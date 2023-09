Educação

Com cerca de R$ 10 milhões em emendas parlamentares, o equipamento digital pode ser realidade para todas as escolas estaduais de Campo Grande

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS) tem previsão de instalar lousas digitais e outras tecnologias em todas as 75 escolas estaduais de Campo Grande. De acordo com a SED-MS, a lousa está em fase de implantação nas escolas e já há cerca de R$ 10 milhões em emendas parlamentares para a aquisição dos equipamentos necessários.

Com as emendas já existentes, é possível iniciar o processo licitatório para as lousas, no entanto, ainda não há previsão para a aquisição do material para todo o Estado, em virtude do valor e da complexidade para instalar os aparelhos digitais.

“É um processo complexo de aquisição, dado o valor unitário de cada aparelho, e que deve avançar nos próximos meses”.

O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, afirma que a tecnologia se tornará um elemento imprescindível nas escolas, e a lousa digital é um instrumento para a inovação.

“Ela faz do ambiente de sala de aula um espaço de interação, em que o estudante pode trabalhar com várias mídias, porque a lousa oferece não só a questão do contato de uma tela, de se envolver com a produção escrita, mas toda a interação com as mídias digitais, que contribui muito para a aprendizagem”, disse Daher ao Correio do Estado.

Atualmente, apenas uma escola de Campo Grande possui as tecnologias em funcionamento, tanto pelos alunos quanto pelos professores. A Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado é a primeira unidade do Estado a implementar a tecnologia na sala de aula.

“Vale a pena o investimento. Temos já uma primeira escola como piloto, implantamos justamente para entender qual seria esse processo dentro da escola, e tudo o que nós recebemos da escola foi muito positivo e muito favorável”, diz Daher.

De acordo com o governo do Estado, foram instaladas lousas digitais conectadas à internet no lugar dos quadros de giz. Ao lado, um quadro branco de preenchimento com canetão auxilia o professor, assim como outro quadro, de vidro, fica no fundo.

Aluno do 1°C da Escola Estadual Maria Constança, Vitor Alexandre tem 16 anos e chegou este ano à unidade escolar, oriundo da Rede Municipal de Ensino (Reme).

“Esse ensino diferente que peguei aqui certamente vai me ajudar bastante. Tenho dificuldade na área de exatas, então não posso reclamar. Essa tecnologia atrai mais os alunos”, conclui o jovem, enquanto faz cálculos de densidade na lousa digital.

Vitor destaca que as tecnologias auxiliam em aulas práticas. “Em Matemática, que eu tenho mais dificuldade, isso ajuda bastante a fazer as contas sem tanta dificuldade. Na aula de Física, a gente consegue contar com mais facilidade, algo que no quadro normal é mais difícil”, comenta o estudante.

O secretário da SED-MS ainda destaca o uso da nova tecnologia pelos professores em sala de aula e as possibilidades de um estudo alternativo.

“Para o professor, passa a ser uma ferramenta que amplia e muito o seu horizonte de trabalho. Eu posso dar como exemplo o trabalho de um professor de Geografia, que utiliza ferramentas de mapas interativos com muito mais riqueza, em uma tela maior, e o estudante pode participar desse processo, pode evoluir o seu espaço de interação”, relata o secretário de Estado de Educação.

INFOVIA DIGITAL

Para Hélio Daher, outro investimento do Estado que vai impactar o uso da tecnologia na educação é a Infovia Digital, que promete interligar os 79 municípios de Mato Grosso do Sul com mais de 7 mil km de fibra óptica.

“Vai se tornar ainda mais potente com a chegada da fibra óptica às escolas, vai somar com a lousa digital, fazer com que as nossas escolas tenham, de fato, uma interação com o mundo da internet com muito mais eficiência”.

O Centro de Operações de Rede (COR), central que coordenará e monitorará as atividades da Infovia Digital, foi inaugurado na segunda-feira, no Parque dos Poderes.

Em operação em quase 100% de Campo Grande, as fibras de internet também já estão em funcionamento em Sidrolândia, Maracaju, Dourados e Rio Brilhante.

Até o fim de 2024, a meta de Mato Grosso do Sul é ter os 1.634 prédios públicos estaduais existentes conectados à internet por meio da Infovia Digital.

O contrato será gerido por 30 anos pela empresa Sonda Brasil, vencedora do leilão para implantação da Infovia Digital no Estado.

SAIBA

Governo do Estado investe mais de R$ 2,7 bilhões por ano em escolas de MS. O objetivo é que a tecnologia atenda os cerca de 190 mil estudantes das 348 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino.