uma curiosidade estatística: é um retrato de como um direito de mobilidade e uma ferramenta de inserção profissional se transformaram em artigo de luxo. Já passa da hora de o País discutir seriamente como baratear o processo de habilitação e devolvê-lo à sua função original: formar motoristas capacitados, sem excluir socialmente quem não pode pagar.

O alto custo da CNH atinge o cidadão justamente no momento em que ele é mais vulnerável financeiramente: a juventude. É entre os 18 anos e os 25 anos que a maioria tenta ingressar no mercado de trabalho, cursar a faculdade, iniciar a vida adulta. É também nessa fase que se descobre o peso das taxas, das aulas obrigatórias, dos exames e das burocracias, que, somados, tornam a obtenção da carteira inviável para quem não tem apoio familiar ou reserva financeira. Para muitos, o sonho de dirigir – e, mais do que isso, de trabalhar – fica adiado por tempo indeterminado.

Há tempos tirar a CNH deixou de ser sinônimo de comprar o primeiro carro. Hoje, ela é antes de tudo um instrumento de acesso a oportunidades. Motoristas de aplicativo, entregadores, vendedores, profissionais de manutenção, operadores logísticos e tantos outros dependem da habilitação, não como símbolo de status, mas como requisito para gerar renda. Grandes empresas exigem a carteira mesmo para cargos administrativos ou comerciais que envolvem deslocamentos. Em alguns casos, o simples fato de não ter CNH elimina o candidato de um processo seletivo. Ou seja: o custo da habilitação não apenas pesa no bolso, ele também fecha portas.

A ironia é que o Estado, que deveria incentivar a capacitação e a formalização, acaba impondo uma barreira que segrega. Um curso completo de autoescola pode ultrapassar facilmente a casa dos R$ 3 mil em Mato Grosso do Sul, e ainda há as taxas de exames, laudos médicos e psicológicos, custos de renovação e eventuais reprovações. Soma-se a isso a falta de programas permanentes de incentivo, como o CNH Social – política que, quando existe, é limitada e atinge um número muito pequeno de beneficiados. O resultado é que dirigir legalmente se tornou privilégio.

Flexibilizar as regras e reduzir o custo da CNH não significa comprometer a qualidade da formação. O Brasil pode adotar modelos mais acessíveis e igualmente rigorosos, como ocorre em outros países, onde o foco está na segurança e na prática, e não em um emaranhado de taxas e obrigações que beneficiam mais o sistema do que o aluno. É possível reduzir a carga horária teórica, digitalizar parte das etapas, revisar exigências desnecessárias e abrir espaço para parcerias com escolas públicas e programas de qualificação profissional.

O trânsito brasileiro, um dos mais letais do mundo, não precisa de menos formação, precisa de formação mais eficiente e inclusiva. Tornar o processo acessível é investir em motoristas conscientes e em jovens com mais chances de construir uma vida autônoma. O que não faz sentido é manter um modelo que transforma a CNH em símbolo de desigualdade. O acesso à habilitação deveria ser um caminho para a cidadania, não um privilégio de quem pode pagar. Enquanto isso não mudar, o volante continuará distante das mãos de quem mais precisa dele.

ARTIGOS

É possível moderar?

Disputa entre os campos ligados ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro segue alimentando o debate nacional

15/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Parece que vai demorar, mas 2026 já está logo ali. O próximo ciclo eleitoral se anuncia, e a polarização – que há tempos se instalou no País – continua firme nas conversas, nas redes e nas manchetes.

A disputa entre os campos ligados ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro segue alimentando o debate nacional, moldando o comportamento dos eleitores, o discurso dos partidos e até o equilíbrio de poder nos estados.

O problema é que esse cenário de extremos, que já se tornou rotina em vários países, impõe barreiras ao diálogo real – aquele que busca convergência, racionalidade e resultados concretos. A política brasileira, muitas vezes, parece mais empenhada em vencer debates do que em resolver problemas.

Mas há exceções. O desafio brasileiro hoje é superar a lógica da trincheira: não é mais uma questão de direita ou esquerda, mas de gestão eficiente. No meio do barulho ideológico, começam a se destacar experiências administrativas que colocam o planejamento e o compromisso com resultados acima das disputas partidárias. Mato Grosso do Sul é um exemplo cada vez mais nítido dessa postura.

O Estado desponta como um dos principais polos de investimento do País – especialmente no setor de celulose, com previsão de crescimento do PIB acima da média nacional. Além disso, avança em indicadores sociais, como a redução da pobreza extrema e o pleno emprego.

