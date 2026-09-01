Ataque a tiros em bar de Três Lagoas deixa um morto e quatro feridos

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Um ataque a tiros em uma conveniência, na Rua Elza Umbelina de Souza, bairro Novo Oeste, no município de Três Lagoas, deixou uma pessoa morta e quatro feridas, na madrugada desta terça-feira (1°). A vítima fatal foi identificada como Diego Lima e morreu ainda no local do crime.

De acordo com a imprensa local, por volta das 3h48, equipes da Força Tática da Polícia Militar estavam no local realizando os primeiros levantamentos e preservando a área. As primeiras informações é que um homem chegou a pé ao estabelecimento e disparou diversas vezes contra as pessoas que estavam na conveniência.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para atender as vítimas. Diego Lima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As quatro pessoas baleadas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para atendimento médico.

As circunstâncias do ataque ainda estão sendo apuradas. A autoria, a motivação e a dinâmica dos disparos ainda não foram oficialmente esclarecidas.

A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, com os trabalhos da Polícia Científica para auxiliar na apuração dos fatos.

O caso está em andamento e novas informações podem surgir a qualquer momento.