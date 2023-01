Árvore de Natal e presépio devem ser desmontados nesta sexta-feira

clima

A estabilidade ocorre devido a atuação de uma massa de ar seco impulsionada por um sistema de alta pressão atmosférica

As chuvas dão trégua e o fim de semana em Mato Grosso do Sul deve ser de tempo estável com sol na maior parte do Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), isso ocorre por causa da atuação de uma massa de ar seco impulsionada por um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, ou seja, após a passagem da frente fria.

Porém, pancadas de chuvas isoladas podem surgir nas regiões norte e nordeste, próximo a divisa com Goiás, devido à atuação da Zona de Convergência de Umidade do Atlântico Sul (ZCAS).

As temperaturas mais altas no estado são esperadas nas regiões pantaneira e sudoeste, com mínimas entre 20/22°C e máxima de até 34°C.

Em Coxim, no Sul do estado, e Paranaíba, no Nordeste, a previsão indica sol com algumas nuvens, mas pancadas de chuvas isoladas não estão descartadas.

“A tendência é de praticamente todo o Estado ficar sem chuvas, sol durante o dia, com certa nebulosidade, entre nuvens e sem possibilidade de chuvas em boa parte. Pode haver chuvas na região norte e nordeste”, de acordo com Andreia Ramos, meteorologista Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Campo Grande, os próximos dias devem também ser de sol entre nuvens, com temperaturas mais altas durante o dia e amenas a noite.

“Tem uma massa de ar seca e quente que está atuando, e gera principalmente na parte oeste do Estado altas temperaturas e baixa umidade. Na Capital a parte da manhã fica em torno dos 18ºC e máxima de 29ºC”. A umidade fica em torno de 85% pela manhã e cair pra 34% nas tardes.

Em Dourados, as variações são mínima de 18°C e máxima de 30°C. As temperaturas em Três Lagoas variam entre 19°C e 30°C. Na região sul-fronteira, Ponta Porã terá mínima de 17°C e máxima de 29°C.