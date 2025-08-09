Pix parcelado e inclusivo, garantia de mais crédito

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Pix, sistema de pagamento instantâneo, não apenas revolucionou a forma como os brasileiros realizam transações financeiras, mas também segue em rápida expansão. Após bater a impressionante marca de 227 milhões de transações em um único dia, em setembro de 2024, segundo dados do Banco Central, o sistema avança desde então, com novas funcionalidades que devem impactar diretamente o varejo, o crédito e o acesso a serviços digitais.

Neste ano, duas novidades começaram a ser liberadas: o Pix automático, ideal para pagamentos recorrentes como assinaturas e mensalidades; e o Pix por aproximação, que elimina a necessidade de abrir o aplicativo bancário para fazer pagamentos. A partir de setembro, o Pix parcelado começará a ser implementado, seguido pelo Pix garantido, previsto para 2026/2027.

A função de Pix automático promete ser uma alternativa prática e inclusiva, especialmente para consumidores que não têm cartão de crédito. Com ela, será possível agendar pagamentos mensais para serviços como academias, TV por assinatura, plataformas de streaming, escolas e convênios, com débito automático direto na conta.

Para os lojistas, a função promete não apenas ampliar o público atendido, mas também reduzir a inadimplência, já que os pagamentos serão debitados diretamente na conta do cliente, de forma automática e programada.

Já o Pix parcelado, uma das funcionalidades mais aguardadas, permitirá que consumidores comprem a prazo mesmo sem ter cartão de crédito. A operação será feita a partir de um limite pré-aprovado pelo banco, com o valor total sendo repassado de forma imediata ao lojista e o pagamento dividido em parcelas com juros.

Na prática, funciona como uma alternativa ao parcelamento tradicional, com a vantagem de ocorrer diretamente dentro do ambiente bancário. Para que o recurso esteja disponível, os comerciantes precisam estar integrados a um ambiente de pagamentos habilitado, como a SaqPay, plataforma de soluções em meios de pagamento digitais.

Fintechs e bancos digitais tendem a adotar rapidamente essas soluções, impulsionando vendas no varejo e oferecendo alternativas mais acessíveis aos consumidores. Embora o cartão de crédito ainda domine, o Pix deve ganhar espaço com menor custo para lojistas e maior praticidade para o público.

O principal desafio será a integração tecnológica, mas o setor já está preparado para essa nova fase de consolidação do Pix no ecossistema financeiro.

A expansão do Pix para transações internacionais ainda enfrenta obstáculos regulatórios e técnicos. O primeiro desafio é que cada país precisa avaliar sua política de pagamentos para permitir a adoção de novas tecnologias como o Pix por parte das instituições financeiras locais. Somente após essa etapa é que bancos estrangeiros poderão acessar as APIs disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil.

Além disso, será necessário resolver questões de conversão de moeda, já que ainda não está definido se as transações serão processadas em reais com posterior conversão ou diretamente na moeda local. A padronização cambial e a interoperabilidade entre sistemas serão pontos-chave para a viabilização do Pix internacional.

Com a chegada de funções como Pix recorrente, parcelado e por aproximação, especialistas apontam uma mudança importante no comportamento de consumo. O brasileiro é rápido para adotar soluções práticas. Com essas atualizações, o Pix se fortalece como um sistema completo, que vai além da transferência, e se consolida como protagonista no ecossistema financeiro do País.