Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Respostas tímidas à crise de saúde mental

O número de licenças médicas concedidas por questões de saúde mental teve aumento de 61% em Mato Grosso do Sul

Carlos Assis - Editor do Anuário Saúde Mental nas Empresas e fundador do Instituto Philos Org

Carlos Assis - Editor do Anuário Saúde Mental nas Empresas e fundador do Instituto Philos Org

24/10/2025 - 07h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Vivemos uma crise de saúde mental no Brasil, que se reflete de forma direta no mundo do trabalho. Em 2024, o Brasil registrou quase 500 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, um crescimento de 66% em relação a 2023.

Em Mato Grosso do Sul, o número de licenças médicas concedidas por questões de saúde mental saltou de 5,5 mil, em 2023, para cerca de 9 mil no ano passado. Isso representa um aumento de 61%.

Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho e resultam em perda de produtividade, aumento de custos para as empresas e para o sistema de saúde, além da redução da capacidade de inovação da economia.

A depressão e a ansiedade levam à perda de 12 bilhões de dias de trabalho, gerando um impacto econômico global de quase US$ 1 trilhão, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Apesar da gravidade, a resposta institucional no Brasil tem sido insuficiente. A Lei nº 14.831, sancionada em março de 2024 para criar o Certificado de Empresa Promotora da Saúde Mental, até hoje não foi regulamentada e segue sem efeito prático.

Já a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), atualizada para incluir riscos psicossociais na política de saúde e segurança do trabalho, teve sua entrada em vigor adiada para 2026, muito em função da pressão das empresas, que resistiam à sua implementação.

Os dados do Anuário Saúde Mental nas Empresas 2025, divulgado no Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro), mostram que o índice geral de promoção da saúde mental pelas grandes companhias no Brasil passou de 5,05 pontos em 2024 para 8,19 neste ano.

O crescimento foi puxado pelos resultados de um pequeno grupo de empresas que, efetivamente, transformam discurso em ações concretas. No entanto, em um ranking cuja pontuação máxima é 16, isso mostra que estamos muito aquém do ideal.

O estudo, que analisou relatórios das próprias organizações, mostra ainda fortes contrastes entre setores e empresas.

Ainda existe uma cultura empresarial que enxerga incompatibilidade entre aumentar a lucratividade e promover o bem-estar. É possível conjugar o bem-estar dos colaboradores com o retorno para os acionistas. Estudos demonstram o impacto positivo dos investimentos em saúde mental.

Análises da McKinsey apontam retorno de até quatro vezes para cada dólar investido, o que é ratificado pela National Safety Council (EUA). Pesquisa da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) aponta que transtornos mentais causam prejuízo às empresas brasileiras equivalente a 4,7% do PIB.

Mas, se investir em saúde mental vale a pena, devemos entender por que ainda predomina a hesitação em ampliar ações de promoção do bem-estar. O desafio central é cultural.

A escuta verdadeira dos colaboradores exige coragem das lideranças, que passam a lidar com a subjetividade em um mundo guiado pela objetividade. Quando se abre esse espaço, não basta coletar informações: é necessário agir a partir delas, e falta a vontade política de colocar a cultura no centro e encarar o tema com seriedade.

O Brasil não precisa apenas de novas leis ou normas, mas de regulamentações eficazes, fiscalização ativa e, sobretudo, lideranças dispostas a enxergar que saúde mental não é custo, e sim investimento estratégico.

ARTIGO

Como educar em uma sociedade de adultos infantilizados?

Cláudia Moraes da Costa Vieira - Autora de "Ao Garimpar Pedrinhas, Prosas e Sementes", é pedagoga, doutora em Educação e pesquisadora do grupo Educação Ambiental e Ecologia Humana, da Universidade de Brasília

23/10/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A vida contemporânea é marcada pela rapidez advinda da tecnologia informatizada. Os danos resultantes de uma existência desarticulada da consciência se manifestam nas desigualdades socioeconômicas e ambientais e geram, entre outros entraves, crises climáticas, adultização das crianças e infantilização dos adultos.

Nesse contexto, emergem questões urgentes, entre as quais: como educar em uma sociedade cujos adultos se encontram infantilizados, presos aos próprios egos e massificados por padrões, e as crianças se manifestam adultizadas? 

Essa indagação nos remete à instituição escolar, pois a escola é o lugar em que a humanidade passa a maior parte do tempo, especialmente durante seu processo de desenvolvimento humano.

Lá também se encontram as diversidades, tanto culturais quanto religiosas, econômicas, sociais e ambientais. Ao refletir sobre esse contexto, percebe-se que é nesse espaço e tempo da sala de aula que é possível estabelecer o cuidado com a humanidade e suas relações. 

Já pensaram na riqueza de compreensões na análise do documentário sobre a formação do povo brasileiro, de Darcy Ribeiro, sendo essa obra analisada por um grupo diverso?

Refletir sobre as questões climáticas, o contexto das guerras atuais, bem como das guerras urbanas tão presentes e as diversas modalidades de preconceito? Dessas discussões, vários elementos curriculares estariam sendo contextualizados e, com isso, seria gerada uma aprendizagem significativa e, consequentemente, humana. 

