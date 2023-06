Assembleia Legislativa aprova diploma de honra ao mérito em homenagem à Valdenir Rezende

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aprovaram a resolução que institui o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo “Valdenir Rezende”. A aprovação aconteceu na sessão parlamentar desta quarta-feira (14).

A homenagem será entregue aos profissionais da área de fotografia que prestam ou já prestaram serviços relevantes para a imprensa de Mato Grosso do Sul. Valdenir Rezende, o fotógrafo que dá nome a outorga, trabalhou no Correio do Estado por cerca de 40 anos, até ser vítima fatal da Covid-19, em 2021.

De acordo com o texto aprovado, a concessão será feita de forma exclusiva pela Assembleia Legislativa e será feita em Sessão Solene realizada em comemoração ao evento.

Ainda conforme o texto da proposta, os homenageados serão escolhidas pela Casa de Leis e serão informados pela Mesa Diretora a respeito da data e hora em que receberão a honraria.

Também é de autoria da Assembleia a instituição do Dia Estadual do Repórter Fotográfico, que é comemorado no dia 02 de setembro. O projeto foi proposto pelo deputado Márcio Fernandes (MDB) e também é uma homenagem à Valdenir e foi sancionado pelo então governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Valdenir Rezende

O repórter fotográfico Valdenir Rezende começou a trabalhar no Correio do Estado na década de 80, como office boy do setor de Recursos Humanos, onde se interessou pela fotografia.

Anos mais tarde, conheceu sua esposa Rosângela Gauna, também no Correio do Estado, e tiveram dois filhos.

Sua paixão pela fotografia foi tamanha que encantou seus dois filhos, Álvaro Rezende e Bruno Henrique Rezende, que seguiram os passos do pai.

Ao longo da carreira, Valdenir foi agraciado com praticamente todos os prêmios de fotojornalismo de Mato Grosso do Sul.

A morte de Valdenir causou grande comoção entre colegas de profissão e leitores que acompanhavam seu trabalho.

