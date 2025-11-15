Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Você sabe quais são seus direitos sobre seus dados pessoais?

A LGPD reforça a transparência e o controle dos cidadãos sobre seus dados, enquanto desafia as empresas a amadurecerem sua governança e responsabilidade no uso dessas informações

Ricardo Maravilhas

Ricardo Maravilhas

15/11/2025 - 07h00
Desde que foi sancionada a Lei nº 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), muitas pessoas e empresas ainda têm dúvidas a respeito dos seus direitos. Por um lado, houve o aumento da exigência dos cidadãos por mais transparência e controle sobre seus dados. Por outro, a necessidade de as empresas entenderem que a conformidade não é apenas um custo ou obrigação legal, mas também uma oportunidade para serem competitivas no mercado.

De acordo com a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), entre os direitos garantidos ao titular pelos artigos 18 e 20 da lei, estão o direito à informação sobre o tratamento dos seus dados, a confirmação de que seus dados estão sendo tratados, o acesso a eles, assim como a correção de dados incorretos, bloqueio ou eliminação quando o tratamento for indevido. Além disso, há também a portabilidade para outro controlador, revogação do consentimento e, por fim, o direito de saber com quem seus dados foram compartilhados. 

Porém, mesmo que ainda tenhamos uma das melhores leis do mundo em proteção de dados, reconhecida inclusive pela União Europeia, nós temos um cenário em que os titulares de dados não sabem como e nem com quem exercer os próprios direitos e, mesmo ao longo dos anos, as empresas ainda estão em processo de maturação no cumprimento dessas exigências. 

Uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), por exemplo, revelou que 60% dos usuários de internet no Brasil estão muito preocupados ou preocupados em fornecer dados biométricos, tais como: a impressão digital ou reconhecimento facial. Ainda assim, 58% desses usuários afirmaram concordar com as políticas de privacidade sempre ou quase sempre sem ler o que dizem.

Já no ambiente empresarial, mesmo com os avanços, as organizações apresentam dificuldades. Segundo dados recentes da Serasa Experian, 71% das empresas afirmaram ter níveis medianos ou altos de conhecimento da LGPD, mas reconhecem que ainda há desafios, principalmente nas pequenas e médias empresas.

Em relação ao mercado, a estrutura de governança que engloba tecnologia, jurídico, produto e comunicação deixou de ser opcional e virou um diferencial competitivo. Além disso, as empresas que demonstram a maturidade em privacidade de dados ganham maior confiança por parte dos consumidores, mitigam riscos de sanções e vazamentos e abrem caminho para novos produtos e modelos de negócios orientados por dados.

No entanto, ainda existe uma grande lacuna: entre as ações exigidas pela LGPD, a nomeação do encarregado de dados permaneceu estável entre 2021 e 2023, entre 17% e 19%, com menor presença em pequenas empresas, cerca de 16%. No mesmo período, houve um crescimento na proporção de empresas que nomearam alguém nessa função nos setores de informação e comunicação (de 22% para 39%) e de atividades profissionais (de 22% para 33%).

Para os cidadãos titulares de dados, há algumas ações práticas que ajudam a exercer os direitos, como, por exemplo: pedir a confirmação de tratamento, solicitar o acesso aos dados que a empresa tem sobre a pessoa, verificar se a política de privacidade explica claramente com quem os dados pessoais são compartilhados, se for o caso, exigir portabilidade ou eliminação. Em caso de demora sem justificativa, é possível apresentar petição à ANPD ou registrar reclamação em órgão de defesa do consumidor.

Já para as empresas, o meu recado é direto: encarem a LGPD como uma aliada, e não inimiga. Hoje existem soluções no ecossistema de startups e inovação que cuidam de processos, otimizam a governança de dados e, acima de tudo, transparência com os parceiros, fornecedores e clientes. Essa é uma das melhores estratégias num mundo em que os dados são ativos valiosos.

Por fim, a meu ver, como sociedade, estamos diante de um dilema: de um lado, temos o desafio de fazer com que as pessoas estejam cada vez mais cientes dos seus direitos e, do outro, trazer a conscientização para que as empresas entendam que conformidade não é um problema. É nessa união entre titulares bem informados e empresa responsável que construímos uma política de dados mais justa, segura e sustentável para todos. 

