Asilo promove bazar com centenas de itens a preço único de R$ 10

Dia 8 de agosto é a oportunidade de comprar roupa bonita, barata e ainda ser solidário - Divulgação/Asilo São João Bosco

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Asilo São João Bosco promove o bazar “Saldão do Bem”, em 8 de agosto de 2026 (sábado), das 8h às 17h, na avenida José Nogueira Vieira, número 1900, bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Roupas, calçados e acessórios estarão à venda no local. O preço único é de R$ 10. As peças são oriundas de doações da comunidade e estão em excelente estado de conservação.

Portanto, dá para adquirir itens lindos e ainda ser solidário ao mesmo tempo.

O valor da arrecadação será destinado integralmente a despesas da instituição, como água, luz, alimentação, medicamentos, fraldas, produtos de higiene e outros cuidados com os idosos.

O evento também pretende incentivar a população a conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo asilo, que atua no acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social, há décadas, em Campo Grande.

COMO AJUDAR?

A população pode colaborar por meio de:

Comprando no bazar

Doações financeiras (pix: [email protected])

Destinação de parte do Imposto de Renda

Doação por meio da conta de energia elétrica

Doações de alimentos

Doações de produtos de higiene

Doações de medicamentos

Doações de fraldas geriátricas

Doações de materiais de limpeza

Doações de frutas

Trabalho voluntário

Visitas aos moradores

ASILO SÃO JOÃO BOSCO

Asilo São João Bosco foi fundado em 23 de outubro de 1923 em Campo Grande (MS).

É uma instituição filantrópica de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade social, que não possuem condições de permanecer com a família ou com vínculos familiares fragilizados.

Atualmente abriga mais de 90 idosos, que precisam de cuidados contínuos. No total, mais de 1.500 idosos já foram acolhidos na instituição.

Oferece atendimento 24 horas, acolhimento integral, assistência médica, psicológica, fisioterapia, nutrição, enfermagem, fonoaudiologia, atividades recreativas, atividades lúdicas, atividades sociais, acompanhamento pedagógico e apoio espiritual.

A missão é promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade da pessoa idosa, oferecendo atendimento integral nas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual.

O asilo recebe eventualmente repasse financeiros da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, 44% dos recursos financeiros são oriundos do Poder Público e os outros 56% dependem da solidariedade da população.