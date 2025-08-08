Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Vantagens do etanol proveniente do milho safrinha

Luciane Chiodi Bachion e Sofia Arantes Pesquisadoras da Agroicone

08/08/2025 - 07h45
A expansão da produção de biocombustíveis, incentivada por políticas e acordos nacionais e internacionais gera, há mais de 15 anos, questionamentos quanto ao seu desempenho ambiental. O conceito ganhou força internacionalmente a partir do estudo de Searchinger et al. (2008), que questionou a sustentabilidade da produção de biocombustíveis, particularmente do etanol de milho produzido nos Estados Unidos, que poderiam ter emissões de gases de efeito estufa (GEE) maiores do que os dos combustíveis fósseis, se contabilizados os efeitos indiretos do uso da terra. Potencialmente, tais efeitos são causados pela necessidade de expandir a produção agrícola em novas terras para compensar culturas desviadas do uso original para o de biocombustíveis. Com isso, a mudança do uso da terra (MUT) pode resultar em emissões significativas de GEE e minar a economia de carbono associada ao uso de biocombustíveis

Nos últimos anos, as práticas agrícolas e tecnologias relacionadas à produção de milho deram um salto significativo em direção ao aumento da produtividade. Avanços recentes em tecnologia agrícola possibilitaram a disseminação de sistemas de produção em múltiplas safras. Como benefícios, além de uma maior produção por área, as lavouras de segunda safra permitem uma melhor proteção do solo e otimização dos recursos no processo de produção agrícola. O milho de segunda safra, cultivado de forma sucessiva à cultura da soja, tem desempenhado um papel crucial no debate sobre a maior eficiência do uso da terra na agricultura moderna. O sistema soja-milho permite o aproveitamento de uma janela de cultivo adicional durante o ano agrícola, maximizando a utilização da mesma área, gerando efeitos positivos no solo.

Aperfeiçoamentos tecnológicos e condições climáticas regionais permitiram o plantio precoce da soja e o cultivo em sucessão do milho no fim da década de 1990. Praticamente a totalidade, cerca de 99% do milho originado no estado de Mato Grosso, onde estão localizadas a maior parte das indústrias de etanol de milho, é proveniente de segunda safra.

Entre 2000 e 2001, e 2024 e 2025, a área de milho de segunda safra no Brasil expandiu em aproximadamente 14 milhões de hectares (Mha). Por outro lado, a área de milho primeira safra reduziu em 6,8 Mha. Neste mesmo período, a área de soja passou de 14 Mha para 47 Mha, uma expansão de 33 Mha. Na região Centro-Oeste, que concentra 72% da produção de milho segunda safra do Brasil, a área de soja 2004/05 era de 10,8 milhões de hectares (ha), equivalente a área de milho segunda safra observada nesta região em 2024/25. Nesses últimos 20 anos, a área de soja expandiu 103%, e apenas 50% dos atuais 22 milhões de ha de soja, são cultivados com milho de segunda safra.

Esse cenário é um indicativo de que a expansão da produção de milho segunda safra na região Centro-Oeste ocorreu principalmente sobre áreas de soja já consolidadas há muitos anos. Além disso, na safra 2024/25, aproximadamente 50% da área de soja está ocupada com milho segunda safra na região Centro-Oeste.
O sistema de produção do etanol de milho de segunda safra otimiza o uso da terra e reduz a necessidade por áreas agrícolas. Sendo assim, gera expansão de 600 mil ha de milho de segunda safra no Brasil, em áreas de soja já consolidadas. Traz redução da demanda de milho e farelo de soja para a alimentação animal, com substituição pelos Dried Distillers Grains (DDG), coproduto da produção de etanol, resultando na liberação de 25 mil ha de área agrícola. Traz, ainda, intensificação da pecuária e redução da área de pastagem em 168 milha.

Isso mostra que o sistema produtivo do etanol de milho de segunda safra é capaz de produzir etanol e produtos para nutrição animal, otimizando o uso da terra, sem demandar área adicional sobre outros usos e liberando área para a produção de 
alimentos.

EDITORIAL

Tudo, menos mexer no duodécimo

É como se estivéssemos na Idade Média e os valores tivessem sido determinados por uma entidade divina

07/08/2025 07h31

Arquivo

Quando a situação financeira não é das melhores na administração pública, normalmente, a corda arrebenta do lado mais fraco, que é o do servidor. Ao se falar em servidor, contudo, existe uma variação literalmente imoral. Na Prefeitura de Campo Grande, por exemplo, existem mais de 10 mil cujo salário-base é inferior a um salário mínimo. Por outro lado, existem aqueles que recebem R$ 70 mil líquidos ao fim de cada mês. No governo do Estado, embora a situação na base da pirâmide seja um pouco melhor, a disparidade é ainda maior. A casta recebe uma média de R$ 150 mil.

Nesta semana, depois de uma infinidade de sinais, a administração estadual admitiu que está em crise e determinou o corte de gastos. Mas de antemão já deixou claro que não pretende mexer no topo da pirâmide do funcionalismo. Isso ficou evidente no momento em que porta-vozes do governador Eduardo Riedel afirmaram que não podem fazer alterações no chamado duodécimo dos Poderes. Ou seja, segundo eles, não podem cortar os repasses à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública, como se estivéssemos na Idade Média e os porcentuais tivessem sido determinados por uma entidade divina capaz de jogar uma praga sobre aquele que ousasse questionar a pertinência dos valores bilionários.

Evidentemente que não se pode ser simplista e acreditar que alterar este “dogma” seria algo fácil, uma vez que o “poder de fogo” de magistrados, promotores, deputados, conselheiros e defensores públicos pode ser destrutivo contra aqueles que se atreverem a confrontá-los. Exatamente por conta disso é necessário olhar para os números. Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previu arrecadação de R$ 26,4 bilhões pela administração estadual.

Deste montante, R$ 3,35 bilhões foram reservados para as cinco instituições. Ao Tribunal de Justiça estão previstos R$ 1.364.912.200,00, sem contabilizar a arrecadação com pesadas taxas. Para o Ministério Público, são R$ 705.520.700,00. Em terceiro lugar está a Assembleia Legislativa, com R$ 520.2022.200,00. Na quarta colocação deste ranking está o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, com orçamento previsto de R$ 415.307.900,00. O “primo pobre” é a Defensoria Pública, que deve receber “apenas” R$ 347.325.900,00.

Juntas, essas instituições recebem o equivalente a quase 13% do orçamento estadual e destinam em torno de 90% ao pagamento de salários. Sendo assim, a cúpula destas instituições tem remuneração que pode ser considerada uma verdadeira afronta aos servidores da base da pirâmide e à grande maioria dos trabalhadores brasileiros. E o mais assustador é que, em vez de reconhecerem que realmente estão vivendo em mundo paralelo e se mostrarem dispostos a colocar o pé no freio, mais e mais criam formas para elevarem seus rendimentos.

Entra governo e sai governo, mas nenhum tem pulso para colocar limites nesta vergonhosa e imoral gastança. Pior que isso. Nem mesmo admitem colocar o tema em pauta. Quando isso acontece, como ocorreu recentemente em Brasília, rapidamente surgem as marchas para engavetar alguma possível mudança. E, quando isso ocorreu, o comando do Executivo estadual já havia deixado clara sua preocupação em ajudar a proteger as castas.

ARTIGOS

Reajustes salariais e retenção de talentos

No Brasil, a expectativa de aumentos entre 5% e 6,7% para diferentes níveis hierárquicos indica um esforço estratégico de reposicionamento do custo de mão de obra

06/08/2025 08h15

Arquivo

A iminente rodada de reajustes salariais este ano, prevista por mais de 66% das organizações, revela uma tentativa urgente de compensar a perda do poder aquisitivo causada pela inflação e responder à acirrada competição por talentos críticos. No Brasil, a expectativa de aumentos entre 5% e 6,7% para diferentes níveis hierárquicos indica um esforço estratégico de reposicionamento do custo de mão de obra frente a um mercado cada vez mais dinâmico e seletivo. Contudo, ao analisarmos o contexto mais amplo, fica evidente que o salário, embora importante, não é mais o fator isolado capaz de garantir retenção e engajamento de profissionais em ambientes corporativos complexos.

O ambiente inflacionário, apontado por 41% dos líderes de RH como principal força motriz, não pode ser visto apenas como um indicador econômico, mas como um agente que impacta diretamente o equilíbrio entre expectativa e realidade dos colaboradores. Paralelamente, a escassez de profissionais qualificados – que leva 35% das empresas a reajustarem salários para manter competitividade – escancara uma tensão estrutural: a crescente dificuldade das organizações em atrair e reter talentos sem provocar desequilíbrios orçamentários internos. As empresas que se recusam a ir além dos reajustes anuais, representando 28% do mercado, arriscam-se a enfrentar aumento da rotatividade, perda de produtividade e deterioração da cultura interna.

Nesse cenário, a literatura e os dados empíricos convergem para a conclusão de que a retenção eficaz exige estratégias integradas e personalizadas, que vão desde aumentos salariais seletivos até o desenvolvimento contínuo, passando pela flexibilização do modelo de trabalho e por planos de carreira robustos. O conceito de benefits marketplace, previsto para adoção por 67% das empresas até 2026, exemplifica essa evolução, indicando a necessidade de personalizar incentivos para diferentes perfis e gerações. Ou seja, não se trata mais de aplicar um tamanho único, mas de compreender o indivíduo dentro do coletivo e oferecer a ele um pacote de valor coerente com suas motivações e necessidades específicas.

Mais do que a remuneração, o reconhecimento contínuo emerge como um fator crítico para a retenção – sobretudo em organizações que não contam com orçamentos robustos para aumentos salariais significativos. Surpreendentemente, apenas 27% das empresas possuem programas estruturados de reconhecimento, apesar de 74% dos RHs apontarem esse elemento como um diferencial competitivo. 

A flexibilidade, frequentemente debatida como um benefício, assume este ano o papel de moeda essencial nas negociações de talentos. Com 86% das empresas oferecendo algum modelo flexível , o desafio central reside no equilíbrio entre a autonomia e as demandas da liderança por maior presença física. A equação para atrair e reter talentos no próximo ciclo não pode se restringir a reajustes salariais, ainda que necessários. É preciso uma abordagem holística que considere o indivíduo em suas múltiplas dimensões – financeira, emocional, cultural e de qualidade de vida – e que conecte esses aspectos a práticas organizacionais alinhadas com os novos tempos. Ignorar essa complexidade significa não apenas perder talentos, mas comprometer a capacidade competitiva e a sustentabilidade das organizações no médio e longo prazo.