Vargas elegeu Dutra, Lula elegeu Dilma, e Bolsonaro elegeu Tarcísio

Umas maiores do que as outras, e todas nos remetendo à sua magia, aos seus encantos, desencantos, emoções, decepções, tormentos, angústias, mágoas e ressentimentos. São os rastros deixados pelos embates eleitorais

14/11/2025 07h45

Essa é a fotografia mais explícita da política brasileira, ao evidenciar a força das suas maiores lideranças ao respaldarem os seus indicados para a conquista das principais posições majoritárias nas disputas eleitorais do nosso país.

Essa afirmação está esculpida nos anais da nossa história. Não tem como ser borrada. Cada eleição é única e sempre acompanhada das suas circunstâncias sempre desafiadoras. 

Umas maiores do que as outras, e todas nos remetendo à sua magia, aos seus encantos, desencantos, emoções, decepções, tormentos, angústias, mágoas e ressentimentos. São os rastros deixados pelos embates eleitorais.

Essas não são marcas deixadas nos nossos campos de batalhas eleitorais. Alcançam todas as nações civilizadas. Mas todas essas características de traços desafiadores precisam ser passageiras. Precisam também fazer parte das páginas viradas da história política dos seus protagonistas.

Os exageros eventualmente cometidos precisam ser debitados por conta de um sentimento que brota de cada qual e que tem por objetivo principal levar a luz, a prosperidade e o progresso para todos. Os exemplos magníficos de lideranças explícitas os temos em quantidade generosa.

Basta a citação de alguns deles, como estampado no título do presente artigo, para respaldar nossa assertiva. Felizardos que não disputaram uma única eleição e chegaram em postos importantes por meio das bênçãos dos seus padrinhos políticos.

Escorado nesse diapasão inteligente, ninguém tem o condão mágico de mudar o que já está esculpido nos anais da nossa história. Ninguém.

E nessa quadra de pensamento, a interpretação correta do desenho que está sendo arquitetado para o quadro político nacional em 2026 mostra como será a corrida eleitoral rumo ao Palácio do Planalto.

As enquetes de opinião pública realizadas pelos nossos principais instituto de pesquisas apontam que o ex-presidente Bolsonaro é o único candidato com credenciais para vencer o atual mandatário da nação.

As outras tantas e importantes lideranças que surgem nesse contexto não têm ainda essa força eleitoral esparramada em todos os quadrantes do território nacional para lograr esse intento nobre e generoso.

Nesse quadro, não existe outra alternativa a indicar outro caminho que não seja a polarização, por enquanto, já consagrada no seio da nação. Então, o quadro está definido, se não houver algum acidente de percurso.

Devemos deixar de lado as circunstâncias que escapam do radar da nossa mediana inteligência para exarar outro juízo de valor. Temos, então, nesse quadro o atual presidente da República, que já está em campanha e cantando sua vitória antecipadamente, e o outro, que mesmo segregado ainda está vivo e respira.

Tem a sua sobrevida respaldada pelos apoios que recebe das suas principais lideranças nas duas Casas do Congresso Nacional.

Dia desses; o coach e candidato derrotado à prefeitura de São Paulo (SP) Pablo Marçal postou em suas redes sociais uma afirmação provocativa.

Disse, com todas as letras, que o atual presidente da República dificilmente perde as próximas eleições porque está com o poder em suas mãos e ainda tem o apoio incondicional das principais instituições, que lhe dão a sustentabilidade que necessita para o cumprimento de um eventual quarto mandato. O empresário e político incorreu em ledo engano! Falou bobagem.

Desconheceu os retratos explícitos e apontados pela política nacional. Sua afirmação não tem alicerce para sustentar tamanha abrangência. A política é cheia de surpresas, de lances emocionantes.

Uma palavra mal colocada, aliada a confrontos desnecessários e um erro de interpretação sobre temas de grande interesse nacional, pode ocasionar a sua derrota.

Isso já aconteceu intra e extramuros. Agora é só aguardar os desdobramentos pela anistia ou ainda uma eventual decisão da Justiça favorável à sua indicação como postulante ao Palácio do Planalto.

Se isso ocorrer, a disputa será acirrada, voto a voto. Se não ocorrer e outro for o candidato apontado pelo ex-presidente para concorrer à Presidência da República, capaz de surpreender, então Vargas, Lula e Bolsonaro estarão rigorosamente empatados nas indicações dos seus indicados a se investirem na magistratura suprema da nação brasileira. Quem viver, verá esse desenlace! Acredite!