Trazer as questões humanas para dentro da escola e, com isso, trazer o ser humano para esse lugar de centralidade na educação é voltar para a escola o espaço de cuidado com o que é humano, com a maneira de o sujeito se relacionar com o mundo que o cerca, como uma maneira de estar consciente do presente e, assim, poder gerar esperança para um possível futuro, mesmo que utopicamente inclusivo.

Refletir sobre o ser humano voltar ao centro da educação passa pelo futuro da profissão da docência, na perspectiva do sentido do trabalho, que atualmente sofre sem as devidas condições de trabalho, com processos de desvalorização: trabalho/ser. 

O aprender e o ensinar caminham em diálogo na perspectiva dos saberes, fazeres e conhecimentos. O cotidiano e a ciência se constituem na necessidade de o trabalho se realizar de maneira consciente, bem como no resgate da criatividade e criticidade que há em cada ser, no reconhecimento do seu pertencimento à espécie humana, no cuidado com as futuras gerações, em uma busca de romper com a sobrevivência baseada somente na competição, na exploração e no individualismo, que diariamente reproduz as mínimas e/ou quase insalubres condições de sobrevivência para toda a coletividade. 

Devolver o ser humano como centro da educação é constituir a escola como um espaço de pesquisa, de comunidades de conhecimento, em que haja uma permanência no diálogo, nas conversas sobre ideias, onde se produzam curiosidades, críticas, escutas, espaços de fala, reflexões, teoria e práticas, e onde se possa diminuir as desigualdades, tanto sociais como ambientais. Iniciar esse trajeto é possibilitar o olhar de maneira consciente para sua humanidade, no sentido individual e coletivo em um movimento de vida.

Assine o Correio do Estado

ARTIGO

Integridade municipal: a nova vantagem competitiva na era da Rota Bioceânica

Marco Aurelio Borges de Paula - Professor de Compliance na FAAP, consultor de integridade e governança pública, e integrante do Observatório Nacional de Integridade e Transparência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

23/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A Rota Bioceânica inaugura um novo ciclo para Mato Grosso do Sul. Mais do que um corredor logístico, ela representa uma nova fronteira de competitividade para os municípios, um convite à profissionalização da gestão e à construção de confiança institucional.

Em tempos de restrição fiscal e critérios cada vez mais rigorosos de bancos e agências de fomento, o diferencial entre os municípios não será apenas a capacidade de executar obras, mas de demonstrar governança, planejamento e integridade.

Integridade, nesse contexto, é mais do que ética na conduta: é inteireza entre propósito, valores e resultados. É o alicerce que conecta as dimensões econômica, social e ambiental da gestão pública local.

Significa gerir com responsabilidade (fiscal, social e ambiental), transparência nas decisões e controle dos riscos, orientando a gestão para o desenvolvimento de longo prazo – o mesmo tripé exigido pelos organismos internacionais quando avaliam a capacidade institucional de um governo local.

Municípios que operam com essa visão conquistam o que nenhuma lei pode impor: confiança.

E é essa confiança – sustentada por governança responsável e transparente – que fortalece a capacidade dos municípios de firmar convênios federais, atrair parcerias público-privadas e acessar financiamentos multilaterais baseados em critérios de credibilidade e boa gestão.

As instituições que financiam o desenvolvimento valorizam gestões com visão de longo prazo, prestação de contas e coerência entre discurso e prática.

Cidades que demonstram esses atributos são vistas como parceiros previsíveis e de baixo risco, capazes de transformar recursos em resultados tangíveis. Quando a integridade é incorporada como valor de governo, ela também melhora o ambiente de negócios.

A previsibilidade das decisões, a redução de custos de transação e a confiança entre setor público e privado estimulam novos investimentos, fortalecem cadeias produtivas locais e geram empregos de melhor qualidade.

Empresas buscam ambientes estáveis, em que as regras são claras e os compromissos são cumpridos com previsibilidade. 

É nesse tipo de ecossistema – ético, confiável e estável – que a economia regional floresce e se torna atrativa a longo prazo.

A nova lógica da gestão pública é clara: recursos não chegam a quem pede mais, mas a quem demonstra mais credibilidade.

Prefeituras com processos claros, equipes técnicas qualificadas e liderança ética reduzem incertezas, elevam a confiança dos financiadores e se tornam mais competitivas na disputa por verbas e projetos estruturantes.

Cada decisão tomada com integridade fortalece o tecido de confiança que sustenta a sociedade e o ambiente de negócios. 

Nessa visão, ética não é obstáculo à eficiência, é o que garante que a eficiência gere valor duradouro e legitimidade institucional.

A Rota Bioceânica abre caminhos físicos entre oceanos, mas o verdadeiro progresso dependerá dos corredores de confiança que os municípios souberem construir.

Quando a gestão pública combina propósito, valores e desempenho, transforma investimento em legado. Integridade é o motor invisível da nova economia do desenvolvimento – a que une reputação, sustentabilidade e capacidade real de entrega.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)

4

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 23 horas

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

5

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 18 horas

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 8 horas

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.