Quando a ficção ensina o mal

Casos históricos comprovam que palavras tem poder

Paulo Kamiya - Autor de "Doutrina Alorem: O livro proibido dos 7 Preceitos que destroem a sua vida"

20/09/2025 - 07h45
Palavras têm um poder inquietante. Elas podem inspirar, convencer e até mudar comportamentos. Livros, discursos, narrativas – todos influenciam, tanto pessoas vulneráveis quanto aquelas que parecem firmes e íntegras.

Há casos históricos que comprovam isso: em 1774, “Os Sofrimentos do Jovem Werther”, de Goethe, provocou uma onda de suicídios entre jovens. Décadas mais tarde, em 1980, “O Apanhador no Campo de Centeio”, publicado por J. D. Salinger em 1951, inspirou Mark Chapman a assassinar John Lennon. Palavras, quando mal interpretadas, tornam-se ação. 

Mas o efeito dependerá, exclusivamente, do leitor. 

Quem já possui inclinações sombrias se deixa seduzir facilmente. Mas o desafio real surge com pessoas boas: palavras manipuladoras podem convencê-las de que atos moralmente questionáveis são necessários para alcançar um “bem maior”. A reflexão vira comportamento. 

A literatura vira armadilha. 

E agora, neste ano, surge outro exemplo também perturbador: “Doutrina Alorem: O livro proibido dos 7 Preceitos que destroem a sua vida”. Seus sete preceitos funcionam como um mecanismo de manipulação refinado.

Na narrativa, ele atrai os corruptos… e os bons também. Quando até os bons passam a justificar crueldade em nome de um “bem maior”, a ficção deixa de ser apenas história e se torna culto. E isso é o verdadeiro trunfo da Doutrina Alorem – e também o maior perigo. 

A literatura não é só entretenimento. Ela molda pensamentos e ações, podendo ser um instrumento de influência real. 

E reconhecer esse poder é essencial. Sem consciência, até leitores bem-intencionados podem se tornar seguidores de ideias destrutivas, guiados por uma narrativa sedutora que promete um bem maior, mas conduz ao mal. 

Se um livro inspira o mal, quem carrega a maior responsabilidade – ou culpa – pela distorção de uma ideia: o autor ou o leitor? 

ARTIGOS

O antídoto para a polarização

Quando nos comunicamos por meio de ataques e defensivas, ativamos a amígdala cerebral, responsável pelas reações de luta e fuga

19/09/2025 07h30

Arquivo

Em um contexto mundial marcado por antagonismos e embates de narrativas cada vez mais radicalizadas, a humanidade testemunha a falência dos modelos tradicionais de comunicação interpessoal, que privilegiam o enfrentamento em detrimento do entendimento.

Essa lógica combativa, mesmo nociva, possui respaldo na ciência, pois do ponto de vista neurocientífico, a comunicação polarizadora ativa mecanismos primitivos de defesa no cérebro, impedindo o processamento racional de informações.

Quando nos comunicamos por meio de ataques e defensivas, ativamos a amígdala cerebral, responsável pelas reações de luta e fuga. Isso literalmente impede o córtex pré-frontal, área da razão e do diálogo, de funcionar adequadamente.

É nesse cenário preocupante que a comunicação regenerativa surge não como uma alternativa, mas como uma necessidade urgente. Esta abordagem inovadora propõe uma reformulação completa das interações no espaço público, posicionando a qualidade do diálogo como fundamento para a reconstrução do tecido social fragilizado pela polarização ideológica.

Ela permite acionar os sistemas de conexão e empatia, criando condições neurobiológicas para o diálogo produtivo. Um exemplo prático pode ser observado nos debates políticos: enquanto o padrão atual busca “vencedores” e “perdedores” em qualquer conversa, a comunicação regenerativa propõe círculos de diálogo em que todas as vozes são ouvidas sem julgamento. 

Outra conduta indicada é a validação das emoções por trás das posições políticas: reconhecer o medo, a frustração ou a esperança que alimenta determinadas visões de mundo. Isso não significa concordar com as posições, mas compreender suas origens emocionais. 