Minha casa, território do caos: um grito de socorro do Bairro Alves Pereira

O que antes era um lar, hoje é o esqueleto de um imóvel violado repetidamente, um retrato fiel e doloroso do que a ausência de segurança pública é capaz de fazer com a vida e o patrimônio de um cidadão

14/11/2025 07h30

Entrar na minha própria casa no Bairro Alves Pereira, em Campo Grande, tornou-se um exercício diário de constatação do abandono. O forro, que já refiz mais de uma vez, está novamente no chão, em pedaços. Os buracos na parede denunciam por onde a fiação elétrica, fruto de tanto suor e investimento, foi arrancada pela enésima vez.

O que antes era um lar, hoje é o esqueleto de um imóvel violado repetidamente, um retrato fiel e doloroso do que a ausência de segurança pública é capaz de fazer com a vida e o patrimônio de um cidadão.
Minha luta contra a criminalidade em meu próprio imóvel parece uma batalha inglória e sem fim.

Tudo começou com um furto que levou toda a fiação da casa e destruiu o forro. Com muito esforço, refiz toda a parte elétrica. Pouco tempo depois, o alvo passou a ser o padrão de energia: furtaram os fios do relógio mais de cinco vezes.

Como resposta, mudei o padrão de lugar e o reforcei com uma grade de ferro, na esperança de inibir os ladrões. Não adiantou.

Decidida a não desistir, investi novamente. Arrumei o telhado, o forro, refiz a parte elétrica mais uma vez e consegui alugar a casa. A paz, no entanto, durou pouco. Os inquilinos, assustados com a insegurança do bairro, se mudaram.

E então, no breve intervalo antes que eu pudesse encontrar outra pessoa, o pesadelo recomeçou, com uma força ainda mais devastadora. Invadiram o imóvel e levaram tudo de novo. Estragaram o telhado, arrancaram os fios do ar-condicionado, derrubaram todo o forro que eu havia acabado de consertar e, claro, levaram cada centímetro de fiação.

Para garantir o acesso, chegaram ao cúmulo de arrancar a concertina que eu havia instalado sobre o muro, que também já tinha sido levantado. Minha casa virou um cenário de caos. As invasões se tornaram diárias.

Diante desse cenário, o que se espera é o amparo da polícia. Mas o que encontrei foi o descaso. Em uma das ligações, após constatar mais uma invasão, ouvi de um atendente que, por ser um “fato consumado”, eles não poderiam ir até o local.

Este fim de semana, uma vizinha corajosa viu um criminoso dentro do meu quintal e ligou imediatamente para a polícia. A resposta que ela recebeu foi ainda mais assustadora: disseram que estavam “atendendo somente emergências”.

Eu me pergunto e pergunto às autoridades: um crime em andamento, uma invasão de propriedade, não é uma emergência? O que precisa acontecer para que a presença do Estado se faça sentir no Alves Pereira?

Meu caso, infelizmente, não é isolado. É um sintoma da doença que tomou conta do nosso bairro. A população de usuários de drogas cresce a olhos vistos; são como zumbis caminhando por toda a vila, dia e noite, em busca de qualquer objeto que possa ser trocado por mais uma pedra de crack.

Os furtos se multiplicam. Só na minha rua, vários vizinhos já tiveram as fiações de seus aparelhos de ar condicionado furtadas. Vivemos em um estado de alerta constante, de medo e, acima de tudo, de completa impotência.

Minha casa no Alves Pereira não é mais minha. Ela pertence ao descaso, aos criminosos que agem livremente e à certeza da impunidade. Nós, moradores, pagamos nossos impostos em dia. Pagamos por uma segurança que não temos, por uma paz que nos foi roubada. Até quando seremos reféns dentro de nossos próprios bairros?

Este não é apenas o meu desabafo. É um grito de socorro de uma comunidade inteira que se sente esquecida. Exigimos uma resposta. Exigimos ação da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e da Prefeitura de Campo Grande. Não queremos mais estatísticas vazias ou promessas vãs.

Queremos nosso bairro de volta. Queremos nossa paz de volta. Antes que a única coisa que nos reste seja o eco do nosso abandono.