Na pauta ambiental, Mato Grosso do Sul consolida uma agenda de vanguarda, com a meta ousada de se tornar carbono neutro até 2030, duas décadas antes do compromisso global definido pela ONU.

Esses resultados não são obra do acaso. Eles nascem de uma governança que valoriza a estabilidade institucional, a segurança jurídica e o diálogo permanente entre governo, iniciativa privada e sociedade civil.

Em tempos de radicalismo, o exemplo sul-mato-grossense mostra que moderação, planejamento e responsabilidade são instrumentos mais poderosos do que o confronto e o discurso fácil.

Mesmo com divergências ideológicas, diferentes setores têm se alinhado em torno de metas comuns. É o caso de lideranças políticas que, apesar das diferenças, reconhecem a importância da estabilidade e da eficiência na gestão pública. Essa disposição ao entendimento que falta à política nacional é o que sobra em Mato Grosso do Sul.

O Brasil precisa reencontrar esse caminho: o da política que serve à sociedade, e não o da sociedade que serve à política. A eficiência pública, a convergência e a construção coletiva não são apenas virtudes administrativas – são condições indispensáveis para o desenvolvimento sustentável e para devolver credibilidade à política.
 

EDITORIAL

Gás: arrecadação em baixa, salários em alta

Enquanto o governo fala em cortar gastos e enfrenta queda na arrecadação do gás natural, a diretoria da MS Gás aprova aumentos salariais que chegam a 67%

15/10/2025 07h15

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Um vídeo de uma sabatina do ex-CEO da Boeing no Senado americano, Dave Calhoun, sendo questionado pelo senador republicano Josh Hawley, fez muito sucesso na internet.

Na época, com a Boeing em dificuldades financeiras, o parlamentar questiona como o diretor-presidente da empresa aeroespacial deu a si mesmo (via Conselho de Administração) um salário anual de US$ 32 milhões – um aumento de 45% – enquanto os funcionários da Companhia, uma das mais tradicionais e tecnológicas do setor, tiveram apenas 1% de reajuste.

O CEO, na ocasião, ficou sem explicação. E é claro que ficaria mesmo, pois o senador afirmou que o problema da Boeing – que atravessa uma crise há anos – era o gestor da Companhia, e não os funcionários, incluindo os engenheiros, os quais o congressista chamou de “os melhores do mundo”.

Esse caso ilustra bem o quão fora da realidade está o universo dos CEOs e a discrepância entre os ganhos deles e a produtividade das empresas. Há uma conta – ainda que moral – que não fecha. O que justifica uma empresa que não demonstra os melhores resultados pagar valores tão vultosos ao topo?

Aqui em Mato Grosso do Sul, nesta edição, trazemos o exemplo da MS Gás. A empresa aprovou, no fim de agosto, um aumento considerável – que chega a 67% para a diretora Cristiane Schmidt – para os diretores da estatal. Um reajuste muito desproporcional ao dos funcionários da empresa, que há 10 anos não têm ganho real nas negociações salariais.

Ainda que se tratasse de uma empresa estritamente privada, essa incoerência ficaria restrita ao universo interno corporis e aos resultados que a empresa apresenta – ou não. A distância entre a base da pirâmide e o topo, ainda que o topo seja altamente especializado, gera distorções de longo prazo.

Estamos, contudo, tratando de uma empresa estatal.

A MS Gás, para contextualizar os que podem não saber, é uma empresa cujo governo de Mato Grosso do Sul é o sócio majoritário, tendo como parceira a Commit Gás. Uma das justificativas para o salário milionário da “CEO” utilizadas internamente pela diretoria foi a de alinhar o salário de seus diretores com os de outras distribuidoras de gás do Brasil.

Mas, e quando se olha para o quintal do governo de Mato Grosso do Sul – o dono da MS Gás? A administração estadual fala em cortar centenas de milhões de reais em despesas até o fim do ano.

Há ainda um agravante contextual: a receita do Estado não cresce, sobretudo por causa da queda abrupta da arrecadação com – pasmem – a importação de gás natural, o principal produto da empresa que dá aumento de 67% à diretoria.

Enquanto isso, os comandantes da companhia parecem viver uma realidade totalmente diferente das finanças públicas de Mato Grosso do Sul. O detalhe, contudo, é que a MS Gás é uma empresa de economia mista, uma estatal. É pública!

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Dois são presos em esquema de propina na conta de luz em MS
Cidades

/ 1 dia

Dois são presos em esquema de propina na conta de luz em MS

3

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão
Solidariedade

/ 1 dia

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

4

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande

5

Resultado da Loteria Federal 06009-7 de hoje, quarta-feira (15/10)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Loteria Federal 06009-7 de hoje, quarta-feira (15/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?