Reformular perguntas também é um dos melhores direcionamentos para transformar discussões acaloradas em trocas de experiências humanas. Em vez de perguntar: “Por que você defende essa ideia errada?” Podemos questionar: “Que experiência de vida levou você a esta conclusão?”

A solução para o dilema que vivemos hoje não é simples, claro. Ela exige líderes e cidadãos dispostos a trocarem a retórica do confronto pela coragem do diálogo genuíno. Exige paciência em um mundo acelerado e humildade em tempos de certezas absolutas.

Diante da polarização que nos fragiliza, talvez a maior força não esteja em erguer muros mais altos, mas em aprender a cultivar pontes. A comunicação regenerativa representa um caminho transformador para restaurar a saúde do debate democrático, substituindo a gramática do conflito pela sintaxe da compreensão mútua. 

Num contexto de radicalização crescente, esta pode ser a ferramenta mais revolucionária para reinventar nossa capacidade de viver juntos na diferença.

EDITORIAL

Um passo que já deveria ter sido dado

É inegável que a decisão do Dnit merece aplausos. Mas seria ingênuo ignorar a demora em agir. O excesso de carga é um dos maiores inimigos do asfalto

19/09/2025 07h15

Arquivo

Até que enfim o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tomou uma atitude concreta em relação às balanças rodoviárias. A reativação de uma balança móvel para fiscalizar o fluxo de caminhões com excesso de peso nas rodovias federais, medida anunciada nesta semana, é um gesto que precisa ser reconhecido. Afinal, trata-se de um passo essencial para a preservação do asfalto, para a segurança viária e para a eficiência da infraestrutura de transportes no País.

Nesta edição, mostramos que a BR-262 é a prioridade dessa fiscalização, sobretudo porque concentra um grande fluxo de caminhões carregados de minério de ferro extraído do Maciço do Urucum, em Corumbá. Trata-se de uma rota estratégica não apenas para Mato Grosso do Sul, mas para todo o corredor logístico que conecta o Centro-Oeste aos portos do Sudeste. A sobrecarga constante nessa rodovia tem acelerado a deterioração do pavimento e colocado em risco a segurança de motoristas que dependem da via diariamente.

É inegável que a decisão do Dnit merece aplausos. Mas seria ingênuo ignorar a demora em agir. Há anos, especialistas, transportadores conscientes e a própria sociedade civil cobram maior rigor na fiscalização de peso nas estradas federais. O excesso de carga é um dos maiores inimigos do asfalto: reduz drasticamente sua vida útil, multiplica os custos de manutenção e, de quebra, compromete a segurança, aumentando as chances de acidentes graves. O que vemos agora, portanto, não é um avanço inovador, mas o cumprimento tardio de uma obrigação básica.

A preservação da malha rodoviária depende, sim, de obras de manutenção e de investimentos em duplicações, recapeamentos e novos trechos. Mas depende, igualmente, de algo mais simples e barato: o uso correto das estradas. Um caminhão que trafega com peso muito acima do permitido compromete o asfalto em proporção muito maior do que 10 veículos regulares juntos.

Ao fiscalizar o excesso de peso, o poder público não apenas protege a infraestrutura já existente, mas também garante que os investimentos feitos com recursos do contribuinte tenham maior durabilidade e eficiência.

Por isso, o retorno da balança móvel é positivo, mas precisa ser apenas o começo. Não basta fiscalizar em pontos isolados ou em operações pontuais. É necessário criar uma rotina de vigilância permanente, com uso de tecnologia, integração com outros órgãos e aplicação efetiva de penalidades. Só assim será possível desestimular a prática irregular que, no fim das contas, penaliza todos os cidadãos.

Os motoristas de caminhões que respeitam a lei, as transportadoras que operam dentro dos limites e os usuários comuns das rodovias têm muito a ganhar com essa fiscalização. Rodovias mais preservadas significam viagens mais seguras, menor risco de acidentes, menores custos de frete e mais competitividade para a economia nacional. O cidadão comum, que hoje sofre com estradas esburacadas, agradece.

Que a medida não seja apenas um ato isolado, mas o início de uma política contínua e responsável. Afinal, a boa infraestrutura não nasce apenas de grandes obras: nasce também da disciplina e do respeito às regras que garantem sua longevidade.

